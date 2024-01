Coti Romero recibió el año nuevo con un look total white y un particular deseo amoroso (Video: Instagram)

En medio de su performance en el Bailando 2023 (América), Coti Romero se tomó unos días de descanso para volver a su Corrientes natal y pasar allí las fiestas de fin de año. Ya había mostrado lo que fue la celebración de Navidad y ahora lo hizo con la de Año Nuevo. Acompañada por su familia y sus íntimos amigos, la ex Gran Hermano compartió con sus millones de seguidores de Instagram cómo fue que festejó el pasaje al 2024.

A través de un álbum de fotos y videos que subió a su feed de la red social, la correntina se destacó por un espléndido look total white que lució orgullosa. “Fotos 1, 2, 3 y 4: como siempre haciéndome la linda”, describió Coti en el epígrafe de la publicación y destacando su pollera. Luego, para detallar un video en el que se veía en un auto, explicó: “Mis amigos me llevan a mi casa porque estoy insolada y me cuesta caminar”. Claro, el rojizo de su piel se destacaba y se notaba que había pasado por una intensa sesión solar.

“Foto en la fiesta porque la luz está buena”, escribió para explicar una de las postales en la que se la ve divertida y después de las 12 de la noche. “Saliendo de la jodita”, le puso a un video en el que se veía yéndose con sus amigos. “Con mis amores”, detalló Romero a una foto en la que aparecía rodeada de sus cercanos. Y por último, cerró el álbum con una curiosa foto en la que estaba debajo de la mesa en donde se realizó su cena de fin de año. “Recibiendo el 2024 bajo la mesa, ¿llegará el amor? Jajajaja”, se rió Coti, esperando cambiar su suerte amorosa en este nuevo año. Recordemos que se separó hace poco tiempo de Alexis Conejo Quiroga, a quien conoció en la casa del reality show que conduce Santiago del Moro por Telefe. “Feliz año nuevo para todos. Bendiciones. Bienvenido 2024″, saludó Coti más tarde en una historia de Instagram, como deseo para todos los que la siguen.

En la última emisión del Bailando 2023 (América), la correntina actualizó la novela con Conrado Villagra, un tiktoker con quien la vienen vinculando desde hace un tiempo y a quien admitió estar conociendo. Según contó, se habían visto hace dos semanas por última vez por los respectivos compromisos laborales, lo que enfrió de entrada las expectativas de Marcelo Tinelli, quien la consultó al respecto. “Cuando hay conexión se dan solitos los tiempos. ¿O no te pasó a vos también?”, se desligó la participante, apelando al vínculo del conductor con Milett Figueroa.

Pero Tinelli no quería hablar de su relación y fue directo al tema: “¿Qué pasa con Conrado?”, indagó, mientras pasaban en la pantalla de fondo las imágenes del joven en cuestión. Allí se lo veía serio y relajado, y repararon puntualmente en una foto en la que se lo veía con el torso desnudo y manifestaba sus dudas acerca de hacerse o no un tatuaje: “A mí me encantan, le dije que se ponga un Coti”, bromeó la correntina, que no quiso contestar si ya se habían besado: “Siempre que cuento las cosas, se caen”, argumentó a modo de cábala.

En este sentido, la influencer agregó que fue por el mismo motivo por el que le pidió que no la acompañara a la pista, ya que él estaba dispuesto a hacerlo. En cambio, dijo conocer el departamento de Palermo en el que vive el joven oriundo de Luján: “Es lindo, acogedor”, reveló, abriendo el juego a los chistes en modo picaresca. A medida que pasaban la fotos de Conrado, Tinelli observó un detalle y le planteó la duda a la rubia: “¿Te aburre? Lo veo un pibe divino y no llega a ser alto moplo, pero descubro que por ahí es medio tranqui. Y vos sos más inquieta, más polvorita, por ahí te torra un poco”. A medida que se iba tentando, la ex Gran Hermano intentó defenderse a través del contraataque. “¿A vos te pasa lo mismo?”, repitió, volviendo a apelar al romance con Milett.

Pero Marcelo estaba convencido de su postura y ratificó sus sensaciones. “Lo veo lenteja, como que te aburre. Quizás me equivoco yo, pero no es que te cagás de risa con Conrado”, insistió el conductor, “Bueno, nos estamos conociendo recién”, respondió la correntina, a modo de concesión, y dejando el juego abierto para el próximo capítulo.