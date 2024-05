Matilda Blanco dio detalles de su romance fugaz con Matías Alé: “Tenía un fetiche”

La experta en moda le contó a las angelitas sobre su vínculo con el intérprete (Video: LAM - América TV)

Matilda Blanco no se privó de nada y reconoció con lujo de detalles la fugaz relación que mantuvo con Matías Alé. Ante el reflector de las cámaras, la crítica de moda relató cómo fueron los encuentros que mantuvo con el actor. En medio de un relato lleno de celos y adrenalina, incluso aseguró que esto la llevó a ganarse enemigos en el camino, entre ellos Graciela Alfano.

Este martes por la noche en el piso de LAM (América TV), la panelista soltó la lengua luego de que Ángel de Brito mencionara que en su ciclo hubo personas “insoportables”. Esto le dio lugar a la coach de estilo a referirse a la exvedette, cuya enemistad surgió por el mediático. “¿Vos te comiste a Matías Alé?”, expresó el conductor sin filtro y a los gritos, ante la incredulidad de su confesión.

“Fue un touch and go”, aclaró ante la sorpresa de los presentes en el panel. “Él estaba bien, buena performance. Decía que yo lo había puesto muy nervioso porque hablé de su ropa, lo empecé a tocar y a él le gustó, y en ese programa me empezaron a sentar sola con él. Del canal fuimos a comer algo y de ahí a su casa.”, continuó ante la consulta de cómo se dio el primer acercamiento con el actor, del cual aseguró que “no hablamos de amor, ninguno de los dos”.

Si bien la estilista confesó que intentó mantener un bajo perfil durante su vínculo con Alé, lo cierto es que no pasó mucho tiempo para que se difundiera en el ámbito del espectáculo. “Él estaba en el Bailando y fue muy loco porque nadie se enteraba. Pero un día él vuelve del programa y se sienta en la mesa de un restaurante, yo estaba con un amigo. Y veo que bajan por la escalera Marcelo Tinelli, el Chato Prada. Todo el mundo me vio ahí”, comentó Matilda. “Era en un lugar de sushi, me acuerdo, yo todavía comía carne y buena carne. Al otro día se enteró todo el mundo”, agregó pícaramente la panelista. “Entonces, ¿lo considerabas buena carne?”, le consultó Fernanda Iglesias, entre risas, quien recibió una respuesta afirmativa y una calificación de 8 puntos por parte de la pelirroja.

La experta en moda reconoció que mantuvo con un fogoso romance con el actor (LAM - América TV)

En cuanto a los momentos que pasaron juntos, Matilda reconoció: “La pasábamos bomba, nos íbamos de viaje. Él, por una parte, yo por otra, y después de trabajar con el equipo, me decía: ‘a las 00.00 dejame las puertas del hotel abiertas’”. Además, confesó que su relación tuvo lugar cuando Matías se encontraba soltero: “Yo estuve con él después de Escudero, no entiendo por qué el odio tan acérrimo de Alfano. Fueron unas cuantas, pero siempre de a una, yo nunca estuve en otra cosa”.

Sosteniendo esa línea, Balli había reconocido que Graciela “era muy celosa por Matías. Incluso reveló que la primera vez que se conocieron se dio un flechazo instantáneo, ya que lo mandó a hacerle una entrevista a la exmodelo y nunca regresó del hotel donde se hospedaba. “Quedó ahí, no volvió de ahí”, recordó la angelita.

Por otro lado, la asesora de imagen no dudó en dar a conocer que su expareja tenía una particular fijación. “Tiene un fetiche con los pies y eso no lo sabe mucha gente. Me miraba los pies y me decía que le encantaban los pies de bailarina. Se quedaba mirando los pies”, relató Blanco, quien sumó que en su primer encuentro se descalzó y le hizo un sinfín de poses. “Yo soy distante, pero él me gustó. Me cayó bien, me parecía simpático, comprador”, cerró la panelista al ser consultada sobre qué la hizo llegar a formalizar con el actor en ese entonces.