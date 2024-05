Manzana reveló cómo es el modus operandi de Furia para hacer trampa en Gran Hermano

El pasado domingo se llevó a cabo la última gala de Gran Hermano 2023 hasta el momento donde Manzana quedó en un versus directo con Martín Ku, que terminó con el Chino imponiéndose en el voto de la gente y dejó a Federico fuera de la competencia, tras cuatro meses encerrado. En ese sentido el tucumano, al igual que hacen todos los que van saliendo, realizó diversas entrevistas para contar su experiencia dentro de la casa y cómo ve el juego de sus excompañeros.

Una de las últimas entrevistas que dio fue en el streaming de Telefe y esa charla que tuvo Lucila la Tora Villar, Nacho Castañares y el resto del equipo lanzó una fuerte revelación contra Furia, desenmascarando el modus operandi de la concursante que hoy es la mayor protagonista del reality.

“¿Qué es lo de anillo que todo el mundo habla?“, le preguntaron a Manzana sobre un fuerte rumor que estaba circulando el cual decía que Juliana hacia trampa o tenía información del afuera. Lejos de quedarse callado o hacer oídos sordos a la consulta, el exparticipante aclaró: “Te voy a decir la verdad. Ella tiene un anillo que tiene muchas letras, muchas iniciales, ella en algún momento me ha señalado a mí”, confesó el cantante.

Furia y Manzana tuvieron varios enfrentamientos, uno fue un mano a mano en el confesionario

Sin poder creer lo que el joven influencer estaba confirmando, Lucila Villar se preguntó: “Que raro que la dejen usar ese anillo”. En tanto que Mora Jabornisky, otra ex GH que también trabaja en el streaming, se sumó al debate: “No se habrán dado cuenta todavía”.

Antes de quedar eliminado de la competencia, Manzana vivió uno de los momentos más íntimos del programa y sus compañeros debieron consolarlo en un gesto de afecto colectivo, luego de que hablara de su dura historia de vida. ”Cuando me llegó el éxito fue porque me atreví a dejar mi vida pasada de Tucumán, siendo un chico, y vine acá a Buenos Aires en busca de un sueño. Y solamente confiaba en mí y era lo único que podía hacer, si no, no lo iba a lograr. Por eso recalco la confianza en uno mismo”, arrancó.

Manzana fue eliminado de Gran Hermano 2023 en un frente a frente con Martín

“También me tocó pasar el peor momento que es perder a un integrante de la familia. Por ejemplo, mi papá a los 16 años. De eso también surgieron muchas culpas, que hasta el día de hoy seguramente no las haya superado”, siguió con la voz entrecortada, mientras sus compañeros escuchaban cada una de sus palabras con un respetuoso silencio.

La muerte de su padre fue el instante clave, era el hombre “que lo ayudaba a crecer”, como él mismo lo graficó, y al ser el más chico de los hermanos debió cargarse al hombro con la responsabilidad de asumir un nuevo rol: “Yo, siendo el menor, más allá de mi hermano mayor, sentía que tenía que ser el hombre de la casa. No digo que él no lo fuera, pero siento que cuando se ha ido mi papá quizás esa tarea me tocaba mí”.

La dura historia de Manzana de GH

“No por el hecho de salir a trabajar ni nada, y mucho menos, porque mi mamá, gracias a Dios, me ha dado todo y nunca me ha faltado nada y tampoco dejó que nada me faltara, es la realidad, y ha hecho siempre todo lo posible. Pero son todas esas culpas que tengo yo encima de mí, en mi cabeza, por el hecho de no sé si soy el mejor hijo que podría haber tenido. Creo que hoy en día sí debe estar orgullosa de cómo me ha visto crecer. Yo me fui sin pensar en si iba a volver y quizá eso también me genera mucha culpa, porque obviamente la dejé sola”, siguió Manzana Y cerró: “A pesar de que ahora ya soy grande, recién me doy cuenta algunas cosas que hay que saber de la familia, porque realmente la única familia que me queda es mi mamá y mi tía. Perdí todo, a mi abuelo, a mi papá, y solo tengo a mi mamá, mi hermano y a mi tía. Pero bueno, yo en el momento que partí de Tucumán a Buenos Aires sabía que iba en busca de mi propia vida”.