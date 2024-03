Escándalo en GH: quién es la jugadora que rompió las reglas del juego y está a punto de recibir una grave sanción

Por este video, Denisse puede ser sancionada en Gh (Telefe, Gran Hermano)

Gran Hermano está viviendo una semana súper picante, luego de la nueva salida de sabrina, escándalos entre panelistas, un nuevo liderazgo, implementación de nuevas herramientas del juego y la gala de nominación, que dejó a nuevos jugadores con serios riesgos de ser eliminados de la competencia más famosa del mundo.

Denisse podría ser sancionada en Gran Hermano (captura Telefe)

“La eliminada es Sabrina”, fueron las palabras de Santiago antes de anunciar que la exparticipante debía abandonar nuevamente la casa. Ese suceso fue el comienzo de hechos que no pararon de sorprender a la audiencia fiel del programa, que con el correr de los días se iba encontrando con nuevas sorpresas. Tal es el caso con lo que pasó el lunes, con la picante pelea entre dos panelistas del programa.

Sol Pérez y Laura Ubfal protagonizaron uno de los cruces más picantes de esta temporada por fuera de la casa, con un intenso idea y vuelta, generando un momento tenso en el estudio de Telefe. Sin embargo, el día siguiente la periodista de espectáculos detalló que se trató de un malentendido y que su compañera no había escuchado lo que ella tenía para decir.

A pesar de todo este escándalo, la cuestión no terminó ahí, debido a que Gran Hermano tenía preparado muchísimas sorpresas para los participantes. Entre ellas, algo que dejó a más de uno boquiabierto fue el liderazgo, que quedó en mano de dos personas, por primera vez en lo que va de la competencia. Zoe y Martín, quien ya se convirtió en un habitual ganador de estas pruebas, se quedaron con los beneficios.

Sin embargo, todavía había más anuncios. Santiago del Moro informó en la noche del lunes el regreso de dos viejos conocidos: la espontánea y la fulminante, con la que un jugador puede meter en la placa del próximo domingo directamente a otro compañero, sin la posibilidad de que pueda ser salvado por los líderes, en este caso, Martín y Zoe.

En la noche del martes, el conductor detalló que la nominación fulminante había sido utilizada, lo que generó distintas intrigas en los hermanitos y en el público que ve el programa. Luego de ir pasando jugador por jugador, descartando a los que no estaban involucrados en esta ocasión, se determinó que Denisse había sido la persona que recibió este castigo.

Sin embargo, la estudiante de abogacía no tenía ninguna idea de quién le había hecho la fulminante, pero tenía a dos personas en la mira: Joel y Furia, a quien había visto entrar al confesionario pero no sabía cuáles eran sus verdaderos motivos, por lo que no podía desconfiar de ninguno de los dos. Santiago del Moro no había revelado quién había sido el causante de utilizar cierta herramienta.

En la mañana del miércoles, el conductor dio a conocer que Furia había usado su única fulminante, por desconfianza al juego de Denisse, por cómo se había adaptado a la nueva casa y por las flamantes estrategias utilizadas a lo largo de estos días. A pesar de todo esto, el foco estuvo puesto en otra cuestión que se hizo viral en las redes sociales.

Así anunciaba Santiago del Moro la implementación de la fulminante (Captura de video)

Es que, luego del ingreso de la participante por el Golden Ticket, la hermanita entró con un juego distinto al anterior, pero se olvidó que tenía que cumplir ciertas reglas. Esta situación quedó demostrada cuando ella estaba acostada con Bautista en la cama, juntos y descansando. Sin embargo, se olvidó que estaba siendo grabada y pasó información del afuera.

Lo que Bautista le preguntó a la jugadora es la razón por la que las personas no sacarían a Juliana Scaglione de la casa más famosa del mundo. A lo que, de manera contundente, ella dijo lo siguiente. “Porque ella es la gente”, cerró Denisse. En las redes sociales, los internautas están cansados de estas situaciones y, al igual que con Isabel, piden que Gran Hermano tome cartas en el asunto.

En la gala de nominación de este miércoles, Santiago del Moro dio a conocer las imágenes de lo sucedido y reveló que Gran Hermano está analizando cada una de sus palabras para determinar si la jugadora será sancionada o expulsada.

“Veremos qué decisión se toma con ella, porque la frase está. ´Furia es la gente´, le dijo a Bautista. Se está analizando la situación, obviamente”, añadió el presentador de Telefe. Además, en una historia que compartió en sus redes sociales, le preguntó a sus seguidores si Denisse debía ser sancionada, a lo que el 60% de su gente dijo que se debería de tomar esa drástica decisión por violar las reglas del juego.