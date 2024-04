La hermana de Furia mostró un cuchillo en una entrevista y amenazó a Catalina de GH: “En cuanto la pueda matar...”

La amenaza de la hermana de Furia (MartinCirioOk)

En una reciente transmisión en vivo en el streaming conducido por Martín Cirio, conocido como La Faraona, Georgina Scaglione, hermana de Juliana, participante de Gran Hermano (Telefe), generó polémica al mostrar un comportamiento considerado amenazante hacia Catalina Gorostidi, en momentos en que las relaciones dentro de la casa entre las examigas tienen aristas que rozan con la violencia en ciertos momentos.

Así, con actitudes en el mismo tenor, la joven conocida también como Coy extrajo un cuchillo de su bolso, insinuando acciones violentas hacia Cata, y realizó comentarios que muchos interpretaron como amenazas de muerte. Este suceso provocó una avalancha de críticas en la plataforma social X (anteriormente Twitter), donde los usuarios expresaron su preocupación por las implicaciones de sus acciones y palabras. “En cuanto la pueda matar, ustedes saben… Scaglione”, dijo para sorpresa del conductor.

El incidente se intensificó cuando, además del cuchillo, Coy sacó un paquete de fideos de su bolso, aludiendo a su apellido y a estereotipos relacionados con la mafia italiana, con declaraciones que incluían frases como “comemos fideos y matamos gente”. Aunque Cirio intentó quitarle gravedad al asunto mediante risas y comentarios ligeros, la controversia se expandió rápidamente en redes sociales, donde muchos destacaron la gravedad de las acciones, además de su actitud durante la entrevista.

“Incómodas tus nalgas, nos reímos mucho . Y si no entendés el humor que manejo puedes ser libre”, dijo la hermana de la participante tras ser criticada por su actitud

Posteriormente, Cirio aclaró en su canal de difusión que no se sintió incómodo en ningún momento y que la referencia del cuchillo fue una broma asociada con Furia: “Estoy viendo en Twitter la parte que Coy sacó el cuchillo que dicen que yo me sentí incómodo. Yo no me sentí incómodo en ningún momento, y además eso del cuchillo es una referencia que hizo Furia. Lo aclaro porque veo mucha gente diciendo que me sentí incómodo y nada que ver, y tampoco se ve eso en el video”.

Por su parte la propia Coy detallaría respecto de la supuesta incomodidad: “Incómodas tus nalgas, nos reímos mucho . Y si no entendés el humor que manejo puedes ser libre”, para luego expresar: “Que no puedan entender un chiste, dios jaja. Gracias a todos por tanto y por este edit, fue lo más. ¡Los amo! Me cumplieron mi sueño de conocer a Samantha”, aludiendo al nombre con el que también se conoce al youtuber.

El trasfondo de este incidente se enmarca en la evolución de la relación entre Juliana y Catalina dentro de la casa. Es que desde el regreso de esta última al programa mediante un repechaje, la amistad entre ambas se deterioró a tal punto que en esta instancia de la competencia ambas se convirtieron en rivales. Este cambio en su relación fue, por caso, uno de los puntos más comentados de la edición actual del reality.

Furia, en guerra con Cata en GH, se metió con su aspecto físico: "Tiene 4 kilos de celulitis" (Telefe)

Hace pocos días en una charla que tuvieron las jugadoras en el patio de la casa sacaron los trapitos al sol que terminó con su relación más gélida que nunca. Angustiada, Catalina confrontó a la entrenadora por no defenderla en su pelea con Alfa. “Yo pensé que eras mi amiga en serio”, le dijo, mientras Furia entrenaba arriba de una cinta para correr.

“Yo soy tu amiga por más que él me diga cualquier cosa. Mi manera de ser con él no va a cambiar y con vos tampoco. Si no querés ser más mi amiga, bueno, estás en todo tu derecho. Yo estoy jugando”, fueron las palabras que sensibilizaron a Cata y después, la hicieron pasar al enojo.

“Estoy decepcionada. Entre para ayudarla a Furia, como lo prometí antes de ingresar, y ella me terminó fallando. Puedo ser muy fiel, muy buena amiga, pero cuando alguien me falla sin ningún tipo de sentido…”, señaló, en el confesionario. “Yo tengo una personalidad muy fuerte también y muy dura con la gente que me traiciona”, se despachó. “Claramente no le importa un carajo nadie”, afirmó, desilusionada.

En medio de todo ese clima, una pelea entre Emanuel y Furia con Virginia volvió a dividir las aguas. Lejos de todo lo que ocurría en otras oportunidades, Cata optó por no ponerse de lado de Juliana y en una conversación en el patio con el peluquero y Mauro, ella lanzó una frase con la que fue duramente criticada en las redes por opinar de forma despectiva sobre el cuerpo de su ¿examiga?

En medio de los movimientos actuales que pregonan para que no se opine de los cuerpos ajenos, el comentario de Furia la volvió a poner en el centro de las críticas. “Boludo, no entrena. O sea, debe tener cuatro kilos de celulitis, el culo caído y se enoja porque una está bien. Porque yo puedo desfilar en culo tranquila. ¿Entendés?”, disparó. Y continuó. “¡Qué no sea envidiosa, boludo!”, lanzó, mientras puntualizaba en cómo, desde que rompieron su relación, recibe avisos de sus fanáticos sobre lo que dice Cata. “¿Se cree que no sé que habla mal de mí? La gente me viene a gritar. Por algo me gritan”, expresó, iracunda.