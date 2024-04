Malena Galmarini recordó cómo se enteró de que su papá estaba en pareja con Moria Casán

Desde que Moria Casán se puso en pareja con Fernando Pato Galmarini la familia entera se ensambló al punto de llamar a la One como “mamá Mo”. Ya hace tres años que la relación continúa fortaleciéndose cada día, y la exjurado del Bailando asegura sentirse muy feliz. “Conocí a una familia encantadora. Malena, Sergio, sus hijos, son una familia que milita la vida”, aseguró sobre los parientes del político y excandidato presidencial en las últimas elecciones nacionales en diálogo con Carmen Barbieri. En esa oportunidad, Moria contó qué es lo que más le agrada de su pareja. “Pato es muy prolijo y yo, por el contrario, soy muy caótica, él es muy buen compañero, es muy inteligente y muy bravo de carácter”, dijo al mismo tiempo en que señaló que Fernando la calma con ciertos comportamientos.

Más allá del amor que se tienen, desde que se unió la pareja revolucionó a sus seres queridos y al público en general. En esta ocasión, Malena estuvo invitada a Blender, uno de los medios de comunicación digitales. Allí, la exDirectora de AYSA se explayó sobre la relación de su papá con Moria, y cómo fue que se enteró del vínculo. “Sergio, que estaba en una cena en la embajada de Estados Unidos, me manda la tapa de una revista de actualidad. Y me dice: ‘¿qué es esto?. Fijate y decime por favor si es cierto o no’”, contó Malena recordando la sorpresa de aquellos instantes.

Acto seguido, continuó: “Abro la foto, el Pato, Moria... dije: ‘mi papá es capaz’”. Luego, entre risas, agregó más detalles de ese momento. “Le escribo y le digo: ‘Pa, ¿estás? ¿Esto qué es?’”, reveló. “‘Male, ehhhh, mientras él seguía tirando ehhh, yo le escribía por otra lado a Sergio: ‘Gordo, es real’, y él me escribió: ‘Nooooooo’”, comentó provocando una carcajada general en el estudio. “En el momento en que yo decía esto, entra mi hijo. ‘¿El abuelo está saliendo con Moria Casán?’”, reveló la hija de Galmarini interpretando el gesto sorprendido que tuvo su hijo. “¿Sí', le contesté yo, y él siguió: ‘¿El abuelo Pato se está ... a Moria Casán?’”, contó de nuevo entre risas. “’Bueno, Tomás’, y luego como 20 días después, me cuenta mi papá, me dice: ‘Ay no, morí de amor con el mensaje que me mandó Toto: ‘Abuelo, sos un crack’”, relató la esposa de Sergio Tomás Massa.

Cómo contó Moria Casán sobre su relación con Pato Galmarini

A medidados del 2021, Moria Casán sorprendió con un mensaje de WhatsApp que le envió a la periodista Pía Shaw, quien lo leyó en Los ángeles de la mañana. “Crush total con Galmarini”, fue lo primero que dijo la diva, y definió a quien fuera el secretario de Deportes durante la presidencia de Carlos Menem como su “profe virtual de historia del peronismo”.

Por esos días, la diva detalló que lo conoció hace 30 años, cuando el dirigente peronista fue invitado a A la cama con Moria, el programa que condujo en 1991 en el antiguo Canal 9. “Estuvo hace 30 años en mi cama y de ahí siguió la tensión”, le dijo Moria a Pía, mientras aseguró que apagaría el celular. “Me vuelven loca. Ustedes son los únicos con los que hablo. Hago un stop”, escribió. En ese momento,Teleshow intentó comunicarse con la conductora pero, efectivamente -y tal como había anticipado-, su teléfono estaba apagado y saltó el buzón de voz.

La última pareja oficial de Moria Casán había sido el artista Humberto Poidomani, con quien mantuvo una relación a distancia ya que el hombre vivía en Miami. Se casaron en diciembre de 2019 en Florencia (Italia) en una ceremonia que la diva definió como una “unión espiritual”. Desde entonces, la pandemia del coronavirus les prohibió concretar otro encuentro. “Yo me casé un sábado y el domingo me volví para la Argentina. ¡Me casé y me separé!”, bromeó la diva en diálogo con Andy Kusnetzoff en junio de 2020 en PH Podemos Hablar.