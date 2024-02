Sabrina Rojas habló de la separación de Luciano Castro y Flor Vigna, y reveló si volvería con el actor

Sabrina Rojas contó cómo se enteró de la separación de Luciano Castro y Flor Vigna

Flor Vigna sorprendió a todos el último viernes cuando anunció mediante las redes sociales que su relación con Luciano Castro había llegado a su fin. “Hace un tiempo ya no estamos juntos con Lu. Nos separamos con mucho amor y respeto. Lo mantuvimos en secreto para cuidarnos. Aprendí muchas cosas a su lado, me enseñó un amor sano y libre que hoy nos cuesta pero tenemos que despedir”, escribió la bailarina y cantante en su cuenta de Instagram.

Así las cosas comenzaron las especulaciones sobre los motivos que llevó a la pareja, que compartieron dos años y medio, a su precipitado fin. “Hace bastante tiempo que estamos separados. Lo intentamos todo, pero no funcionó y sentimos que ya es hora de blanquearlo”, le escribió la joven a la periodista Karina Iavícoli, quien fue leyendo al aire de Intrusos lo que decía el mensaje que recibió en su celular. “No tuvo nada que ver, ni lo de Picaflor, ni nada de lo que que pasó en los medios, ni Sabri (Rojas, la ex de Castro, con quien se había enfrentado en la semana). Tiene que ver con nuestra diferencia de edad y nuestros trabajos”, explicó.

Sabrina Rojas y Luciano Castro en épocas felices

Pronto, muchos comenzaron a especular sobre una posible reconciliación de Castro con la madre de sus hijos Esperanza y Fausto. Consultada por Intrusos, la actriz se refirió a la separación. “No tengo nada para decir, no es un tema mío, no me corresponde”, respondió apenas comenzó la nota y contó que estaba al tanto de la situación desde hace tiempo. “No hablé con Lu. Me enteré antes. Me enteré por los nenes, porque Lu les había contando”, aclaró.

“Como papás tratamos, en lo posible, de anticiparnos y contarles todo lo que les puede llegar a ellos, por las dudas. Hace meses que ellos no se veían con Flor. No es que tuvieron que hacer un despegue de la cotidianidad, que es algo a veces para estar atentos. No tengo idea de los tiempos ni de nada”, sumó Rojas en ese sentido.

Ya con este panorama claro, la actriz enfrentó los rumores de una posible reconciliación con el actor. “No me puedo hacer cargo de la fantasía de la gente. No, cero. Con lo que nos costó separarnos”, sentenció y aclaró que aún no cerró las puertas con El Tucu López, de quien actualmente está distanciada: “Y yo todavía estoy procesando mi duelo con el Tucu. Y todavía no cerré las puertas. Me encantaría se pueda dar otra oportunidad, ojalá sí, ojalá no”.

La palabra del Tucu López

En la alfombra roja de los Estrella de Mar, el actor se refirió al vínculo con su exnovia. “Fui a Córdoba a ver a Sabri porque no me quería perder Misterio en la cabaña, porque sino ya no la iba a poder ver más porque estamos bastante lejos. Armonía, estamos separados, pero todo bien. Igual no descarto nada, de la vida, en general. Lo cierto es que hoy estamos separados, tenemos buen vínculo, tenemos diálogo, nos llevamos bárbaro”, dijo en diálogo con el periodista de Visionshow, quienes transmitieron la llegada de los elencos en vivo.

“¿No está muerto quien pelea, no?”, le dijeron al actor de Sinvergüenza, a lo que respondió: “No está muerto, ni desmayado, y tampoco hay que pelearlas todas”.