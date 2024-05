Tras su accidente en Dubai, Inés Palombo dio detalles de su salud: “Agradecemos estar vivos”

Ines Palombo debió ser internada tras su grave accidente durante sus vacaciones en Dubai

A más de 48 horas del grave accidente automovilístico que la dejó internada, con lesiones y varias costillas rotas, Inés Palombo no ‘cae’ en la situación que vivió en Dubai. Trata de recordar cómo fue el choque en el que un vehículo la embistió a ella y a su familia a 100 km/h, sin embargo en su mente solo hay imágenes borrosas. Aún así, en una charla con Teleshow, la actriz sostiene: “Agradecemos estar vivos”.

Tras recibir el alta, y mientras se preparaba a abordar otro avión para seguir con su viaje alrededor del mundo, Palombo dio detalles del accidente y de su estado de salud: “Podría haber sido trágico. Estábamos yendo a Abu Dabi y cuando salíamos un chico joven de Bangladesh parece que se quedó dormido, nos chocó y él volcó. Yo no vi nada, me dijo Nico (su esposo) que estaba con sangre”.

El grave accidente de Ines Palombo durante sus vacaciones en Dubai (Instagram)

Al sentir el golpe, instantáneamente la actriz que se luce en la obra Los Bonobos, se arrojó sobre su hijo, rodeándolo con sus brazos, eso es lo que recuerda la actriz: “Yo nunca voy atrás con Feli, pero justo fui con él. Me acuerdo que grité, lo abracé y me desmayé. Nico me vio sentada, con el cinturón y el pelo en la cara, no sabía si estaba viva, fue muy fuerte para él”. Tras el choque, los accidentados recibieron asistencia y fueron trasladados a un hospital.

Aún así, en todo ese transcurso y después de varias horas, Palombo no había despertado. “A las 2 o 3 horas reaccioné, me acuerdo que me estaban haciendo un estudio. Ahí fui consciente y lo vi a Nico muy movilizado. Todavía tengo en la cabeza, del lado izquierdo, todo súper hinchado. Me dolía cuando dormía pero confío en los médicos. Me duele bastante y estoy con medicación, también me tengo que poner inyecciones para los coágulos de sangre, paracetamol y tomar analgésicos. Agradezco que zafó el pulmón, tiene moretones pero no se torció ninguna costilla”, detalló Inés.

Inés Palombo fue dada de alta: el crudo relato de su accidente y cómo seguirá su viaje

En cuanto a la salud de su hijo, quien tiene dos años de edad, la artista, que forma parte de la serie La mente del poder, contó: “Durante las primeras horas Feli estuvo callado, físicamente no tuvo nada, se notaba que había sentido algo fuerte. Estamos muy agradecidos, cuando vi las fotos a los autos no lo podía creer, hay que agradecer y disfrutar más la vida. Me doy cuenta que no caigo, el día a día y la vorágine no me dejan. La palabra que más nos acompaña es agradecimiento”.

Inés Palombo compartió imágenes de su viaje previas a su accidente (Instagram)

Después de 24 horas internada, y tras recibir el alta, la artista explica cómo hicieron junto a su marido para dejar el accidente atrás: “Hubo secuelas emocionales y corporales, pero es una situación que tenés que seguir. Seguimos cuidando nuestra salud y agradeciendo estar vivos, fueron muchas emociones, todo fue muy intenso y muy fuerte”. Por esa razón, la artista decidió no compartir muchos detalles de la situación en su cuenta de Instagram, incluso pasó días sin subir contenido: “Subí un reel para contar desde nuestro lugar y para compartir un mensaje. Por mi salud mental no subí historias de eso, lo resumí, pasó y ya. Nos queda casi la mitad del viaje, los destinos son increíbles y para mí es todo nuevo”.

Inés Palombo durante la obra 'Los Bonobos' junto a Martín Campilongo

Inés Palombo se destacó en la serie 'La mente del poder' junto a Mike Amigorena

En ese sentido, Inés también resaltó el apoyo de su pareja para sobrepasar una situación como esta: “Con Nico estamos muy contentos del equipo que armamos, te juro que estamos re contentos, pudimos separar la situación y respetarnos con mucho amor. Como pareja fue un desafío, desde que estoy con Nico viajamos mucho, esta experiencia de 40 días es fuerte”.

Por último, Palombo dio detalles de cómo seguirá su viaje por el mundo: “Estamos yendo a Corea del Sur, vamos a visitar Seul. Después Japón, con ciudades como Tokio, Osaka y después Los Ángeles, Estados Unidos. Mi marido tiene una facilidad y un talento para armar viajes. Le debo todos mis viajes. Ahora seguimos con la mejor onda que se puede y con mucha gratitud por estar los tres bien”.