Quién es la jugadora de GH que recibió la fulminante y deberá ir a la gala de eliminación

Santiago del Moro anunció que un jugador había hecho la fulminante (Video Telefe)

Semana a semana, el tablero de Gran Hermano cambia y los jugadores traman nuevas estrategias para continuar en la casa más famosa del país. Desde alianzas hasta nominaciones cruciales, cada hermanito busca utilizar sus cartas de la mejor manera. Sin embargo, hay una jugada que nunca se había utilizado hasta ahora, la fulminante.

Te puede interesar: La pasión que retomó Marcos Ginocchio después de GH

Tal como había anunciado Santiago del Moro este lunes, una jugadora utilizó la carta más fuerte de todo el juego y mandó a una competidora directamente a placa. Al comenzar el programa, el conductor, que ya sostenía el sobre plateado, le comunicó esta situación a la casa, causando la sorpresa de todos los hermanitos.

Uno por uno, Del Moro anunció quiénes no habían sufrido esta situación, dejando por último a Denisse y Florencia, la nueva participante del reality. Al cabo de unos minutos, se reveló que la joven de Chubut había recibido la fulminante.

El cruce entre Florencia y Denisse por un peluche (Video Telefe)

Si bien no se reveló quién hizo la jugada, las jóvenes habían tenido un cruce horas antes cuando, en una especie de oscuro mensaje, la joven de Temperley tomó un pulpo de peluche de la influencer de Trelew y lo colgó en la pared. Dentro de la casa, esta acción –de colgar una pertenencia de un participante en la pared– se interpreta como una señal de ‘amenaza’ para que ese jugador abandone el juego.

Te puede interesar: Drástica decisión en GH: quién es el jugador que rompió las reglas y fue expulsado

Al enterarse de esta situación, Denisse confrontó a Florencia, lo cual generó una fuerte discusión entre ambas. Al ser acusada de esta acción, la nueva participante eligió hacerse la desentendida y se libró de culpa al decir que no conocía este significado. Además, explicó que ella lo hizo solo para divertirse.

Pero este no era el primer roce que ambas tuvieron en la casa. Previamente, un comentario de Florencia encendió los celos de Denisse. La situación se dio cuando todos tenían una cena de bienvenida para los nuevos “habitantes” del reality. Fue ahí que la estudiante de relaciones públicas dijo: “Una vez Bauti me ‘likeó’ una historia hace un montón”. Inmediatamente, todas las miradas se posaron sobre la joven de Chubut. “No me acuerdo hace cuándo fue”, siguió Florencia, mientras tildaban a Bautista de “mujeriego” y él reconocía que fue “solo una story”. Denisse no la perdonó.

Así fue la prueba del líder en GH (Video Telefe)

“Cuando veo una mala intención de una persona que se quiere mostrar, estar ahí, no me gusta. No me gusta y no es porque diga ‘lo voy a perder’ sino porque me jode”, se confesó, en una charla con Paloma en el patio, indignada. Y parece que el olfato de la joven no le falla. La nueva jugadora vio a la “parejita” dándose un abrazo de buenos días y se despachó con un “ay Dios” de desagrado.

Te puede interesar: Furia habló por primera vez de los últimos momentos de su mamá y conmovió a toda la casa de GH: “Sabía que se me moría”

“Ella sabe cómo son las cosas, ¿para qué hace esto? Te da para decirle ‘¿la ubico o no la ubico?’ No por Bautista, porque sé cómo es como persona… Yo sé que de parte de él no hay nada”, afirmó Denisse, mientras el tape del programa la contradecía al mostrar los coqueteos del uruguayo con la flamante jugadora. “Estamos hablando de vos”, le comentó un sonriente Bautista en la cocina, mientras Florencia, vestida con una bikini rosa muy estilo Barbie, se acercaba y cantaba una de las canciones de la banda de cumbia pop que tiene el muchacho. Un guiño que él agarró al vuelo. “Viste que la sabe”, acotó, risueño mientras deshuesaba un pollo.

Ahora, con este panorama, Denisse no podrá ser salvada por los líderes y deberá enfrentarse a los demás nominados en la gala de eliminación de este domingo. Por otra parte, Martín Ku y Zoe lograron ganar la prueba de liderato de esta semana.

Por primera vez en el programa, dos participantes comparten esa posición. Por haber pasado la prueba, ambos ganaron inmunidad y deberán decidir en conjunto sus jugadas.