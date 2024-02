Pachu Peña: “Agradezco a cada uno de los que me abrieron las puertas”

Pachu Peña Corte y Confección

José María Peña es el reconocido actor y humorista Pachu Peña, era empleado administrativo en su querido Rosario natal hasta que empezó tímidamente de la mano de Pablo Granados a probar un oficio totalmente distinto como el humor. Peña siempre se arriesga, no tiene temor de que en su camino se presenten nuevos desafíos, al contrario, los enfrenta y lo hacen crecer. Puede participar por años haciendo momentos de humor junto a Marcelo Tinelli, pasar por Polémica en el Bar, unirse al grupo de Sin Codificar parodiando distintos personajes hasta hacer diseños para el programa Corte y Confección.

—¿Qué te pasó por el cuerpo cuando recibiste el premio a la trayectoria?

—Me pareció muy, muy loco. Lo estaba viendo por YouTube en vivo, estaba en mi cuarto solo. No lo podía creer. No sabía de ese premio y tampoco hubiese pensado que hubiese sido para mí. Fue muy sorpresivo. “Ese día a la mañana no me sentía bien” y cuando me preguntaron si iba, dije paso, no me siento muy bien. Después me dieron ganas de ir porque me sentía un poco mejor, estaba cerca, pero ya habían dado las entradas, y como no me gusta ser desprolijo dije no, ya está. Y no fui. “Es una ceremonia a la que siempre fui los Premios Carlos”, y que siempre la pasé muy bien, ganes o pierdas. Es lindo reencontrarse con todos los elencos que están, con toda la gente que estamos en la misma. Justo a este no fui y recibí un premio. Igualmente para mí el gran premio es la risa de la gente.

—Pedro Alfonso estaba muy enojado porque no estabas nominado...

—Sí, pero bueno, nada. Tampoco me tenían que avisar sobre el premio que me iban a entregar. Viste a veces cuando son los Martín Fierro que se sabe porque alguien comenta. En este caso no había trascendido.

El encuentro de Marcelo Tinelli, Pachu Peña y Pablo Granados

—Tenés una trayectoria de 30 años, ¿cómo fue ese recorrido?

—Primero trabajé como administrativo-contable en diferentes empresas, nada que ver, ni cerca de lo que terminé siendo. Mi arranque artístico fue con Pablo Granados allá en Rosario para desembarcar en Buenos Aires en el año 1993, y nos juntamos con el equipo de VideoMatch. Tuve la oportunidad de conocer a Pablo; que ya tenía un programa en cable con Luis Rubio, era muy divertido, siempre lo veía, lo repetían mucho por cable y me encantaba el tipo de humor que hacían. Un día Pablo me cruzó con Luis, le comenté que me encantaba lo que hacían y que tenía varias ideas. Me preguntó si me animaba y le dije que sí, fui al estudio a grabar y en ese momento todo quedó ahí. Después me vino a buscar Pablo para un nuevo programa que se llamó Propuesta Joven que pasó del cable al canal de aire con mucha más llegada; gran parte de Santa Fe, Entre Ríos algo de Buenos Aires, San Nicolás, Pergamino, algunas localidades del sur de Córdoba, Marcos Juárez, Villa María y esto nos dio mucha más popularidad.

—Ensayemos un discurso ¿a quién agradecerías el premio?

—A todos los que me abrieron las puertas. A la gente de Rosario, del Canal tres, Albertito Gollán, a los directores o de los dueños del canal en Rosario. A Pablo que me vino a buscar y se acordó de mí. A Luis Rubio, a Marcelo Tinelli, a Mario Pergolini, Daniel Hadad, Gerardo Sofovich, A Carlos Abdo, que nos llevó a América para hacer Sin Codificar, un programa que la gente lo sigue esperando, creo que debería volver.

—¿Sos consciente de que te miramos y ya nos tentamos?

—Lo sé (risas) y no, son actuadas, porque mucha gente me lo pregunta pero sería imposible, no me sale. Me han querido contratar para hacer alguna entrevista en Instagram y me dicen dale tentate, reíte y ahí les digo no es así, es imposible, tiene que ser natural. Tiene que haber un condimento para que eso pase, no es igual actuado.