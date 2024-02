El Polaco mezcló el trabajo y el placer en Mendoza: “Haciendo lo que me gusta”

El Polaco mezcla el trabajo y el placer en Mendoza (Video: Instagram)

Ezequiel Cwirkaluk, más conocido como el Polaco, se instaló en la provincia de Mendoza acompañado por su pareja, Barby Silenzi y sus hijas menores, Alma y Abril. De esta manera, el cantante de cumbia aprovechó este viaje para mezclar el trabajo con el placer de unos días de relax con su familia.

Te puede interesar: Innovación y tecnología en Mendoza: una experiencia para descubrir los trabajos del futuro

En sus redes sociales, el popular músico compartió con sus seguidores imágenes y videos de esta escapada a Mendoza. “Qué hermosa que sos ARGENTINA… más en familia… y más haciendo lo que me gusta”, escribió Ezequiel al publicar en su cuenta oficial de Instagram diversas postales de su paso por Vista Flores, una hermosa localidad en Tunuyán.

El Polaco disfrutó de Mendoza con su pareja, Barby y sus hijas, Alma y Abril (Crédito: @elpolaco)

Además, el intérprete de “Deja de llorar” estuvo haciendo un raid de presentaciones en Mendoza y publicó en sus historias videos de los shows en vivo que llevó a cabo en diferentes lugares. Tras las extensas jornadas laborales, el Polaco descansó rodeado de sus seres queridos.

Te puede interesar: De “Mafalda” a la “Saga de los confines”: Mendoza sorprende con un ciclo de caminatas filosóficas para “frenar el ritmo de la vida”

En enero pasado, el cantante también viajó a Mar del Plata para descansar unos días, acompañado por Barby. También dio un show en un parador de una de las playas del sur. Anteriormente, la pareja había viajado al Caribe para disfrutar de una especie de “luna de miel” y así afianzar su relación amorosa, luego de haber tenido varias idas y vueltas.

El Polaco con sus hijas Alma y Abril

En aquella oportunidad, Ezequiel habló con Teleshow respecto al distanciamiento con la mamá de Abril. “Con Barby es un minuto a minuto, ¿viste? Ahora estamos reconciliados. Así es nuestro amor. Somos así. Nos amamos de esta forma y somos muy felices. Fuimos a recibir el año a Punta Cana en familia, con nuestras hijas, y salió todo espectacular. Descansé a full. Necesitaba parar un poco después de un 2023 lleno de shows y de quilombos”, reveló el artista.

Te puede interesar: En medio de la ola de calor, rige la alerta por tormentas en ocho provincias

Luego de regresar a Buenos Aires, el Polaco compartió en sus redes unas imágenes de un suceso que le ocurrió en su casa ubicada en un barrio privado de Berazategui. Todo comenzó cuando el músico se despertó por la mañana y fue hasta el patio. Allí advirtió que todo el piso, e incluso el agua de la piscina y parte del césped se habían ensuciado con las deposiciones de unos gansos que circulan por su barrio.

Alma, la hija que el Polaco tuvo con Valeria Aquino

El cantante se ocupó de grabar con su celular todo el sector de su casa que se había ensuciado. “Mirá Sol, mirá, tengo toda la pileta cagada”, explicó el Polaco, enojado. “Toda la casa cagada, hay que hacer algo con los gansos estos porque no son míos los gansos, son del barrio, de acá”, aclaró, molesto por esta situación. “¡Pero que vienen a cagar a mi casa estos gansos!, me están rompiendo toda la casa, mirá”, aseguró, furioso.

Más tarde, el ex de Karina La Princesita decidió reclamar a la intendencia del barrio cerrado. “Si no se van voy a llamar a alguien que los vengan a buscar, y se los lleven. Alguien tiene que hacer algo, perdoname que te rompa las bolas con esto, pero me están cagando toda la casa, hermano, las quieren picar a mis hijas, es un despelote”, manifestó el músico. Además, en diálogo con Teleshow, Barby confirmó lo que había ocurrido: “Los gansos son del barrio privado, y cagaron todo en casa”.

En este feriado extra largo, Ezequiel tiene previsto participar en los carnavales del Norte, Tucumán y Santiago del Estero. Luego, el cantante desea volver a enfocar sus energías en televisión, pero todavía falta arreglar algunos detalles. “Hay algo de vuelta a los realities shows pero todavía no se puede decir. Me gustaría volver a hacer algo en la pantalla chica. El año pasado no quise porque es muy demandante y, cuando me comprometo, no me gusta fallar”, concluyó el artista que ha participado en varias ediciones del Bailando y del reality Masterchef.