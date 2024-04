El emotivo posteo de Jonatan Viale a tres años de la muerte de su padre: “No sabes cómo te extraño”

Jonatan Viale y su padre, Mauro Viale

Tres años pasaron de aquel trágico día en el que Mauro Viale falleció tras una complicada batalla contra el COVID. Desde entonces, familiares y amigos lo recuerdan año a año con mucho cariño. Sin embargo, no todos encontraron tranquilidad en aquella despedida. Por eso, hoy Jonatan Viale utilizó las redes sociales para expresar su profundo dolor y manifestar la falta que le hace su padre.

“Tres años sin vos. Todavía no entiendo qué pasó. Si tan solo pudiera darte un abrazo de despedida. Una última charla. Un consejo. Un mensaje. No sabes cómo te extraño. Te amo para siempre”, expresó el periodista para recordar a su papá en un difícil día. El comunicador acompañó esta frase con una llamativa foto en la que posa ante la cámara, cruzado de brazos, mientras su papá lo observa a sus espaldas.

El emotivo posteo de Jonatan Viale a tres años de la muerte de su padre (Instagram)

Con la palabra ‘cuarentena’ y la representación del coronavirus de fondo, Mauro Viale y su hijo compartían su profesión en un estudio de tele. En aquella época, 2021, ambos analizaban la actualidad del país y el estado de la pandemia, hasta que el histórico comunicador enfermó.

Días después, con dolor y tristeza, Jonatan expresó sus sentimientos en una columna periodística en Infobae. “Nunca imaginé cerrar el 2021 sin mi padre porque el maldito COVID se lo había llevado. Y pensándolo en frío, lo que más me duele, además de no verlo más, además de no abrazarlo más, además de no charlar más, además de no recibir más sus mensajes, además de no recibir más sus llamadas, además de no recibir más sus caricias, además de extrañar los almuerzos, además de todo lo obvio, es que esa muerte precipitada e injusta, como la de tantos otros argentinos, no haya tenido consecuencias”.

Con esa angustia aún presente en su alma, la hermana de Jonatan también buscó manifestarse por las redes sociales. Después de una serie de fotos de su padre, en la que se lo veía disfrutando de su trabajo y de su familia, Ivanna Viale compartió un video donde agradeció a sus seguidores y dijo: “A todos mis seguidores, que son los seguidores que eran de mi papá, Mauro Viale, les quería contar que hoy 11 de abril hace justo tres años que él falleció, que no está más”.

Jonatan Viale compartiendo un momento en familia con su hijo y su padre

Mirando a cámara, pero con la mente puesta en los recuerdos, la hija de Viale enfatizó: “Quería transmitirles mi angustia, que sigue intacta como el primer día. Estoy contenida por ustedes, que son muchos los que lo querían y los que ahora me siguen a mi y me apoyan. Es cuestión de recordarlo y hacerlo con mucho amor”.

Ivanna siguió los pasos de su mamá y se recibió de psicóloga, aunque no tardó en trabajar como productora de su padre y con el tiempo llevó adelante su programa de radio y encaró su propio camino, con dos modelos y referentes bien a mano para seguir. Apasionado por el fútbol desde siempre, Jonatan no vivió la etapa de su padre en Fútbol de Primera, pero su curiosidad lo llevó a visitarlo muchas veces a sus programas de actualidad. Mientras tanto, recibía agresiones de otros chicos por ser el hijo de, eso que hoy conocemos como bullying, y que lo llevó a algunas peleas.

Tanto los sentimientos de Jonatan como los de Ivanna muestran la familia que forjó Mauro Viale junto a Leonor Schwadron. Ambos estuvieron juntos durante 53 años, hasta la temprana partida de Mauro, y formaron una familia indestructible, con dos hijos, cuatro nietos y un sinfín de anécdotas y kilómetros recorridos.