Yuyito González habló sobre la serie de Guillermo Coppola: “La escena del embarazo fue un shock”

Yuyito González contundente sobre la serie de Guillermo Coppola (Video: Intrusos, América)

Guillermo Coppola cobró una popularidad aun mayor con su serie que la que tenía cuando fue el representante y amigo íntimo de Diego Armando Maradona. Por estos días, tras el lanzamiento de Coppola, el representante, por Star+, donde se muestra cómo fue su vida como manager del Diez y también los diferentes conflictos que le tocó atravesar a nivel personal y sentimental.

A raíz de la tira de ficción, varias figuras se vieron involucradas en diversos escándalos. Amalia Yuyito González, expareja del representante, entró en una polémica por una escena del primer capítulo que generó bastante discordia en las redes sociales. Todo ocurrió cuando el personaje que interpreta a Coppola le “sugiere” a su pareja que no tenga a su hija Bárbara cuando quedó embarazada durante los años 80. En consecuencia, la conductora se hizo presente en el programa de Flor de la V, Intrusos, y enfatizó sobre el tema.

“Hace dos años, cuando me empezaron a hablar de la serie, yo no quería que me hablaran de esto. Cuando salga ahí hablamos, decía. Yo me desentendí de la serie, yo ya sabía, pero me imaginé que iba a pasar lo que está pasando, que había que hacerle frente”.

Y así lo hizo desde que salió al aire el primer capítulo. “La escena del embarazo fue un shock, en realidad nuestra historia real fue todo lo contrario. Bárbara está por encima de la serie, ella me tranquilizó a mí, me decía que es ficción y que sabía cómo era papá. Yo no lo había visto, me contó Laura Ubfal, yo estaba en un supermercado y no podía reaccionar muy fuerte. Llegué a mi casa y lloré porque me dolió mucho”, expresó la conductora.

Luego mencionó el rol que tuvo Diego Armando Maradona en su separación, después de los distintos viajes que el jugador tuvo que hacer en esa época recorriendo Europa. “Fue un factor importante, no el único, porque uno nunca sabe qué cosas hubiésemos empezado a desentonar entre los dos. Él tuvo mucho que ver, pero desconocemos que haya sido lo único”.

Yuyito contó el difícil momento que vivió con la serie de Guillermo Coppola (Socios del Espectáculo, El Trece)

En una entrevista mano a mano con Socios del Espectáculo, Yuyito dio más detalles sobre lo que sintió. “Vi mis partes, sí, y tengo dos imágenes. Con respecto a las escenas que tenían que ver con un sketch, que supuestamente hago con un humorista que podría ser Porcel, es un poco grotesca, pero simpática. La del insulto, bueno ponele que en algún momento haya sucedido. Pero después vi otros insultos que son como un montón. Yo no me veo, no me veo hablándole de esa manera, o habiéndolo dicho”, aseguró.

En relación a una posible segunda temporada de la tira, dijo lo siguiente. “Ayer le pregunté y me dijo ‘ojalá’, yo creo que algo ya debe estar hablado porque no va a decir, sí quiero y con tanto entusiasmo, si sabe que no va a haber nada”, remarcó la conductora de Ciudad Magazine.

Por último, en la misma nota del Trece le preguntaron si tenía ganas de ver la serie completa ya que solo había observado las escenas donde ella aparecía, interpretada por Mónica Antonópulos. “Y, no sé porque yo también tengo una imagen de Guillermo y de su vida ya sin ser parte que no me gustaría cambiar”, afirmó contundente.

"Llegué a mi casa y lloré porque me dolió mucho", el crudo relato de Yuyito González (Socios del Espectáculo, El Trece)

“Es como que yo ya tengo armada mi película y no sé si tengo ganas de desarmarla con cosas que puedo ver y que no me suman. Yo me cuido mucho la cabeza y mi corazón, entonces no tiene sentido sumarme información por más de que sea ficción”, sostuvo Yuyito González y concluyó: “Me quedo con todo esto, de que es familia, el padre de Barbie, el abuelo de Jose, mi ex y todo bien. No tengo necesidad de incorporar info”.