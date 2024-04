Mirtha Legrand le hizo una jugada pregunta al Polaco: “¿Sos fiel o metés los cuernos?”

Mirtha Legrand le hizo una jugada pregunta al Polaco (Video: El Trece)

El Polaco y Barby Silenzi tuvieron varias idas y vueltas en su relación amorosa, pero eso no fue un obstáculo para que vuelvan a poner a prueba su amor y siempre sean noticia. El domingo fue el turno de Mirtha Legrand de encabezar la mesa de los domingos en Almorzando con Juana (El Trece), y allí contó con la presencia del cantante de música tropical. Como era de esperarse, la diva de los almuerzos no dudó en consultarle sobre su presente amoroso, lo cual lo dejó entre la espalda y la pared, pero nada se comparó a la picante pregunta que le tenía preparada, la cual casi lo hace atragantar: “¿Sos fiel o metés los cuernos?”.

“¿Usted qué dice, qué piensa?”, le retrucó El Polaco, quien intentó ponerle humor al asunto. Conocida por su lengua filosa, La Chiqui no dio el brazo a torcer y disparó sin filtro alguno contra el artista: “Que metés los cuernos”. Esto no le gustó nada a su invitado, quien aseguró que había tenido cambios positivos y ya no tenía ese comportamiento a la hora de formar un vínculo amoroso.

“No, no, maduré, Mirtha. Me porto bien. Elijo la paz mental hoy en día, me siento bien”, aseguró el intérprete, quien recibió miradas llenas de incredibilidad por parte de la misma conductora del ciclo y otros de sus invitados, entre los cuales se encontraba Marixa Balli y Yanina Latorre. Esta última no dudó en sumarse cuando le consultaron al músico si tendría una relación abierta, a lo que mencionó que “él es celoso, es un reventado y quiere con otras, pero no que ella esté con otro”.

“Es un mujeriego”, sentenció Mirtha como veredicto final. Cabe destacar que el músico tiene un historial de corazones rotos bastante largo, pero intentó sentar cabeza tras retomar su relación con la bailarina. “Estamos bien, estoy pasando por un momento hermoso de mi vida. Mi trabajo, con mis hijas”, aseguró respecto a su vida personal, la cual parece haber tenido un gran cambio. El año pasado, el intérprete de música tropical se encontraba atravesando una mala racha con la madre de su hija Alma. Todo indicaba que iban a llegar a un final, pero a principios de enero volvieron a mostrarse completamente enamorados.

“Estamos en una crisis grande, creo que es la más grande que tuvimos. No estamos separados porque en realidad nunca vivimos juntos, pero no nos estamos poniendo de acuerdo. Siempre vivimos separados, aunque compartimos a nuestra hija”, comentó, en ese entonces, el cantante cuando participó de la mesa de Almorzando con Juana (El Trece). “Quizás tiene ganas de estar soltero, de estar con otras personas, le pueden pasar muchas cosas, y lo entiendo, capaz que se aburrió”, argumentó la bailarina.

Sin embargo, parece que la suerte se encuentra de su lado y los días oscuros van quedando en el pasado. Finalmente, su relación mejoró y todo indica que El Polaco está completamente decidido a poner su atención en el bienestar de su relación.