Fede Bal, enamorado y feliz con su novia Flor Díaz, de vacaciones en Tulum: sus primeras fotos juntos en las redes

Fede Bal y su novia Flor Díaz, juntos y enamorados en Tulum (Video: Instagram Stories)

Es un buen momento para el corazón de Fede Bal y su novia Flor Díaz, quienes se tomaron unos días de los compromisos que cada uno tiene para disfrutar de la soledad Tulum. La pareja se reencontró en el destino mexicano y desde allí compartieron posteos en los que se muestran felices, relajados y disfrutando de amor que sigue creciendo. Es la primera vez que aparecen en redes sociales juntos, luego de haberse mostrado en televisión y eventos sociales.

“¡Estos días del bien en el paraíso! Amor, playita, sol y esa energía única que la encontrás solo en Tulum”, puso la pareja, en un posteo conjunto que los dos subieron a sus redes donde se ven los distintos momentos que vivieron en el paradisiaco destino.

Fede Bal y Flor Díaz, a los besos y enamorados en Tulum (Foto: Instagram Stories)

Allí el conductor de Resto del mundo aparece muy enamorado a su novia, la bailarina que vive en Ciudad de México y con quien mantienen una relación a distancia. “Amor y playa”, puso ella por su parte junto a las fotografías donde aparecen bronceándose, desayunando al costado del mar y a los besos y mimos.

También hubo tiempo para salir a la noche. Desde las stories compartieron los shows que vieron en el boutique hotel en el que se hospedaron, el baile y la diversión en una de las ciudades turísticas más elegidas de Latinoamérica.

Flor Díaz, la novia de Fede Bal se hizo trencitas en su viaje a Tulum (Foto: Instagram Stories)

La bailarina estrenó look en el lugar donde apareció luciendo su larga cabellera negra con trencitas, una moda muy común en los destinos playeros. Mientras que Fede lució sus tatuajes y se mostró exultante en sus vacaciones con su novia, a quien presentó a fines de enero luego de varios meses de noviazgo donde eligió el bajo perfil en su relación.

Tal vez para cuidarse su relación y no exponerse a la mirada, muchas veces cruel de las redes sociales, el hijo de Carmen Barbieri como la bailarina optaron por cerrar los comentarios de sus posteos para que la gente solo pueda dejarles sus corazoncitos. Una respuesta a los tiempos de violencia que imperan, también, en plataformas como Instagram.

Las románticas postales de Fede Bal y Flor Díaz en Tulum (Foto: Instagram Stories)

“Estoy en uno de los mejores momentos de mi vida, profesional y laboral. Estoy muy enamorado de Flor. Me siento muy feliz, en paz y en calma”, había asegurado el actor en Agarrate Catalina (La Once Diez) sobre la época que está transitando en su vida lejos de los escándalos, los conflictos y la exposición de sus vínculos amorosos.

“Es un amor muy sano y muy adulto. Encuentro en ella algo que no lo tuve nunca. Ella reúne todas las condiciones que necesito en este momento para ser feliz”, señaló en enero de este años sobre la tranquilidad que hoy tiene en su noviazgo.

Flor Díaz compartió una foto de Fede Bal tomando sol en Tulum (Foto: Instagram Stories)

En Mañanísima, el ciclo que Carmen tiene en el eltrece, la pareja realizó una videollamada en vivo donde contaron algunas intimidades de su relación a distancia. “Cada vez que nos vemos estamos como garrapatas. Dormimos juntos, obvio”, aseguró el animador, mientras que Estefi Berardi fue por más.

“¿Tienen sexo virtual?”, preguntó la panelista en aquel momento, luego de la polémica que había despertado un supuesto chat que ella habría mantenido con Federico y que terminó en una denuncia. “Sí, sí, sí. Obviamente hay mucho sexo virtual. Mucha foto, video, mucho mensajito de ‘te extraño’, videollamada… Cosas así”, detalló, sobre cómo mantienen la pasión con miles de kilómetros de distancia entre ambos.

El desayuno de Fede Bal y Flor Díaz en sus vacaciones en Tulum (Foto: Instagram Stories)

Hace unos meses Fede reflexionaba sobre su relación tras todo el escándalo en que terminó su noviazgo con Sofía Aldrey. “Sentía que no podía estar en una relación estable o seria, y de fidelidad. Sentía que no eran para mí, que no podía hasta que de golpe apareció Flor”, contó, en LAM.

“Estaba con una sensación de no querer estar más en pareja pero Flor me mostró un vínculo con una mujer que no conocía en el que realmente hay mucho amor, y libertad”, se sinceró. “Esto no quiere decir que tienen una pareja abierta o que cada uno hace la suya”, contó, para terminar reafirmando que el suyo es “es un vínculo súper cerrado”, no dejando dudas de que estén en una relación abierta.