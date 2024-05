Ryan Gosling elogió el helado y las medialunas argentinas y el video se hizo viral: “Quedó marcado en mí”

Ryan Gosling elogió el helado y las medialunas argentinas

Ryan Gosling sorprendió en las redes sociales de la Argentina luego de haber elogiado el helado y las medialunas. El actor canadiense acaba de estrenar la película Profesión Peligro (The Fall Guy) junto a Emily Blunt, ambos dirigidos por el realizador David Leitch. En la promoción del film dialogó con una periodista argentina y le hizo mención de los dos grandes manjares dulces que pudo probar cuando visitó el país en 2004.

“¿Todavía existe Freddo en Argentina?”, le preguntó Gosling a la periodista Cecilia Martí, de TN Show, en referencia a la reconocida franquicia de helado nacional. “Sí, ¿lo conoces?”, le devolvió sorprendida la entrevistadora. “Sí, es que siempre pienso en eso”, retrucó el actor y afirmó: “Es el mejor helado”. Emily Blunt quiso entender de qué iba la conversación y le preguntó a su compañero de qué estaban hablando. “Helado”, dijo él. “Uhhh”, respondió ella.

Este diálogo se dio de manera informal justo al comienzo de la charla y es por eso que durante la entrevista formal, la periodista retomó el tema y le preguntó acerca de sus días en la Argentina. “Fue hace mucho tiempo (NdR.: hace veinte años). No me acuerdo cuándo, pero sí me acuerdo de Freddo, que quedó marcado en mí”, dijo el canadiense.

“Las medialunas también fueron algo como... ¡Así es como se empieza el día!”, agregó Gosling y una vez más desconcertó a Blunt, quien volvió a preguntarle de qué estaba hablando. “¿Qué es la medialuna? ¿Cómo algo de pastelería?”, le preguntó. “Es como un croissant chiquito, pero es más dulce”, le explicó Gosling a Blunt. “Uhhh, beatiful. ¿Y las podés mojar en el café?”, insistió la actriz. “Sí, son para el desayuno y para que las puedas comer como a las 4 de la mañana porque las empiezan hacer muy temprano”, le aclaró el actor. “Ohh, tengo que ir. Es mejor tenerlas cuando están calentitas”, opinó Emily. “¿Cuánto tiempo pasaste en la Argentina?”, quiso saber la periodista. “No el suficiente. El tiempo no fue el suficiente”, se lamentó Ryan.

Ryan Gosling en la premiere de su nueva película, The Fall Guy (REUTERS/Mario Anzuoni)

Días atrás, otro producto típicamente argentino como el vino fue ponderado por otra superestrella mundial. Se trató de Britney Spears, quien en su cuenta de Instagram compartió una foto donde se podía ver una copa a medio llenar con vino tinto, junto a una botella de Malbec, la conocida etiqueta local que se produce en la provincia de Mendoza.

“Con el tiempo llegarás a entender que el amor lo cura todo y que eso es todo lo que hay... ¡Y el vino real también se siente extremadamente bien!”, escribió Britney en mayúsculas y con muchos emojis de copas en el epígrafe de la foto.

Incluso, hasta se animó a calificar la bebida argentina. “Pfff, primera vez con vino de verdad. ¡Jesus fucking Christ!”, certificó la intérprete de éxitos pop como “Oops, I Did It Again” y “Baby One More Time”, entre otros.

En la Argentina, esta botella suele conseguirse en los supermercados con precios que van entre los 3 mil y 5 mil pesos, dependiendo del año de cosecha y los varietales existentes. En el caso de Britney se trató de un Malbec del año 2019.

Britney Spears y su posteo con un vino típicamente argentino (Instagram)

En diciembre de 2017, el que sorprendió fue John Travolta, quien de vacaciones por Argentina, fue captado en un local de una reconocida cadena de medialunas ubicada en la ciudad bonaerense de Castelar. El célebre actor estaba vestido de una manera muy sencilla -gorro con una remera lisa, jean y zapatillas negras- y ese mismo relajo lo llevó en su ánimo, ya que no se sintió acosado e incluso posó sonriente para las cámaras que lo vieron.

“Todos pensaron que era un doble, estaba sin maquillaje”, dijo el panadero que lo atendió a Travolta, a la vez en que explicó por qué estuvo allí. “Su manager, Robbie, es el primo del dueño del local y está en la Argentina para celebrar el cumpleaños de su representante”, explicó el hombre identificado como Hugo, quien también contó que el actor estuvo una hora en el local, se comió cuatro medialunas con crema pastelera, mientras charlaba y tomaba café. “No le cobramos, fue invitación de la casa”, cerró.