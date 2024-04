Marcelo Tinelli y Rodrigo De Paul: una reunión secreta en Madrid y un sentido reproche que involucra a Tini Stoessel

El conductor compartió una imagen del encuentro en sus redes. "Cumple del crack de Nahuel Molina. Noche hermosa", escribió

El pasado 6 de abril, Nahuel Molina, defensor de la selección argentina y campeón del mundo en Qatar, cumplió 26 años y lo celebró con parte de su círculo íntimo en Madrid, donde recibió la visita de sus amigos, entre ellos Rodrigo De Paul y Marcelo Tinelli. En el festejo, el ex de Tini Stoessel y el conductor argentino mantuvieron una reunión íntima en la que De Paul le reprochó algunas cosas.

Según pudo reconstruir Teleshow, la charla sucedió el sábado 8 de abril, tres días antes de que Tini lanzara su último disco, Un mechón de pelo, en el que, sin nombrarlo, le dedicó una canción a Marcelo Tinelli. Se trata del tema “Ángel” y allí la cantante rememora la disputa que mantuvieron su papá, Alejandro Stoessel, y el ex VideoMatch en la época de Patito Feo, que terminó con un juicio a favor del conductor. En la letra, Tini apunta contra el presentador, a quien llama “Judas” y no solo menciona una traición, sino que enfatiza en que a ella no querían contratarla por ser la hija del productor.

En ese contexto, en algún momento de la noche, Rodrigo y Marcelo se alejaron del resto de los invitados para conversar a solas. Así, en un mano a mano, el futbolista se sinceró: “Vos hiciste sufrir a la persona que amo. Decir que estoy transitando una parte madura de mi vida, si no te invitaba a que lo arreglemos de otra manera”, le dijo, palabras más, palabras menos.

Luego, Rodrigo le sugirió a Marcelo que le pida disculpas a Tini. “Te recomiendo que le escribas y le pidas perdón a ella y a toda la familia por lo que la hiciste sufrir”, la habría dicho.

Lolo Tinelli, el menor de los hijos de Marcelo, junto a Rodrigo De Paul

Una semana después de aquella charla en Madrid, consultado por un móvil de LAM, Marcelo Tinelli se refirió a la polémica con Tini Stoessel y manifestó que él no tenía rencores, ni con la cantante, ni con su padre.

“Con Alejandro está todo más que bien. Guardo un gran cariño por él. Creo que él no lo sabe, pero en el momento en el que estuvo internado en la Trinidad, fui uno de los que más llamé. Llamé al director y a la directora para saber cómo estaba de salud. Más allá de lo que haya pasado judicialmente y cómo lo pudo haber vivido cada familia. De mi parte está todo bien”, aseguró.

Además, se refirió a la artista y destacó el cariño que le tienen sus hijas. “A Tini yo la admiro como cantante y profesional. Sé por todos los problemas que ha pasado y mis hijas la aman. Hasta ya sabían del tema que iba a sacar. Tini habló con las dos más grandes. Me dijeron: ‘Por favor, papá ya está, ella necesita hacer un proceso que ella vivió’. Es totalmente entendible”, detalló.

Y cerró: “Yo no me voy a hacer cargo. Ella lo vivió de esa manera y lo lamento. Me da pena porque yo la admiro profundamente como artista. Le deseo lo mejor y a mí eso no me puede enojar. Al contrario. Con todo lo que ha pasado, lo que quiero es que le vaya bien. Es una artista argentina que estamos orgullosos de verla en cualquier lugar del mundo. Siempre le deseo lo mejor. Es muy amiga de mis hijas y no podría estar mal con ella”.

Marcelo Tinelli habló de la polémica con Tini Stoessel: "La admiro y quiero que le vaya bien" (Video: LAM, América)

Si bien De Paul y Tini ya no están más juntos, todo indica que la ruptura fue en buenos términos y, cada tanto, sobrevuela el rumor de que habrían vuelto. Como sea, siempre que puede, el futbolista le brinda su apoyo a la cantante. Así lo hizo tras el lanzamiento de su último disco, en el que la artista también disparó contra Camila Homs, ex de Rodrigo.

“Mi admiración a Tini y a toda mi familia es porque siempre pusieron como prioridad a mis hijos, respetándolos y no siendo parte de un circo. El día de mañana ellos estarán orgullosos cómo su papá y su gente consiguen las cosas con mucho trabajo sin pisarle la cabeza a nadie. Podría decir tantas cosas de los que salen a hablar y sacar a la luz tanta tierra que hay abajo de la alfombra, pero yo no soy eso. Gracias, Triple, porque siempre los cuidaste ante tantas injusticias, porque ellos te adoran, admiro que puedas hacer arte del camino recorrido... La vida es muy sabia y pondrá a cada uno en su lugar”, escribió el jugador del Atlético de Madrid.

Y cerró: “Feliz vida, los quiero. ¡Ah! Y cuando Bauti estaba en la panza, yo estaba encerrado en Italia porque había una pandemia y de ahí al predio de Ezeiza 50 días para ganar la Copa América.