Carmen Barbieri recibió en su programa a su hijo y le confesó: “Yo siempre me levanté a todos mis hombres, y a tu papá también”

Carmen Barbieri y su hijo Fede Bal juntos

Carmen Barbieri y Federico Bal festejaron juntos el Día del Trabajador, fue una sorpresa que armó la producción del programa “Mañanísima” para la propia conductora. Todos le decían anda para la pantalla gigante y Barbieri no entendía por qué, y de pronto apareció su hijo a quien no veía hace mucho tiempo por razones laborales, los viajes que Bal realiza para “Resto del mundo”, le llevan varios días y por eso se ausenta de Argentina, hasta a veces por un mes.

Luego la misma madre lo invitó a la mesa para compartir el desayuno con el resto de los panelistas. Inmediatamente Carmen les advirtió a todos que, no se encimaran para preguntar, “sino no se entiende nada” remarcó la conductora.

Y sin respirar la primera en preguntar fue ella: “¿Estás bien con tu novia?” y la misma Carmen se respondió: “Flor es una hermosa mujer, divina, divina, además, la novia de Fede me escribe, me llama, y le digo, vos contame cómo estás, y ella me dice: Está todo bien, quédate tranquila, con Fede estamos bien” y le lleva tranquilidad a Barbieri.

Federico Bal se explayó sobre sus viajes, y la experiencia con Florencia, su pareja, recorriendo México, que lo hicieron en un motorme y que la aventura fue inolvidable, y destacó la posibilidad de poder recorrer distintos paisajes manejando. “Hicimos la ruta de Calgary a Vancouver parando en Banff, Lake Louise lugares que realmente parecen sacados de un cuento y había muchos osos que viven ahí.” relató el hijo de Barbieri.

Fede Bal y su novia de viaje en motorhome

“Cocinábamos en el motorhome, un día paramos en un gran supermercado, compramos de todo y nos llevamos cosas para preparar recetas juntos. Y de pronto paramos en una montaña, con una vista increíble. Desayunábamos allí, nos preparábamos unos huevos revueltos, y tomábamos café, mirando alucinados la maravillosa vista, las montañas, compartiendo el silencio del paisaje. Hacía mucho frío, pero todo muy hermoso. También, había muchos osos y para estar prevenidos de los ataques, quiero contarles que nos vendían un repelente, es así de verdad, cuando uno se baja del vehículo, a comer algo, a caminar, o lo que quieras hacer, te rocías y tenés que hacer como una circunferencia alrededor tuyo, entonces el oso siente un olor que emana el repelente y se va, se aleja, es un animal mega agresivo, contó entusiasmado el actor.

(Gustavo Gavotti)

De pronto la conversación giró en torno a la vida privada de Carmen, ¿te contó tu mamá que le gusta alguien? intervino Estefi Berardi, y la conductora dijo: “No, estoy mirando a alguien, que no es lo mismo. Tiene 65 años, me gusta la edad y es actor. Lo conozco hace mucho, dijo la exjurado del Bailando.

Mientras, Fede Bal un poco confundido le preguntó a su mamá: ¿Vos lo ves a él, pero él te mira a vos?, refiriéndose al señor que le gusta a su madre, y Carmen fue contundente: “No, no me mira”, y con toda la sinceridad del mundo le confesó a su hijo que: “Yo siempre me levanté a todos mis hombres. A tu papá me lo levanté yo”. concluyó la conductora de las mañanas de Canal Trece.