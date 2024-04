Mirtha Legrand reveló que el titular del INCAA le aseguró que el Gobierno no cerrará ese organismo ni el cine Gaumont

Mirtha Legrand reveló que el director del INCAA le aseguró que el Gobierno no cerrará ese organismo ni el cine Gaumont

A mediados de marzo, se generó una fuerte polémica entre Mirtha Legrand y el presidente argentino Javier Milei después de que la conductora, en su programa La Noche de Mirtha (El Trece) dijera que le daba “mucho dolor” la idea de que se cerrara el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y también el célebre cine Gaumont, tal como propusieron desde el gobierno nacional.

Tras esta opinón, Milei avaló a partir de un reposteo en su cuenta oficial de Twitter un mensaje que invitaba a Mirtha a “comprar el cine Gaumont”. Sin embargo, parece que el gobierno decidió dar marcha atrás, según algo que contó la propia Legrand en las últimas horas. “Anoche me vino a saludar el nuevo director del INCAA (Carlos Pirovano) y me dijo que no cierra el INCAA. Que no cierran el (cine) Gaumont. Y que no cierra la escuela de cine. Esto es una novedad que les doy, eh. Todo eso es obra de José Martínez Suárez, mi hermano. Así que me dieron una gran alegría anoche en la comida de la Fundación Libertad”, dijo la diva este jueves en diálogo con LAM (América).

“Hay que opinar, hay que atreverse a opinar”, agregó la diva con respecto al impacto que tuvieron sus palabras en público sobre la situación que padece la cultura nacional por los recortes presupuestarios. “Siento mucho apoyo y mucho cariño de la gente. Yo no hago política, yo hago mi trabajo. Muchos cambiaron de opinión a partir de lo que dije. Pero yo no busco votos, no me interesa eso, pero es mi forma de pensar. Tengo la libertad de poder expresarlo y realmente es un orgullo. Es algo fantástico poder decirlo”, dijo Mirtha.

Mirtha Legrand

Por otro lado, el cronista le consultó por la grieta que se abrió entre los actores luego de que Guillermo Francella dijera tener “esperanza” en las medidas económicas, políticas y sociales que está tomando Milei, lo que le valió el repudio de colegas como Pablo Echarri, María Valenzuela y Julieta Zylberberg, entre otros. “No hay que mezclar la política con el trabajo. No es beneficioso, no es bueno para nadie. Francella es un hombre encantador, es un gran actor. Es su forma de pensar y hay que respetarlo”, respondió Mirtha.

La diva, además, fue consultada por la multitudinaria marcha en defensa de la universidad pública que se realizó tanto en el centro porteño como también en varias ciudades del país. “La marcha fue impresionante. Nunca vi tanta gente en la Argentina, nunca, nunca. Es la primera vez... Mire que yo he visto todas las marchas, todas las concentraciones, de todos los gobiernos, de izquierda, de derecha, de centro... Nunca vi tanta gente, fue impresionante”, opinó Chiquita.

¿Algún consejo para Milei y su gabinete? “Que presten atención, sobre todo a la gente que pasa hambre, que ahora no van a tener trabajo. Miles de personas sin trabajo. ¿Qué se hace con toda esa gente? Hay que pensar qué va a suceder. Creo que estamos pasando un momento muy bravo, que también el gobierno sabe que es difícil. Anoche lo dijo el presidente”, cerró Legrand.

La diva se refirió a la situación económica actual en su programa "La Noche de Mirtha"

“No corresponde, fue una opinión simplemente. No es para decir que compre el cine. Es ridículo”, había dicho Mirtha luego de haber sido criticada por Javier Milei en las redes sociales. Fue en diálogo con el Canal de la Ciudad cuando le consultaron cómo tomó la respuesta del Gobierno ante sus declaraciones sobre el reconocido cine Gaumont. “Te da como cierto temor a expresarte porque si a cada cosa que vas a decir y al Gobierno no le gusta mucho o le molesta a alguien, te van a retrucar. Es desagradable”, dijo en el mismo sentido. “Me sorprendió mucho cuando reaccionaron así. No estoy en contra del Gobierno. No quiero estar en contra del Gobierno porque toma represalias y es muy desagradable”, marcó en aquel momento.