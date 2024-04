La China Suárez se fracturó la nariz en un duro accidente y mostró las fotos: “Hielo y analgésicos”

La Chna Suárez sufrió un accidente y mostró sus heridas

En medio de su nuevo proyecto laboral, por el cual debió trasladarse a San Martín de los Andes en la provincia de Neuquén, María Eugenia la China Suárez mostró el duro accidente que sufrió y por el cual terminó con la nariz fracturada. Con la cara inflamada y lastimada, la actriz compartió imágenes del fuerte golpe que recibió.

“En un accidente boludo me fracturé la nariz, no hay desplazamiento así que no necesito operarme. Hielo y analgésicos para mí”, escribió la cantante en su Instagram al tiempo que compartió un video y una serie de fotos donde puede verse el estado en el que quedó su cara.

La China Suarez mostró su nariz fracturada

Con muecas de dolor y un poco de tristeza, la influencer compartió con sus seguidores el fuerte golpe que se dio. Si bien no explicó más detalles de la circunstancia en la que se lastimó, luego mostró el proceso que seguía para bajar la inflamación. “¿Me está curando?”, le preguntaba ella a su hijo mientras este sostenía un hielo contra su nariz en un tierno acto de amor.

Previamente, antes de volver de Neuquén, la modelo compartió un video en el aeropuerto de la ciudad. “Acá estamos en el aeropuerto y nos cuenta el señor que a esta perrita, que no puede ser más buena, más linda y está muy triste, la abandonaron hace 15 días. Parece que tuvo cachorros, pero si alguien la puede adoptar, que viva en San Martín, se lo va agradecer toda su vida. Mira lo que es esa carita, te subiría al avión”, comentó mientras enfocaba a una perrita negra.

Con un gesto de dolor, la China Suarez mostró su nariz fracturada

Así las cosas, la modelo volvió de Neuquén después de viajar por compromisos laborales. María Eugenia la China Suárez estuvo trabajando en la serie La Bastarda, que se estrenará en 2025, y que se filmó recientemente en San Martín de los Andes. En ese sentido, la actriz no dejó de compartir en su cuenta de Instagram instantáneas de los paradisíacos lugares en los que rodó. La ficción, en la que comparte roles con Eleonora Wexler y Diego Cremonesi, es dirigida por Jorge Nisco con guión de Leandro Calderone. La misma promete marcar el impactante retorno de la joven a la televisión.

La llegada de este proyecto a San Martín de los Andes no solo provocó un cambio en la dinámica de la ciudad, sino que también tuvo implicancias en términos de tránsito y logística. Pero no todos se mostraron felices con la llegada de la serie, ya que algunos comerciantes enviaron un documento al Concejo Deliberante y al municipio en el que reclaman un resarcimiento económico, ya que muchos locales vieron interrumpida su jornada habitual. Según reclamaron, estos no fueron visitados por la interrupción del tránsito. La situación se dio luego de que las autoridades locales informaran que la Avenida Costanera sufriría interrupciones de tráfico de 7 a 19 horas algunos días a la semana. Este ajuste en la movilidad se mantendrá hasta el próximo 9 de mayo, tiempo durante el cual se extenderán las grabaciones en la zona.

‘’Los abajo firmantes, comerciantes de la localidad, nos comunicamos mediante la presente para hacerles saber en primer lugar nuestro asombro y preocupación por las medidas tomadas respecto de la circulación vehicular y peatonal, en virtud de la filmación de la serie que tendrá lugar en nuestra ciudad en los próximos días. Nos preocupa porque afecta directamente a nuestros bolsillos, porque actúa en desmedro de nuestra actividad”, comienza el texto replicado por el sitio Noticias de los Andes.

En cuanto a la trama de la serie en cuestión, hasta el momento, se mantuvieron en reserva los detalles específicos y el papel que la China Suárez desempeñará dentro de la historia. De todas maneras, es de destacar que la expectativa crece día a día entre los seguidores de la actriz y los entusiastas de la ficción, que en las distintas plataformas encontró su lugar.