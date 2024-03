La reaparición de Jimena Barón, luego de que Daniel Osvaldo contó que está recuperándose: “Estoy yendo a buscar a mi hijo”

La palabra de Jimena Barón tras la reaparición de Daniel Osvaldo

Después de que Daniel Osvaldo días pasados preocupó por su estado de salud, al contar a través de un video en sus redes sociales el mal momento que estaba atravesando, regresó a Instagram donde llamó la atención con sus gestos. En medio de ese clima, A la tarde fue a buscar a Jimena Barón, quien hasta el momento solo se había expresado en redes sobre la situación de su expareja.

“Volviendo a ser yo”, puso el músico en unas story en la que aparece haciendo la V de la victoria, súper sonriente y con un gran cuadro de Diego Maradona detrás. Sin embargo el posteo que más llamó la atención fue en el que saludó por su cumpleaños a Elena Braccini, su expareja italiana y madre de sus hijas Victoria y María Helena.

“Feliz cumpleaños, Elenita”, escribió el exjugador junto a fotos junto a ella, divertidos y sonrientes en un clima de fiesta. El posteo sorprendió a los panelistas del ciclo de Karina Mazzocco quienes aseguraron que la dedicatoria a ella era un palito por elevación a las otras madres de sus hijos, como Jimena y Ana Oertlinger, quienes se expresaron cuando Osvaldo publicó que estaba pasando un delicado momento personal por sus adicciones al alcohol, las drogas y un cuadro de depresión que está atravesando.

El posteo de Daniel Osvaldo donde habló de cómo está de salud. "Volviendo a ser yo", escribió (Foto: Instagram Stories)

Entre los posteos que realizó el exjugador en sus redes, recordó sus años como jugador al compartir fotos cuando era parte de la Fiorentina, la Roma y la Juventus, entre otros, además de su paso por Boca entre 2015 y 2016. Recuerdos que compartía junto a las palabras de aliento de sus seguidores que recordaban su época de gloria en las canchas.

El ciclo de América fue a buscar a la cantante cuando salía de su casa para consultarle por la nueva reaparición del padre de su hijo, Morrison. “¿Pudiste ver la reciente historia de Daniel Osvaldo donde dice que volvió a ser él?”, le consultó la cronista, mientras la actriz manifestaba su intención de no hablar públicamente de su expareja, con quien más de una vez tuvo mediáticos roces.

El saludo de cumpleaños de Daniel Osvaldo a su expareja Elena Braccini (Foto: Instagram Stories)

“No, estoy yendo a buscar a mi hijo al colegio, así que no voy a hablar de nada de esto caminando por la calle. Perdón”, señaló, mientras avanzaba hacia su auto. Tampoco quiso contar cómo es el vínculo que hoy mantiene Osvaldo con su hijo. “No hablo yo de eso. Ya me conocen y ya saben que no hablo de eso. Es la vida de mi hijo y no comparto eso”, señaló, mientras también se negaba a referirse al posteo de cumpleaños que realizó él para la madre de su hijo mayor.

Unas horas después de que Daniel Osvaldo realizó el preocupante descargo sobre su salud hace dos semanas, Jimena Barón a través de un comunicado expresó su preocupación y puso el acento en su hijo. “Me hubiese gustado que los chicos sean prioridad y poder protegerlos de todo esto que me entero por el mismo video de Instagram que vieron ustedes”, comenzó la actriz y cantante enfatizando en que no estaba al tanto de la situación.

La palabra de Jimena Barón tras la reaparición de Daniel Osvaldo (Foto: A la Tarde, América)

“Yo no tengo la posibilidad de quedarme en mi casa, esquivando las preguntas que esto genera. Tengo que ir a trabajar, ir a buscar a mi hijo al colegio y llevarlo a hacer deporte. Soy una mamá que a pesar de todas las que pasó (incluyendo problemas de salud mental) se ocupa sola hace 10 años, 24/7 de su hijo”, señaló. “El papá de mi hijo siempre contó conmigo, siempre estuve y siempre estaré. Y siempre se alejó por decisión propia sin darnos explicaciones”.

Por último, aclaró que está enfocada en cuidar a Morrison en medio de la repercusión mediática que tuvieron las declaraciones del exjugador: “Por favor, mi hijo es menor de edad y mi prioridad es que esté bien, que siga con su vida normal, cuidarlo y protegerlo siempre”, concluyó Jimena Barón en aquel momento.