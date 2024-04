El incómodo momento de Mirtha Legrand por un comentario de Julieta Poggio: “Yo lo venía evitando”

El exabrupto de Julieta Poggio y Valeria Mazza que sorprendio a Mirtha Legrand (El Trece)

En un nuevo programa del clásico ciclo que conduce Mirtha Legrand, la Chiqui vivió un divertido e incómodo momento con sus invitados. Todo se dio durante la mesaza de este sábado cuando la conductora le consultó a Valeria Mazza por su trabajo. En ese momento, Julieta Poggio quiso sumarse a la charla, sin embargo su comentario provocó la risa de todos y descolocó a la diva de los almuerzos.

“En el Bailando hablaba argentino y metía algunas palabritas (en español), porque si no hay cosas que no se entienden, los chistes. Yo uso mucho el correrse, me corro para acá, y eso en España es otra cosa”, comentó la modelo, quien recientemente se lució como la conductora del programa Bailando con las Estrellas. Fue entonces cuando la influencer recordó otra palabra que tiene un significado distinto en el país ibérico: “Pero ellos dicen coges, que es raro también”. Tomando el comentario de la joven, Mazza devolvió: “Yo aprendí a coger te diría”. En medio de la risas de toda la mesa – otros de los invitados fueron el humorista, Martín Campilongo, y el senador, Luis Juez– la Chiqui no pudo ocultar su incomodidad.

Julieta Poggio se sincero y afirmo que analiza tener una relacion abierta (El Trece)

“Yo lo venía evitando pero, no hubo caso, salió”, expresó Mirtha al escuchar el ida y vuelta entre sus invitados. Para cerrar, la modelo contó: “Igual llega un momento que lo empezás a usar. Yo hablaba argentino y no trataba de poner el acento porque lo hacemos fatal. Soy demasiado argentina”.

Sin embargo, Mirtha no se quedó callada y minutos después le hizo una filosa pregunta a la exparticipante de Gran Hermano: “¿Estás de novia?”. Lejos de cualquier incomodidad, Poggio sostuvo: “No, estoy soltera, súper soltera. Re libre por primera vez”. Sorprendida, la conductora consultó: “¿No tenés algún amor oculto?”.

Julieta Poggio hablo de los rumores que la vinculan con un nuevo amor (El Trece)

Así las cosas, la influencer recordó su vida amorosa y habló de sus exparejas: “Tuve muchos amores en mi vida, a mi me encanta estar de novia, como cuatro novios tuve. Estuve en relaciones largas de dos, tres años. Desde los 14 años (estuvo de novia), ahora descubrí estar sola. Además me mude sola y descubrí algo de mi que no lo cambio por nada, estoy contenta, libre y disfrutando la soltería”.

Luego, la charla derivó hacia los proyectos de vida de cada invitado y la relación que estos tenían con sus hijos. Fue el momento en el que la Chiqui quiso saber los planes de Julieta para el futuro. “A mi me da miedo crecer, amo la juventud, me encanta. Me da miedo hacerme adulta, soy muy feliz en esta edad, ser adolescente todavía. No hay nada más lejos que me imagine que siendo madre”, se sinceró Poggio.

Valeria Mazza durante su conducción en el Bailando con las Estrellas España (Prensa Valeria Mazza)

Al escuchar la reacción de la joven, Legrand apuntó al amor: “¿Te gustaría casarte?”. Con dudas, la actriz expresó: “No sé, pero me encanta el amor, pollerear”. La Chiqui fue más allá y le preguntó a la joven cómo fueron sus relaciones y si le habían sido infiel. “Se portaron bien, algunos me lastimaron un poquito. Yo fui un poquito infiel, más infiel que fiel, no lo digo orgullosa, pero es muy difícil la monogamia, siempre hay alguien que te va a gustar. Siento que hoy en día podría tener una relación abierta”.