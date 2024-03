Cómo fueron las 48 horas de Alfa en GH: gritos, insultos, cachetazo y una salida intempestiva que terminó en internación

Así abandonaba la casa Alfa, tras 48 horas de furia (Video: Gran Hermano)

Esta nota podría titularse: “Se aguó la fiesta”. Es que el ingreso de Walter Santiago, más conocido como Alfa, fue planeado por la producción de Gran Hermano para darle dinamismo y alegría a la casa. Los participantes hablaron de él en muchas ocasiones y conocerlo era un deseo generalizado, pero todo salió mal y falló la química casi que desde el minuto cero. Si bien el empresario estaba muy entusiasmado por su reingreso a la casa que habitó durante tres meses en la edición anterior del reality y todos lo recibieron con abrazos y besos, la alegría duró poco.

Fue a partir de un comentario de Catalina, quien apenas lo vio comenzó a gritar y a llorar repudiando su ingreso. Es que los participantes se habían cruzado durante los días que la médica pediatra estuvo afuera de la casa y tras esa feroz pelea, quedaron enemistados. Desde entonces, ese antecedente condicionó a varios de los hermanitos, que tomaron una postura esquiva, dejándolo solo en muchos momentos y hasta cuestionando cada una de las anécdotas que Alfa contaba en rondas de mate. “Ache”, comenzaron a decirle, en alusión a la frase “a chequear”, ironizando sobre la veracidad de sus historias que involucran a famosos, celebridades y empresarios.

Pero su enemistad con la participante no fue el único motivo por el que no fue bien recibido, sino que su falta de empatía y sus modos, que ya habían sido motivo de discordia con muchos participantes en la edición 2022/2023 lo alejaron definitivamente y lo que es peor, se dio en una escalada de violencia recíproca que incluyó a todos y que básicamente, lo dejó afuera del programa mucho antes de lo previsto.

En el ingreso, Alfa se mostró feliz de volver a la que considera "su casa" y ese fue el primer punto de conflicto con los chicos

El lunes se dio su ingreso en el marco del debate en el que Santiago del Moro junto a un grupo de analistas repasan lo que sucede dentro de la casa y mientras que entrevistaban a Rosina, la última eliminada del programa, Alfa sorprendió a los chicos valija en mano. “Vengo a quedarme hasta junio o julio”, bromeó pero lo cierto (y lo pactado) era que pase todo el fin de semana largo de Pascuas y feriados junto a los chicos y que pueda votar en la nominación del miércoles. De hecho, llegó a realizar la fulminante a Catalina (aunque tras su salida ya no tuvo validez). Sin embargo, todo se precipitó y salió el miércoles minutos antes de que comience el programa en vivo, expulsado por Gran Hermano tras ser advertido en distintas ocasiones por su mal comportamiento fuera del reglamento.

Durante las casi 48 horas que pasó en la casa, el vendedor de autos mutó de la emoción por pisar la que considera “su casa” a la violencia total. En cuanto a la convivencia, solo logró conectar con Furia, la concursante más fuerte, pero también reeditó su clásico con Ariel Ansaldo -quien ingresó a la casa un día después que él, para ser su contrapunto-, discutió con Catalina, hizo comentarios totalmente fuera de lugar y llevó a la agresión física y verbal su vínculo con Manzana, entre otras fricciones.

Alfa le pegó un cachetazo a Manzana

Este último fue justamente, el hecho más repudiable por los seguidores del programa y se dio horas antes de su salida. En las imágenes que se filtraron en redes sociales se puede ver al sexagenario discutir fuertemente con Federico Farías. Manzana, como le dicen coloquialmente, soportó los embates de Alfa cuando le preguntó primero si tenía novia. Con la respuesta afirmativa del tucumano, Walter fue por más: “¿Y es linda o fea?”. “Es hermosa”, le contestó Manzana. Entonces, el exjugador de la edición anterior le retrucó: “¿Y qué te vio a vos?”.

Luego, a este momento tenso se le sumó otro más violento porque llegó a la acción física. Mientras Manzana se servía un vaso con agua, Walter, sentado en la cocina le dijo: “La próxima vez que cantes esa canción de mierda ‘Se picó’, te vas de la casa”, en alusión al tema que lo hizo conocido y que los integrantes de la casa cantan constantemente. Entonces, el joven le retrucó: “Bueno cantala así te vas al pingo”. Así se entabló un ida y vuelta entre los dos. “Cantala vos a ver si te sacan, cantala vos que es tan linda, tan linda letra que tiene”, redobló Alfa. “No, cantala vos”, respondió Manzana acercando su cara a la del exparticipante. En ese instante, se pudo ver cómo Alfa le daba un cachetazo y Federico se tomaba la cara entre sus manos, con gesto de dolor. De frente, el Chino miraba toda la acción sorprendido. “Gordo inmundo”, continuó Alfa, pronunciando detenidamente cada palabra para que sonara más grave. Luego, se rió ante la mirada de su compañero.

Alfa y un polémico comentario a Juliana Scaglione

Una vez que abandonó la casa, el participante comunicó que no se sentía bien. Furia incluso contó que su nuevo amigo tenía la presión alta. Horas más tarde, se conoció que sufrió un problema de salud. “Alfa estaba dentro de la casa con una arritmia. Menos mal que salió. Tras el programa, lo internaron en el sanatorio Las Lomas”, publicó el conductor de LAM, ofreciendo una versión que hasta el momento se desconocía.

La noticia también la difundió Romina Uhrig en A la Barbarossa, mientras analizaban la salida del empresario. Vale recordar que la exdiputada, aun con sus idas y vueltas, logró construir una gran relación en su convivencia en la edición pasada. De hecho, lo defendió de los embates de sus compañeros de panel. “Yo lo quiero un montón pero así es Alfa. No juega, no es un personaje, aunque con esto no lo justifico”, analizó.

Según pudo saber Teleshow, Alfa se encuentra efectivamente en la residencia médica ubicada en la localidad de San Isidro, cerca de la casa donde transcurre el reality. Al ingresar, se le realizó un control porque son recurrentes los problemas de presión alta en el hombre de 62 años. Los estudios le salieron con los parámetros dentro de lo normal, pero ahí saltó la arritmia. Fuentes de Telefe informaron que la situación está controlada, que el paciente se encuentra estable y se espera que durante el transcurso del jueves le den el alta.