Sabrina de GH fue tajante y respondió los dichos de su novio: “Perdoné cosas que no tendría que haber perdonado”

La reacción de Sabrina al escuchar las duras palabras de su novio

Tras su salida de Gran Hermano, las cosas parecían aclararse para Sabrina Cortéz. La hermanita tendría la oportunidad de hablar con su novio y reconstruir su relación después de su acercamiento a Alan. Sin embargo, todo parece más complicado que nunca y el siguiente capítulo de esta novela se ve más complejo.

Luego del fuerte posteo de Brian Fernández, la joven reaccionó a la carta de su novio y fue tajante al hablar de las actitudes de su pareja. “La verdad es que no iba a salir ni exponer absolutamente nada de mi relación, no quería contar nada, pero lo único que tuve en el medio fue una llamada con mi familia y la verdad que no se comportó tan bien como muestra, no fue todo esto que ven ustedes, fue heavy”, comenzó diciendo la exjugadora del reality al ser invitada al programa Cortá por Lozano (Telefe).

Luego, la primera líder que tuvo el certamen expuso: “Del otro lado mi familia tuvo que…pasaron cosas y no lo quiero exponer acá a eso. Pero digo, no es todo tan así pero te banco Bra. Vos y yo sabemos lo que fue esa relación, qué pasó, sabés que me fui un mes a Córdoba y te chupó tres huevos”.

El reencuentro de Sabrina y Alan de GH

Según había comentado la joven en el debate de GH, previo a ingresar al reality ella había realizado un viaje para pensar acerca de su relación con Brian. Sin embargo, la pareja no pudo hablar al respecto y no solucionaron sus diferencias. “Volví para solucionar nuestra relación, también te chupó tres huevos. Entré a Gran Hermano y las cosas se dieron. Una venganza no tengo, pero sé que perdoné muchas cosas que no tendría que haber perdonado pero eso es un tema mío”, sentenció la joven.

Si bien la relación entre ambos ya venía siendo inestable, todo empeoró cuando Cortéz habló de sus sentimientos por Alan en el programa: “Me la jugué... Yo antes de entrar a la casa estuve un mes en Córdoba, replanteándome un montón de cosas de mi relación y encima me mandan al casting, y yo sabía que venía a Buenos Aires y me enfoqué en eso, no solucioné mi relación. Encima viene este pibito con esa sonrisa de mierda que tiene... y claro. Un pibe con el que yo me levantaba y tenía el mate preparado, una amistad muy atenta”.

Dejando en claro su atracción hacia su compañero, la mendocina resaltó la actitud que el joven de Chivilcoy tuvo, en contraste a cómo la trataba su novio: “Quiero ser sincera con ustedes, yo venía de una relación donde no tenía atención, era una persona que no tenía atención”.

La carta del novio de Sabrina, tras ver su relación con Alan

Al ver todo esto, desde su lugar, el novio de Sabrina reaccionó y posteó una carta en sus redes sociales: “Ya que ella tomó por decisión propia hacer pública nuestra relación y si bien tengo la posibilidad de defenderme en vivo y en directo, preferí mantenerme callado para ver qué tenías para decir primero”.

Respecto de lo que está viviendo, continuó: “La verdad, no entiendo nada de lo que está pasando. No sé si es todo joda o realmente le afectó mucho el aislamiento y perdió la cabeza. Fue ella quien decidió hacer una presentación hablando 10 puntos de mí y ahora resulta que estaba todo mal y recién me entero por TV. No paró de hablar de mí, para bien o para mal, en todo el programa y ahora dice que le dieron la atención que yo no le daba. Admitir la cagada que te mandaste no es una opción, por lo que veo”.

Además, reveló: “Meteme en una casa aislado absolutamente de toda responsabilidad y vas a ver cómo cambia toda la atención. Claramente te comió la cabeza el ambiente y mezclaste un reality con la vida real. Acá estamos en la vida real, hay que laburar y ganarse la vida todos los días y quizás ahí, a veces, tiempo es lo que falta”, dando a entender las supuestas diferencias que podían existir entre ellos.

Para finalizar, aseguró: “Me da pena cuando caigas en la realidad y veas cómo salí a bancarte y apoyarte siempre y por sobre todo que veas cómo sufrieron afuera por sus actos los que más te quieren”.