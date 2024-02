Coti Romero, con look renovado y una lengua afiladísima volvió a la televisión

Coty Romero - Cambio de Look

La exGran Hermano, Coti Romero, pasó por la peluquería para renovarse, además de tener una personalidad picante, siempre le hizo frente a los cambios de color de cabello, y también se animó a diferentes cortes. Un día nos sorprendió con un color cobrizo que lo lució en la pista del Bailando, donde sus ojos resaltaban con más fuerza, pasó por un clásico casi negro, y rubios en todas sus tonalidades.

Captura de Video

Captura de video

Si hay algo que la caracteriza es no tenerle miedo a verse distinta. Para retomar el año después de su participación en la pista de Marcelo Tinelli, Coti decidió hacer un cambio. Hasta hace unos días la joven subió en su cuenta de Instagram una foto con su cabeza repleta de trencitas que se hizo en las playas de Brasil.

Te puede interesar: El Conejo Quiroga, exparticipante de GH, lanzó su primer tema musical: ¿una indirecta a Coti Romero?

En esta oportunidad, decidió mostrarse nuevamente con un tono rubio más similar a los que suele usar ella, pero con una diferencia, se aplicó muchísimas extensiones que luce con un efecto planchado que le resalta no solamente sus ojos sino que armoniza sus facciones.

Captura de Video

Captura de Video

Pasó por todos los tonos, formas y estilos, la exhermanita, aseguró que a pesar de algunas situaciones que vivió fue una experiencia muy positiva y que la volvería a repetir, tanto como entrar a la casa más famosa del mundo, como al certamen de baile. Ya sin El Cone Quiroga a quien conoció en la casa de Gran Hermano, aclaró que ya es un tema superado, él también dice que la correntina es parte del pasado, aunque hace pocas horas, se lanzó como cantante, y todos especularon que el tema estaba dedicado a su ex. Los dos desmintieron esas conjeturas, y coincidieron en que no se hacían cargo de los comentarios de los demás y menos de los que hacen en las redes sociales.

El Conejo Quiroga, ex participante de Gran Hermano estrenó su primer tema musical

Sin embargo la letra pareciera reflejar la historia de amor que vivieron los dos, al menos, desde la mirada del exhermanito.

Te puede interesar: Agostina es la nueva líder de la semana: la promesa que hizo y la polémica frase que dijo contra Furia tras su feroz pelea

“Ya no me interesa lo que piensas. Ya no me interesa a quién besas. Ya no tengo ganas de intentar otra promesa. Ya no me interesa lo que sientes. Ya no importa que tengo pendiente. Es que ya no eres la verdad, eres la que miente”, comienza el tema “Ya no eres”.

“Ahora busco melodías en los labios de otro cuerpo. Ando buscando un amor, un amor que me ame en serio. Tú te enamoraste de lo que eras a mi lado, tú nunca me quisiste sin embargo yo te he amado”, sigue diciendo la canción.

Coti Romero escucha el tema musical de su ex

“No te enamoraste de mí ni de mis manos [...] Ya no eres el suspiro en mis poemas. Ya no eres la que escucha mi manera. Ya no quiero ser capaz de entregar mi vida entera”.

Te puede interesar: Tras el duelo Agostina vs Furia: así quedó la placa de nominados

“Puedes ir haciéndote la idea, que mis manos te están olvidando. Y el coraje que nunca has . No te enamoraste de mí ni de mis manos [...] Ya no eres el suspiro en mis poemas. Ya no eres la que escucha la manera. Ya no quiero ser capaz nena ni un minuto más, de entregar mi vida entera”, dice el estribillo.

“Tú te enamoraste de lo que eras a mi lado, tú nunca me quisiste sin embargo yo te he amado. No te enamoraste de mí ni de mis manos [...] Ya no eres el suspiro en mis poemas. Ya no eres la que escucha la manera. Ya no quiero ser capaz nena ni un minuto más, de entregar mi vida entera”, dice el estribillo

“Se terminó lo que no te interesaba. ¿Con quién? Con El Cone, papá. Tú te enamoraste de lo que eras a mi lado, tú nunca me quisiste sin embargo yo te he amado. No te enamoraste de mí ni de mis manos [...] Ya no eres el suspiro en mis poemas. Ya no eres la que escucha mi manera. Ya no quiero ser capaz nena ni un minuto más, de entregar mi vida entera”, cierra el tema musical de El Cone.