Luis Majul: “En nuestra radio hacemos programas de autor, fuertes y con personalidad”

Luis Majul regresa a la radio y a la tv

Luis Majul es dinámico, intenso y apasionado. Teleshow conversó con el periodista sobre el relanzamiento de la radio que dirige y de su vuelta a la televisión. En esa vorágine que sabe manejar muy bien, no deja ningún detalle sin responder. Al mismo tiempo está observando un twit en su red social y llama inmediatamente a otra persona para que juntos se pongan de acuerdo sobre cómo anunciar la nueva programación. Mientras tanto nunca pierde el hilo de la charla y mira a los ojos cuando contesta.

Te puede interesar: Marina Calabró habló de los rumores de romance con Rolando Barbano y confesó si está enamorada

En primer lugar, Luis hace una reflexión sobre la radio y cómo el producto fue creciendo: “Entendemos que según nos dicen las medidoras de audiencia es la FM que más creció comparada con otros lanzamientos en los últimos años. Comenzamos el 1 de mayo, que es feriado, Día del Trabajador. Fue una fecha muy simbólica porque queríamos enviar un mensaje. Planteamos una fórmula que no se repite, que no estaba sucediendo. Tiene buena información, una radio con muy buena música y al mismo tiempo con figuras con una voz fuerte; no juegan a la radio, ni son hipócritas; ni nos hacemos los pendejos, ni nos sentimos unos viejos meados, sino que decimos lo que tenemos que decir y cuando nos equivocamos también lo decimos. El crecimiento fue, a mi entender y por lo que nos dicen, espectacular, tiene un enorme rebote en la televisión y en los medios oficiales”.

—Todos nombres y apellidos potentes...

—Yo te diría que Yanina Latorre, el Pelado Trebucq, son muy fuertes y hacen programas de autor, y están fuera de cualquier formato. Les sale muy bien, son muy escuchados, tiene una calidad espectacular y son muy seguidos. El proceso y el relanzamiento tiene y tuvo figuras magníficas, empezando por Viviana Canosa y Franco Mercuriali que ninguno de los dos van a estar ese año pero estuvieron y pusieron todo lo que tenían que tener y se comprometieron muy fuerte. Esteban Trebucq, que en televisión ya venía pisando fuerte, va a estar en La Nación+ y además de tener su propio programa va a estar en el mío. Es una voz muy especial, con muchos seguidores y vamos a sumar este año a Marina Calabró.

Luis Majul, director de El Observador FM"

—A propósito de cambios, ¿por qué se fue Viviana Canosa?

—La idea era que ella siguiera en el mismo horario. En algún momento habíamos conversado y a ella le convenía más la segunda mañana. Yo cometí el error de decirle vamos a tratar de arreglarlo. Pero luego, viendo con nuestros socios que esa franja horaria funcionaba muy bien y la gente ya estaba acostumbrada a escucharla en ese horario, le propusimos quedarse. Además, el cambio de horario significaba reorganizar toda la radio y ella no pudo aceptar por cuestiones de organización personal. Pero diría que en cualquier momento puede volver. Lo importante es que fuimos creciendo, y ya tenemos un nuevo cronograma: De 6 a 7 hs hacemos un pase con Trebucq y va a estar Agustina Girón, periodista joven, junto con Noelia Ricci. Van a ser una hora de programa. El arranque es bien informativo, con algo de muy buena música. Después van a estar Luis Gasulla con Agustina y la Tana, Noelia Ricci en la locución y con columnistas como Julieta Argenta en Deportes, que la está rompiendo toda, con Camila Dolabjian en Economía, Martín Fernández Cruz, en espectáculos estamos bien, Gasulla, va a debutar como conductor y en su propio programa. Estuvimos todo el verano trabajando en eso, porque hay que entrenarse para conducir.

—¿Hicieron un entrenamiento con Gasulla?

—Con Agustina Gasparini, una de mis colaboradoras directas, y yo escuchábamos todas las mañanas y le decíamos Luis: Un poquito más de ritmo, charlá con la audiencia, imaginate hablar con una sola persona, es la mejor manera de comunicarte. La audiencia tiene tanta o más información que nosotros, le gusta conversar, para nosotros es un elemento fundamental. El Observador 107.9 es una de las radios con más tiempo medio de escucha, tiene un promedio de más de tres horas y media. Y eso se transforma en algo muy importante, la fidelidad de la gente.

—Algo que se fue perdiendo, tal vez por la gran oferta que se despliega hoy...

—Bueno, la gente va probando y nuestra audiencia hace zapping con las emisoras primero de FM y luego de AM, pero de las más escuchadas de la Argentina. Eso significa, desde el punto de vista conceptual y cuantitativo -como nos dijeron los expertos que miden el contenido de nuestro público- que ya estamos en las grandes ligas. Eso sucedió a partir de mayo del año pasado. Cualquier experto en medios de comunicación o en radio entiende que lleva mucho tiempo que una emisora, una marca, una frecuencia penetre.

Luis Majul habló del crecimiento de "El Observador, 107.9"

—¿Qué tipo de audiencia es?

—Son personas muy informadas que están muy al tanto de todo, desde lo que se está discutiendo en este momento en el Congreso hasta la última serie que salió. Y desde cómo piensan nuestros hijos hasta cómo tenemos que cuidar a nuestros adultos mayores. Una generación intermedia. Muy atenta a la música de los 80, los 90 y los 2000. Pero además con la oreja parada cuando suena L-Gante. Estamos muy atentos a las nuevas apariciones artísticas, aunque eso no significa que forme parte de nuestro gusto musical, otro ejemplo, Wos hace un hit, y claramente va a estar en nuestra agenda.

—El tema de los pases entre programas es muy importante para ustedes...

—Muchísimo, en los pases demostramos lo que somos. Cuando nos escuchas, parecemos una gran familia, lo que no significa que pensemos todos de la misma manera, una familia disfuncional (risas). Te diría que es como yo, como es mi mezcla: soy descendiente de sirio libaneses por un lado y sangre italiana. Somos un grupo de mucho carácter, que conversa, que comprende. Yo te diría, además, que el pase que hacemos con el Pelado, ya se convirtió en un clásico o el que hacemos con Yanina, hay mucha expectativa también para escuchar el de Calabró con Latorre. Y el otro gran “cruce radial” va a ser el de los dos pelados Trebucq y Gasulla ambos con un lenguaje muy especial.

—¿Cómo fue la convocatoria a Marina, hubo una charla con Jorge Lanata?

—Le dijimos ‘nosotros sentimos que Marina Calabró es parte nuestra’, yo trabajé con ella a la mañana, ahora va a estar en la franja horaria que yo ocupo en La Nación+, que es a las 21. De ninguna manera queremos que esto afecte la participación de ella en Radio Mitre. Con Jorge Lanata nos conocemos desde chiquitos. Nos queremos. Yo a Jorge después de muchos años le puedo decir que lo quería y que lo quiero mucho. Estoy muy pendiente de cómo está y lo quiero de verdad, lo siento parte de mi familia. Y por supuesto que ni Jorge, ni Radio Mitre ni yo somos dueños de la vida de Marina, pero si podemos conversar este tipo de cosas para no afectarnos sino todo lo contrario, la idea es siempre potenciarnos.