Ariel Diwan habló de su lucha por vincularse con Ian, el hijo de Gisela Bernal: “Lo que viví fue trágico”

La vida de Ariel Diwan cambió radicalmente cuando su expareja, Gisela Bernal, le anunció que estaba embarazada. La llegada de su hijo Ian llenó de felicidad a sus padres, pero no pasó mucho tiempo hasta que el productor se enteró de que el pequeño no era suyo, sino de Francisco Delgado, exparticipante de Gran Hermano 2015. Este hecho no opacó el gran amor que sentía por él, por lo que hasta la actualidad hace todos los esfuerzos posibles para reanudar su relación.

Este martes, en Socios del espectáculo (El Trece), el hombre se sinceró y habló de la lucha que está llevando adelante para vincularse con el menor. “Si tuviera que definir lo que viví, para mí fue trágico. Hace un tiempo sentí que estábamos tratando de arreglar las cosas. Pero evidentemente era un tema económico, me dijo que me lo iba a dejar ver, pero eso no pasó, y veo que no va a pasar. Ian ya va a crecer y seguramente nos vamos a juntar”, le expresó al periodista Matías Vázquez.

“Yo me cuidaba mucho porque pensé que podía ver al nene, pero no me tengo que cuidar más. Ella solo quería que arreglemos la plata, por eso me decía: ‘Sí, lo vas a poder ver’, era mentira. Ahora, ya no me importa más lo que diga”, continuó en alusión a la actitud de su exmujer.

Además, Diwan aseguró que su círculo cercano le sugirió dejar atrás la lucha por ver a Ian, ya que el pequeño no era su hijo biológico. Lejos de dar el brazo a torcer, él aseguró: “Me duele porque lo quiero ver, y siento que es mi hijo. Me explicaron que cuando él sea más grande y tenga alguna inquietud, seguramente nos vamos a ver”. Por si fuera poco, aseguró que lo que le hizo la bailarina es algo que nunca va a poder superar.

La bailarina no le permite a su expareja mantener contacto con Ian, quien tiene 10 años (Instagram)

Por otra parte, Vázquez le consultó si sentía respeto por Bernal, a lo cual Ariel aseguró que no. Además, recordó esa vez que asistió a Intrusos, cuando lo conducía Jorge Rial, y habló del momento en que irrumpió en el estudio para hablar de la prueba de paternidad que se hizo con Ian. “Hoy no lo haría, fue una locura. En ese momento estaba para cualquier cosa. Es muy difícil explicarle a la gente que critica, no lo volvería a hacer, pero no me arrepiento”, confesó.

En ese entonces, el productor se había sentado con el periodista y le reveló que decidió someterse a Ian a una prueba de ADN. Luego de bastante incertidumbre respecto a si era su progenitor, las dudas se disiparon al recibir el resultado, el cual indicaba que Gisela le mintió y el pequeño era de Francisco Delgado, quien supo convertirse en el ganador de la casa más famosa del país. Por su parte, la madre del nene aseguró que él sabía que no era su padre.

“Yo sentía, claramente, que no era mi hijo, pero le daba el amor de padre. El nene vivía conmigo... Realmente fue una tortura, estoy muy triste pero muy liberado. Necesitaba contarlo. Me encantaría seguir viendo al nene, pero va a ser bastante difícil”, reconoció en ese entonces a través de la pantalla de América TV.

Su relación con Gisela Bernal

El productor de teatro habló del violento vínculo que tuvo con su exmujer, quien le pegó en reiteradas ocasiones (Socios del Espectáculo - El Trece)

En esa misma entrevista para Socios del Espectáculo (El Trece), el empresario admitió que fue “un hombre golpeado” durante su relación con la mediática. “Fue bravo, pero viste que, aparte, no doy un perfil de que me pueda pasar eso. ‘Tan bravo que es tan… el carácter’. Yo siento que las mujeres te pueden llevar tan arriba y te pueden llevar al fondo del mar”, señaló.

El periodista del programa aprovechó para consultar si le llegó a golpear en el rostro, a lo cual recibió una respuesta afirmativa. Incluso, señaló que pasó por “momentos complicados”. “Hoy lo hubiera denunciado la primera vez, por ejemplo. Pero es raro, ¿no? Increíble, pero bueno. Nada, nada. Creo que me sirvió mucho de experiencia. Yo creo que todos fuimos y aprendimos de todo eso. No es grato”, sumó el hombre.

Además, dejando en claro que logró superarlo, cerró la nota con la siguiente declaración: “Yo también pensaba como la gente que era un pobre tipo. Yo no sé si le pasa a mucha gente, pero a mí me pasó y acá estoy. No soy ni mejor ni peor, me la banco y sigo de pie”.