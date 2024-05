Barby Franco recordó los conflictos con su papá y su dura infancia: “Le hicimos 85 perimetrales pero ya sané”

Barby Franco (Instagram)

Barby Franco abrió su corazón para compartir cómo vive la maternidad y la crianza de Sarah Burlando. En una emotiva entrevista, reveló que para ella, brindarle a su hija lo que ella misma no tuvo de niña es como regalarse esos momentos que le fueron negados en su infancia, marcada por la violencia de género.

“Con mi hija, vivo la infancia que no tuve. Su habitación es prácticamente para mí. Le puse el castillito que no tuve, las muñecas que no tuve, los juguetes que no tuve, el monopatín que no tuve. A veces siento que vuelvo a ser una niña. Mi hija no tiene edad para jugar con un monopatín y lo uso yo”, confesó Barby al rememorar sus primeros años de vida en diálogo con Catalina Dlugi en La Once Diez/Radio de la Ciudad.

A su vez, reconoció el contraste entre su pasado marcado por dificultades y el presente de su hija: “Hoy en día la veo a ella y pienso todo lo que atravesé y fue durísimo. Veo a mi hija con las comidas, y disfruta tanto, yo no puedo privarla de nada. Come carne, pollo, fideos, y disfruto mucho viéndola comer”.

Sin embargo, también compartió los difíciles momentos que enfrentó en su pasado: “Pasé cosas muy fuertes. En su momento le hicimos 85 perimetrales a mi papá y se nos reían en la cara. Solo nos tomaron la denuncia cuando vieron a mi mamá con fuertes lesiones”. A pesar de los intentos de reconciliación de su padre, Barby reconoció que era imposible dialogar con él y optó por cortar todo vínculo. “Por suerte ya sané todo y pude perdonar”, concluyó.

Barby Franco advirtió a sus seguidores por una estafa

A mediados de abril pasado, Barby Franco compartió un video contundente en sus redes sociales, lanzando una firme advertencia a sus seguidores y al público en general después de haber sido involucrada en una serie de estafas. La pareja del reconocido abogado Fernando Burlando reveló que su domicilio fue utilizado como punto de entrega en falsas ventas de consolas de videojuegos a través de plataformas online.

En su cuenta de Instagram, Barby Franco expresó su indignación al relatar que enfrentó este problema al menos tres veces en los últimos días. Enojada, aclaró que tomará acciones legales tanto contra los responsables como contra la plataforma de venta que permitió la estafa. Ante la gravedad de la situación, detalló paso a paso cómo ocurrieron los hechos para alertar a sus seguidores.

Barby Franco envuelta en una estafa

“El tema es así, me tocan el timbre de mi casa y me dicen ‘hola, ¿qué tal? vengo a buscar una Play’”, comenzó Franco su relato. Explicó que se mostró sorprendida, ya que no tenía ninguna consola en venta. “Me acaban de vender una Play y me dicen que la venga a buscar a esta dirección”, agregó la modelo, refiriéndose al desconcierto que sintió ante la situación.

Ante esta situación, la modelo recalcó la imposibilidad de tener una consola en venta: “No hay chance que nosotros tengamos una Play porque no la usamos, y ni siquiera vendemos”. En ese momento, Barby le consultó sobre la plataforma utilizada para la transacción, y le contestaron que fue por Marketplace, el espacio de compra y venta de productos de la red social Facebook, sobre ese punto: “Por lo general, en esa plataforma vos coordinás con la persona y le das la plata en efectivo, te encontrás en un punto. La verdad es que yo nunca compré en esa plataforma”, aclaró. Con este testimonio, Barby Franco buscó alertar a sus seguidores sobre este tipo de engaños y llamó a la precaución en transacciones online.

