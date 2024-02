Carolina Haldemann, la periodista argentina que desfiló en la Semana de la Moda de New York: “Fue maravilloso”

Carolina Haldemann, la periodista argentina que desfiló en la Semana de la Moda de New York (Jorge Aragon)

“Me veo como una mamá que va con su hijo a todos lados”, vaticinaba Carolina Haldemann -cuando estaba embarazada de ocho meses- en una entrevista que brindó a Teleshow en 2022 en la que habló de su entonces cambio de vida: se había divorciado, conocido a su actual pareja y padre de Vincenzo. Además, venía de atravesar un problema de salud por el que casi pierde su voz.

Hoy, la periodista tiene un bebé de un año y nueve meses que, tal como había anticipado, va con ella tanto a eventos sociales como a sus proyectos laborales. Su marido, Leo, también. El miércoles la familia completa llegó a Nueva York para acompañar a la conductora a cumplir uno de sus máximos sueños en su rol de modelo: desfilar en la New York Fashion Week 2024, el evento más importante del mundo de la moda.

Carolina tuvo el privilegio de mostrar en dos oportunidades los nuevos diseños de la exclusiva marca española Custo Barcelona, que abrió el evento este viernes por la mañana en la ciudad de Nueva York. Y en diálogo con Teleshow, a poco de haber bajado de la pasarela, cuenta cómo vivió la experiencia. “La experiencia fue genial, realmente maravilloso, todo fue armónico. Estábamos súper alegres. Estuvimos en un día espectacular, súper lindo”, destaca la joven con mucha alegría en su voz.

La modelo y conductora mostró la nueva colección de la marca española Custo Barcelona (Jorge Aragon)

La propuesta había llegado hace 10 días y fue de la mano de Cristina Pezzente, amiga de Carolina y productora de moda que colabora con marcas internacionales. “Siempre soñé con ser parte de un Fashion Week en New York, pero soñaba con cubrirlo como periodista o a lo sumo como influencer, estar invitada a los desfiles. Jamás me atreví a soñar tan grande como en desfilar”, se sincera la modelo, periodista y conductora.

Carolina quedó seleccionada luego de haber realizado un casting a través de fotos y videos, en el que también le solicitaron sus medidas. Cuando se enteró, era tal la emoción que corrió a contárselo a su marido. “Aunque no quería ilusionarme demasiado por el poco tiempo que tenía para organizar el viaje teniendo un bebé de un año y 9 meses”, recuerda. Luego de una profunda charla con Leo, decidieron viajar los tres. “Las oportunidades hay que aprovecharlas y mi familia me apoya en todo, así que nos vinimos con Leo y Vincenzo”, dice quien llegó a Manhattan dos días antes de la prueba de vestuario, que tuvo lugar el jueves: duró seis horas y allí las 20 modelos desfilaron delante del diseñador, que fue eligiendo el look de cada una de ellas.

Carolina Haldemann en el desfile que este viernes abrió el evento más importante del mundo de la moda (Jorge Aragon)

“Es muy especial porque además fui mamá hace menos de dos años y creí que el modelaje ya no iba más para mí por la exigencia de la pasarela, y pensé que solo podía llegar a hacer gráfica. Pero la vida te sorprende y aquí estoy, viviendo un sueño. A veces solo se trata de creer en uno, y no autolimitarnos”, reflexiona Carolina y agrega, todavía sin caer en la realidad de lo que acaba de suceder: “Ser parte de este evento me enorgullece porque soy argentina, no mido 1,80, soy mamá y desfilé en Nueva York para la Semana de la Moda y para un diseñador que tiene 43 años de trayectoria, a quien admiro profundamente. Soy una agradecida de poder vivir esta experiencia”.

El backstage de la prueba de vestuario de Carolina Haldemann para la NYFW de Custo Barcelona

Haldemann siempre estuvo vinculada al mundo de la moda. Tuvo tres años una marca de lencería, emprendimiento que realizó junto a amigas. Mientras tanto, trabajaba como cronista de televisión, panelista y estaba al frente de Trasnoche 26, en Canal 26. En 2018, creó el blog de moda Oficio de musa, con el que complementó sus dos pasiones: allí hacía periodismo de moda, tendencias, visitaba marcas argentinas, tomaba fotografías y comentaba sus looks. Además, hacía colaboraciones con marcas de ropa, zapatos y accesorios.

Como modelo, desfiló para diseñadores argentinos. Esta fue su primera experiencia internacional. Y lo hizo nada menos que con la marca española que participa de la Semana de la Moda en Nueva York desde 1997. Custo Barcelona se hizo fuerte en suelo estadounidense cuando los estilistas de series de televisión como Friends y Sex and the City empezaron a vestir a sus famosos con sus diseños.

“La marca se ocupa de hasta el más mínimo detalle, es muy presente, súper agradable y humilde. Me recibió con una calidez que no muchos tienen con su trayectoria”, sostiene Carolina sobre su primera experiencia desfilando como modelo en un evento de moda mundial.

Carolina Haldemann en la prueba de vestuario de Custo Barcelona