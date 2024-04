Morena Beltrán cuestionó un clásico del cine y revolucionó las redes sociales: “Tiene 4 minutos donde no pasa nada”

Morena Beltrán cuestionó la película Taxi Driver y se volvió viral (Video: Generación F)

Morena Beltrán encendió las redes sociales. Esta vez no fue por una intervención suya en un partido o por dar información sobre algún jugador de fútbol. En esta ocasión la periodista deportiva fue noticia porque criticó un clásico del cine durante una transmisión del programa Generación F en ESPN, mientras en la mesa repasaban películas y series de todos los tiempos.

“Me desilusionó un clásico, clásico mal del cine, y dije ‘¿por qué? ¿Por qué estuve dos horas de mi vida viendo?”, arrancó diciendo sobre Taxi driver, la obra dirigida por Martin Scorsese, para luego revelar que se se trataba precisamente del filme de 1976 escrito por Paul Schrader. Así, mientras Sofi Martínez, otra de las integrantes del ciclo, reconoció que no la había visto, Coscu, por su parte, le repreguntó si le había parecido mala.

Fue allí que la joven de 25 años explicó su parecer: “No podía creerlo, es lenta. Hay películas de otra época que son increíbles. Está bien, es del ‘76, es bastante vieja, pero dije Scorsese, actúa De Niro, buena peli tiene que ser sí o sí. Había escenas de cuatro minutos en los que no pasa absolutamente nada, nada. Y nunca sabés si la trama de la película va por la mina que se enamora, si es por el tipo que lo termina matando”.

Esta valoración provocó un amplio debate y recibió tanto apoyo como críticas por parte de los usuarios en las redes y figuras destacadas del ámbito cinematográfico. Así, en el contexto de la emisión del programa, donde Beltrán mencionó títulos como Efecto Mariposa y El Lobo de Wall Street, su comentario sobre Taxi Driver sorprendió a sus compañeros y el público en general. Incluso, le reprocharon el haber realizado un spoiler sobre el final, exacerbando la polémica en torno a su apreciación.

Morena Beltrán

Quien también se sumó a dejar su opinión fue el crítico de cine argentino Axel Kuschevatzky quien, sin mencionarla directamente, defendió la trascendencia del filme al destacar que en cada minuto de la película “pasa de todo”. El también productor utilizó sus redes sociales para compartir su punto de vista al reforzar el valor del clásico de Scorsese más de cuatro décadas después de su estreno: “Por algo seguimos hablando de ella después de cuatro décadas pero no volvemos a mencionar los streams de la semana pasada”.

Además, entre las voces en contra también otros reconocieron que “solo confirma la tendencia de las nuevas generaciones que creen que pueden educarse viendo videos de Tik Tok. Para ellos es más importante la opinión de un creador de contenido que de Scorsese o Spielberg. No es joda. Así piensan”. o “Pobrecita Morena Beltrán y los pibes de ahora que se emocionan con Rápido y furioso 11 pisteando en Saturno”

En contraste, algunos usuarios de internet respaldaron la opinión de Beltrán: “Una de las cosas que resalta Morena es que no descifra cuál es la trama. De mis recuerdos de la película (digamos además que conozco muy poco de cine) me parece que es atinado lo que dice. A lo mejor eso no comporta valoración negativa en sí, pero...”, además de expresar que “otra cosa a favor de Morena, es bastante más aguda en su crítica que el contrincante que acota es un clásico, es un peliculón. El hecho de gambetear el mandato la pone a la piba por encima”.

Incluso, otros también se basaron en este presente de inmediatez en el que se está viviendo, donde los cerebros están ávidos de nueva información en poco tiempo: “De todo lo que dijo Morena Beltrán lo más sobresaliente es que no podemos estar cuatro minutos sin que ´{pase nada´. En todo caso hay que caerle a la época, no a ella”.