Besos, pool party y baile: la noche de Furia en GH

Furia besó a Bautista en la pool party

La tensión y el conflicto vuelve a agitar el clima dentro de la casa de Gran Hermano. La gala de eliminación se acerca y muchos jugadores sienten más cerca que nunca la posibilidad de abandonar la casa. Una de las que más siente ese riesgo es Furia, que tras su pelea con Agostina ahora debe afrontar un duelo contra jugadores muy fuertes.

Así las cosas, llegada la madrugada del sábado, los participantes buscaron relajarse y divertirse ante una nueva fiesta de Gran Hermano. Con un dress code rojo, los jugadores salieron al patio y comenzaron a vivir la noche. Uno de los momentos más llamativos fue cuando Juliana sorprendió a Bautista con un beso. Mientras estaban rodeados por Rosina, Martín Ku, Lisandro y Nicolás, la joven se acercó al chico nacido en Uruguay lo tomó suavemente del cuello y le dejó sus labios rojos marcados. Inmediatamente todos comenzaron a gritar y celebrar. Luego, ante la broma de sus compañeros por el labial, la doble de riesgo lo besó en el cuello.

Furia mostró su sensualidad en la fiesta

Otro de los momentos donde la jugadora más polémica de la casa se robó todas las miradas fue cuando se subió a uno de los inflables de la pileta y comenzó a bailar. Mientras tanto, sonada la canción ‘Lovumba’ de Daddy Yankee. Así, lejos de los gritos y su clásico humor, la joven mostró toda su sensualidad. Luego, más participantes se sumaron a la pileta, así Juliana terminó subida a la rosca inflable junto al Chino y Rosina.

En otro de los pasajes de la fiesta, la doble de riesgo se acercó a bailar con Emmanuel, demostrando que ambos participantes pudieron reconstruir su relación tras la fuerte pelea que tuvo el peluquero con Cata. Fue entonces que, mientras se movían en el centro de la pasarela, Furia dijo: “Emma era de esos que pasaba fumando y me decía ‘no me juntó con vos porque me van a votar’, y lo votaron igual”. Luego, la participante agregó: “Otto, te extraño Otto”, en referencia al cariño que le tiene a su gato.

Así, la doble de riesgo buscó relajarse de cara a una nueva gala de eliminación. Después de sortear las primeras placas del juego, la joven supo ganarse al público y evitar esta instancia. Sin embargo, su reciente conflicto con Agostina, la nueva líder de la casa, la dejó en riesgo otra vez. En la noche de este jueves, ambas tuvieron un cara a cara en el que intentaron dialogar sobre su cruce, pero las cosas no terminaron muy bien. “Al margen de que me hayas tratado súper mal, yo el primer día yo te quise abrazar, me sacaste, yo dije ‘no, hay que entenderla’. Fui a hablar al confesionario, a partir de ese día, todos los dos meses, te fui leal, te fui fiel, la casa me nominaba todos los fines de semana. Me lo dijiste vos ‘alejate’, me nominaban porque estaba con vos”, comenzó diciendo, en ese entonces, la policía exteriorizando toda la bronca que contenía.

Agostina y Furia protagonizaron un tenso cara a cara (Captura de video)

En su defensa, Juliana explicó que ella no lo veía de esa forma y que ella también estaba dolida: “Yo siento que me traicionaron. Hubo todo un grupo que me traicionó y estaba Manzana en ese grupo. En ese grupo estabas vos también. Un montón de veces me hablabas o excusándote como diciendo ‘che, pará de lo que hablé fue esto’ y no hace falta porque yo confío en vos. ¿Por qué me odias tanto?”.

Ante la filosa pregunta de su excompañera de equipo, Agostina le devolvió: “Porque me fallaste como persona. Las veces que quise justificarte, cuando te cansaste de tratar mal a todos nuestros compañeros, qué hice, les dije: ‘Entiendanla, es su forma’. Y mientras te decía ‘calmate, Juli’. Me parece que sos mala mina, boluda. Sos bastante maleducada antes con tus compañeros, con la producción, con Santiago, ¿te acordás lo que le hiciste a Manzana?”.

Al ver que las chicas no podían ponerse de acuerdo, Santiago del Moro interrumpió y trató de ponerle paños fríos a la situación. Sin embargo no lo logró y ambas continuaron gritándose. Así, el conductor recurrió a hablarles por separado, bajando los decibeles de la discusión.