Guillermina Valdés contó que toma caldo de huesos todos los días y mostró la receta

La actriz explicó la preparación del caldo de huesos que consume para cuidarse a diario (Video: Instagram)

Guillermina Valdés ha logrado marcar una diferencia en su contenido a la hora de referirse sobre su estilo de vida. Conocida por cuidarse a sí misma, la modelo comparte un sinfín de datos y consejos que sus seguidores toman como un nuevo paso en sus rutinas. Y, en esta oportunidad, decidió dar a conocer la receta que realiza para mantener su piel.

A través de su cuenta personal de Instagram, la actriz se sinceró con los internautas y explicó que come caldo de huesos a diario. “Ya sé que tiene cero pinta, pero bueno”, señaló ante la cámara mientras realizaba la preparación del mismo, el cual tenía un aspecto claro y grumoso debido al ingrediente principal con el que fue realizado. Además, adelantó que le sumó quinoa “para que tenga un poquito más de magia”.

“Si sos vegetariana es un tema porque son huesos, pero igual los huesos están circulando, y qué mejor que usarlos y para algo que tiene que ver con la salud y que puede tener una consecuencia estética también”, continuó la expareja de Marcelo Tinelli, con quien tiene un hijo, Lolo, quien cumplió 10 años hace unas semanas atrás. Respecto a la cantidad de veces que realiza esta receta, ella aseguró que lo hace una vez por semana. “Me freezo porciones y por suerte ahora viene el frío, porque a veces lo hago en el verano y te da mucho calor”, sumó.

La modelo explicó los beneficios que tiene su receta para cuidar su salud, pese al aspecto que tenía el resultado final

En esa misma línea, Valdés comentó que tiene una gran cantidad de beneficios, los cuales ayudan a cuidar su salud y aspecto físico. “La receta de caldo de huesos, son horas y horas de hervor que desprende como una gelatina. Lo bueno es que tiene minerales esenciales como el magnesio, el calcio, el potasio, y es muy importante para los huesos, la generación de colágeno, y mejora el metabolismo”, explicó en detalle.

Ante el sinfín de consultas que recibió por parte de sus seguidores, la intérprete se refirió a la preparación del caldo, el cual le llevó bastante tiempo. “Son ocho o diez horas de cocción. El hueso de pollo, osobuco o vaca le puede sobrar al carnicero o a quien sea. Se desintegra, le ponés verdura, condimentos y demás”, confesó en otro video donde mostró en detalle cómo se podía realizar ese plato que le permite mantener una vida saludable.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Guillermina habla sobre los cuidados que toma para sentirse “más joven, con energía renovada”, según sus dichos en una entrevista que le dio a GENTE hace unos años. “Soy todo un caso con la salud. Tal vez por el roce inevitable con las enfermedades: papá y mi abuelo fueron afectados por el cáncer. En casa me tildan de pesada: todo analizo, estoy atenta a cada producto, a cada ingrediente...¡me cuido demasiado! A veces, en la mesa, antes de llevarse algo a la boca, me miran y me dicen: ‘¿Estamos por morirnos, no?’”, comentó en ese entonces.

En otra de sus historias, la expareja de Marcelo Tinelli comentó que lleva varias horas cocinar el caldo (Instagram)

Además, con lo que respecta a su alimentación, la actriz reveló que prefiere “lo natural, analizo y selecciono los alimentos que menos procesos hayan tenido”. Sobre eso, explicó que era omnívora, pero disminuye el consumo de carnes rojas “por la ingerencia de los gases en el efecto invernadero” y en su dieta no hay lugar para lo frito y los dulces.

Y, con lo que respecta al cuidado de la piel, la modelo se ha mostrado en reiteradas ocasiones con algunos de los productos que realiza para su rutina de belleza, los cuales van desde sueros a cremas hidratantes. Por si fuera poco, a la hora de ir a la playa y posar ante la cámara, Guillermina ha lucido gorros que le tapan el rostro ante los rayos dañinos del sol, los cuales pueden llegar a generar efectos adversos.