Se confirmó por qué Marcos Ginocchio no estará en Gran Hermano y cuál es su futuro profesional: “Él no quiere”

Se confirmó por qué Marcos Ginocchio no estará en Gran Hermano y cuál es su futuro profesional

Este miércoles se cumplió un año de la última final de Gran Hermano que se hizo en el país y la vida del ganador Marcos Ginocchio, como tantos otros, cambió por completo cuando después de su experiencia en el reality.

Su fama, la exposición, las presencias y los trabajos en los medios masivos se le potenciaron aunque el salteño, a diferencia de algunos de sus compañeros, se corrió del centro de la escena mediática. Se enfocó en el modelaje y las presencias, y se alejó de la pantalla chica, pero en las últimas horas se especuló con la posibilidad que El Primo regresara por algunas horas a la casa, como hicieron Romina, Alfa, Ariel y otros participantes de la edición pasada.

Laura Ubfal, una de las analistas de El debate, fue quien mencionó la posible entrada de Marcos. “Muchos nos preguntan cuándo podría darse este ingreso tan esperado y estuvimos averiguando. No hay fecha prevista, porque había corrido el rumor de que iba a entrar para celebrar los tres meses del juego o los 100 días”, comenzó diciendo la periodista en el panel de Intrusos (América), sin descartar la posibilidad.

Marcos Ginocchio como modelo en una campaña de ropa

Además, agregó que había pautada una reunión entre la el modelo y la agencia que lo representa para ultimar detalles de su ingreso. Sin embargo, Ángel De Brito al aire de LAM (América) descartó que eso ocurra. “Marcos no quiere saber nada, desde el primer minuto dejó en claro cuál era su camino, y no se quiere correr de ahí. La reunión se hizo, pero los representantes de él fueron con el ‘no’ como respuesta”.

“¿Qué va a hacer Marcos en la casa de Gran Hermano? ¿Va a ir a cenar con Cata? ¿Va a ir al debate? ¿Va a ir a saludar a del Moro? No va a hacer absolutamente nada. No va a estar en Gran Hermano. Lo quieren meter como sea, pero Marcos dijo que no”, agregó el conductor.

Además, de Brito reveló cuál fue la reacción de las autoridades del canal ante esta negativa. “Marcos no tiene ningún tipo de problema con Telefe, de hecho tienen muy buena relación, pero no quiere entrar a Gran Hermano. No quiere ir al debate, no quiere entrar a la casa... Todo maravilloso, pero no”, sostuvo y siguió: ”A futuro, si tiene ganas de entrar, capaz que vuelva, pero por ahora no. Creo que es vivo y vio cómo entraron los demás y él no quiere”.

El posteo de Marcos a un año de su consagración

De Brito también se refirió al futuro profesional de El Primo: “Quiere seguir trabajando como modelo, se está preparando para actuar, pero tampoco quiere agarrar ninguna cosa hasta que no se sienta preparado”, sostuvo el periodista. “No quiere hacer papelones y quiere hacer un trabajo profesional”, concluyó.

Para dejar en claro que no hay conflicto alguno con el canal, Marcos escribió unas palabras en sus historias de Instagram y se mostró muy agradecido por lo vivido en el reality. “Hace un año vivía una de las mejores experiencias que me tocó en la vida y todo gracias a ustedes que formaron parte y estuvieron detrás de cada momento de felicidad, de cada risa, de cada llanto, acompañandome en mis errores y tropiezos, bancándome en todos mis defectos. Uno por uno me hacen llegar su cariño que tan bien me hace. Sin Dios, mi familia y ustedes, nada tendría sentido”, escribió Marcos.

“También quiero agradecerle a cada uno de mis compañeros porque de todos aprendi muchas cosas a lo largo del tiempo y me hicieron crecer y mejorar de una manera única a Telefe por haberme dado la oportunidad de ser parte de esta hermosa experiencia”, concluyó Ginocchio en su posteo.