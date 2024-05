Fede Bal apuntó contra las angelitas y contó por qué no iría a LAM: “Dos son mala leche”

Fede Bal apunto contra las angelitas: "Dos son mala leche"

Hay heridas que parecen no cerrar. Fede Bal no puede o no quiere dejar atrás sus conflictos con dos panelistas de LAM. El conductor de 1D2, que tomará el lugar que dejará vacante Roberto Moldavsky en el ciclo de eltrece, en una nota con Bondi, el nuevo canal de streaming que tiene a Ángel de Brito entre sus figuras, contó por qué no iría como invitado al ciclo de América.

Sin mencionarlas, habló de su enfrentamiento con Nazarena Vélez y sembró dudas acerca de si la otra angelita por la que no iría es Yanina Latorre, con quien tenía una buena relación y terminó quebrándose por el escándalo de infidelidad de Sofía Aldrey, o Marixa Balli, con quien mantiene ya una histórica pelea con su madre, Carmen Barbieri. Luego, en una nota con el programa aclaró sus dichos.

Fede Bal y Nazarena Vélez están enfrentados desde hace varios años (Foto: Instagram)

“Cuando hay mala leche no vuelvo nunca más y ya tengo algunos a los que nunca más”, empezó diciendo el animador de Resto del mundo. “Yo nunca encontré mala leche en Ángel porque sé que hay un laburo y que soy un participante del medio. Soy una pieza que muchas veces en un programa de chimentos garpa. ¿Qué voy a hacer?”, diferenció al periodista con el motivo por el que hoy no se sentaría en el piso del estudio.

“Mucho de lo que dijo Ángel fue verdad. Algunas cosas no, le han contado otra historia pero casi el 90% de las cosas vamos a dárselo. Yo levanto la mano y digo ‘acá me equivoqué’ o ‘acá estoy aprendiendo’”, afirmó. “Yo soy relibre para hacerlo. Yo lo hablé con Ángel y no tengo ningún problema en ir al piso. En algún momento lo haremos. Yo no tengo ningún problema. En algún momento iré”, señaló.

Fede Bal reveló por qué no quiere ir a LAM (Foto: Intrusos, América)

También el actor señaló las actitudes que le molestaron. “Vos sos un tipo que me ha preguntado cosas terribles, pero no tenés mala leche y estoy haciendo la nota con vos. Pero hay gente que… Un golpe bajo a mí, no. Ahí bajo una persiana y nunca más voy a poder mirarte a la cara. Es como manejo mi vida y mi carrera. Como puedo”. aseveró.

Sin Yanina o Nazarena en el estudio, Ángel contó que Federico tiene esperanzas de que su mamá y Marixa puedan terminar con su enemistad. “El cree que puede reencontrarlas”, contó el animador. Pero la cantante de La cachaca planteó sus dudas. “Estaría bueno que ella pida disculpas por todo los años que me cag… la existencia. Es una mujer que yo creo que es inteligente y debería decir ‘me hago cargo de lo que hice’”, se despachó.

“Cuando hay mala leche no vuelvo nunca más", Fede Bal, sobre por qué no va a LAM

“No hay un problema con él, en absoluto. El problema es ella, lo que hizo que nunca se hizo cargo con esa falsedad que normalmente… Yo siento que a veces es irónica y es falsa cuando habla”, afirmó, durísima en alusión a un conflicto que se remonta a los años en los que Carmen conducía el ciclo Movete.

Mientras que Fernanda Iglesias no anduvo con vueltas y apuntó con todo contra el ex de Laurita Fernández. “Me encanta el tupé de Fede Bal. Antes hablábamos de la hipocresía de los que bajan línea, este dice ‘no le doy a alguien mala leche una nota’. Mi amor, cag… a cuarenta minas, las hiciste sufrir. ¿Quién te pensás que sos? ¿El dueño de la moral?”, lanzó, picantísima. “Para mí es peor ser infiel que ser mala leche”, concluyó.