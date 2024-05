Marcela Feudale compartió un viaje con su mamá de 87 años por la Patagonia: “¡Qué aventura tan increíble!”

El video de las vacaciones de Marcela Feudale y su mamá (Video: IG/marcelafeudale)

La locutora y panelista de LAM, Marcela Feudale, disfrutó de una semana de vacaciones por el Sur argentino en compañía de su madre de 87 años. Durante el viaje, ambas exploraron las maravillas naturales de El Chaltén y El Calafate, y compartieron experiencias inolvidables. “¡Qué aventura tan increíble junto a mami en El Chaltén!”, aseguró Feudale en sus redes sociales, en las que mostró algunos de los momentos más destacados de su travesía, destacando la inspiradora valentía de su madre.

“Con sus 87 años, se animó a subir al Mirador de los Cóndores, disfrutó de un delicioso locro y con sus crampones y bastón a cuestas llegó hasta el Chorrillo del Salto. ¡Una verdadera inspiración de valentía y determinación!”, expresó la locutora orgullosa, demostrando el amor y admiración que siente por su progenitora.

Feliz, a través de hashtags como “Aventuras con mami” y “Valentía sin edad”, Feudale resaltó la importancia de vivir cada momento con pasión y coraje, independientemente de la edad. Durante su recorrido por el sur del país, Marcela publicó una especie de bitácora, mostrando el paisaje del Glaciar Perito Moreno y expresando la emoción que experimentó al contemplar su encanto imponente. “Me dejó sin palabras, su belleza imponente me hizo llorar de emoción. ¡Una experiencia inolvidable que todos deberían vivir!”, compartió emocionada.

La panelista de LAM también destacó la visita a Punta Walichu, un maravilloso lugar cargado de historia y arte rupestre, donde además se puede disfrutar de la belleza del Lago Argentino. “Es un maravilloso lugar, tierra de Tehuelches, que descubrió el Perito Moreno en Calafate, Santa Cruz. Cavernas con arte rupestre donde de paso podés almorzar o cenar frente al Lago Argentino en una inolvidable jornada”, describió, invitando a sus seguidores a descubrir la riqueza cultural y natural de la región.

Marcela Feudale en las Pasarelas Glaciar Perito Moreno (Foto: IG/marcelafeudale)

En sus stories de Instagram, la comunicadora compartió detalles adicionales sobre su viaje, revelando la necesidad de estas vacaciones después de un año intenso. “Necesitaba estas vacaciones, el año pasado fue heavy”, afirmó, destacando la importancia de tomarse un tiempo para desconectar y recargar energías.

Sobre la compañía de su madre, expresó su admiración y cariño. “Adoro compartir con ella, es un personaje maravilloso y nos reímos mucho cuando viajamos juntas y ella rejuvenece”, manifestó y resaltó la conexión especial que comparten y el valor de disfrutar de cada momento junto a sus seres queridos.

Tiempo atrás, Marcela Feudale visitó PH, Podemos hablar (Telefe), el ciclo de Andy Kusnetzoff. La locutora recordó sus inicios en los medios de comunicación, derramó lágrimas cuando recordó a su padre, y también hubo momentos para repasar sus historias de amor. Con su estilo frontal y la sensibilidad a flor de piel, explicó los motivos detrás del bajo perfil que cultivó en su vida sentimental, a pesar de las tres décadas de trayectoria que acumula en los medios de comunicación.

Marcela Feudale y su mamá de 87 años en el Parque Nacional de Tierra del Fuego (Foto: Instagram/@marcelafeudale)

“Nunca me fue bien con las parejas, pero creo que si bien es cierto que no emboqué por ahí con las personas que debería haber embocado, era muy romántica y yo creía que todo tenía que ser perfecto”, reveló. En este sentido, remarcó que en cada relación que comenzó puso altas expectativas sobre el futuro, que se fueron derrumbando con el correr del tiempo. “Era una exigencia tremenda para mí y para el otro también, entonces cuando pasaba una mínima cuestión ya estaba pensando que no funcionaba, que no era para mí”, explicó.

“Tuve varias parejas, soy heterosexual, lo aclaro”, expresó, y Ronnie Arias-otro de los invitados esa noche el ciclo- comentó con complicidad: “Siempre fuiste muy chonguito, que era la manera de sobrevivir en esa época”. Feudale coincidió con esa afirmación, y rememoró algunas de sus experiencias laborales: “Tuve que acostumbrarme a ser ‘machorrita’ porque el medio me lo exigía; trabajé en la Rock & Pop y era machirula 100%, éramos dos mujeres y 44 varones, qué iba a hacer”.

Todas las fotos del viaje

Las fotos de las vacaciones de Marcela Feudale y su mamá de 87 años (Foto: Instagram/@marcelafeudale)

En el sitio Arqueológico Punta Walichu (Foto: IG/marcelafeudale)

“Necesitaba estas vacaciones, el año pasado fue heavy”, afirmó Marcela (Foto: IG/marcelafeudale)

En el Lago Acigami detrás el Cerro Cóndor (Foto: IG/marcelafeudale)

En pleno desprendimiento del glaciar Spegazzini, en el Lago Argentino, en Santa Cruz

En la cascada de la Macarena, en el Parque Nacional Tierra del Fuego, en Ushuaia (Foto: IG/marcelafeudale)