Lisandro confesó su situación sentimental en GH y explicó por qué mintió en el casting

Lisandro le confeso a Santiago del Moro su situacion sentimental

Indirectas, insinuaciones, incluso besos, existieron muchos cruces entre los distintos participantes de Gran Hermano, sin embargo, son pocas las parejas que se formaron en esta edición del reality. Uno de los que más jugó en ese sentido fue Lisandro, quien tuvo muchos acercamientos con Furia, aunque en más de una ocasión el asesor financiero aseguró que tenía una relación fuera de la casa. Y es que esto llamó la atención, ya que al presentarse al casting, el joven había manifestado estar soltero.

Así las cosas, antes de comenzar con la gala de eliminación y anunciar al primer salvado de la semana, Santiago del Moro fue directo contra el jugador de pelo largo. “Licha, yo tengo que hablar con vos de eso (de su novia) en otro momento. De algo público igual, no te preocupes”, le arrojó el conductor mientras despedía a Romina de la casa.

Si bien el comunicador trató de no darle mucha importancia, el joven no pudo dejar de pensar en eso. Así lo manifestaba su cara de seriedad. Es que incluso Lisandro ni se alegró cuando del Moro le comunicó que había sido el primer salvado de la gala. “No estoy bien Santi la verdad, con lo que me decís no me dejás tranquilo para nada, me desestabiliza por completo, no puedo disfrutar el momento. Le agradezco a la gente de verdad”, dijo el asesor financiero al referirse a la decisión del público.

Lisandro le confeso a Santiago del Moro su situación sentimental (captura)

Ante esta situación, la figura de la tele mandó a Lisandro al confesionario y luego anunció ante las cámaras: “Hace varias semanas me lo viene marcando la gente y la producción. Lisandro cuando se presenta en el casting se presenta como alguien soltero, que su novia lo había traicionado, que estaba dispuesto a conocer gente dentro de la casa. Nunca habló de ninguna relación ni de nadie. Llegó el momento de hablarlo con él, porque eventualmente va a entrar gente a ver a sus seres queridos. Yo quería que él me contara la situación. Está su novia acá”.

Ante la presentación de Santiago, la joven explicó: “Él cuando se presentó al casting estaba soltero y en el medio nos fuimos conociendo. Fue antes, lo charlamos y yo no quería aparecer mucho”. Ya una vez en el confesionario, el conductor le planteó la situación a Lisandro, quien respondió: “Yo la conocí en el medio, cuando me anoté en marzo estaba soltero, la conozco en junio. Cuando me llaman al primer casting llevábamos saliendo dos meses, no estábamos de novio”.

Así, el chico de Lomas de Zamora continuó detallando: “Yo me termino poniendo de novio oficialmente 10 días antes de entrar, porque lo sentí, no tenía ganas de dejar la relación stand by. Me pasaba mucho con Mili el hecho de haberle hecho caso a mi cabeza y no a mi corazón. Casi me hacés infartar”.

Actualmente, los nominados son Virginia, Martín Ku, Emmanuel y Joel

Hasta ahora, los únicos participantes que tuvieron acercamientos en esta edición fueron Bautista y Denisse. Los jóvenes dejaron en claro su interés romántico. Dejando de lado a Alan y a Sabrina, que siempre describieron su relación como una linda amistad.

De vuelta en la gala de eliminación, el segundo salvado fue Bautista y el tercero Nicolás. De esta manera, el juego continuará este lunes y los participantes en riesgo son Virginia, Martín Ku, Joel y Emmanuel. Por último, Santiago del Moro explicó las reglas de uno de los próximos juegos que vivirá la casa más famosa del país, el Congelados. “A futuro se ve a hacer el Congelados, van a ser varias veces en distintas instancias, cuando se dé la alarma y se les pida que queden congeladas se van a tener donde están sin ningún tipo de movimientos, esta persona va a recorrer la casa, alguien cercano a ustedes, les va a poder decir algunas palabras que no tengan que ver con el juego. Ustedes no se pueden mover, tienen que seguir en la pose que estén. Que pasa si no lo cumple, las sanciones pueden ser ir a placa o directamente la expulsión”.