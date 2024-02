Kike Teruel detalló el duro momento que vive su hija, hospitalizada en Tailandia

Kike Teruel habló de la salud de su hija

Sorpresa y preocupación generaron la información brindada por el propio Kike Teruel respecto de la salud de su hija, Julieta, y su pareja José Conte, quienes fueron internados en Tailandia debido a un severo diagnóstico de dengue. La situación de la familia y su difusión generó una alerta sobre los riesgos de salud para turistas en el sudeste asiático.

Según revelaría el propio intérprete en una charla con Intrusos: “Está hace 10 días, por supuesto que no salí a darlo a conocer, pero ayer le pedí asistencia a la embajada, que me ayudó con ese tema, por eso salió un poco a la luz”, al momento de explicar cómo se intentó mantener la información en la mayor reserva posible, aunque finalmente llegó a la opinión pública.

“La pasaron muy mal los chicos, pero ahora ya están bien”, revelaría sobre lo vivido en las últimas jornadas. Según lo explicado, ambos contrajeron la infección en un recorrido previo por Vietnam y otros destinos de la región, antes de llegar a Tailandia. Este incidente pone de relieve la importancia de las medidas preventivas contra el dengue, especialmente para aquellos que planean visitar áreas de riesgo.

Sobre el viaje, detalló: “Ella se fue hace mucho, dos o tres meses, se fue a hacer un curso de yoga, de meditación, y de paso después se juntó con José que es su pareja y se organizaron para hacer un viaje de vacaciones y estuvieron en Vietnam, Bali, creo, y bueno, en uno de esos lugares se contagiaron y ya llegaron con dengue a Tailandia”, explicó respecto de cómo sucedieron los hechos.

Kike Teruel junto con su hija Julieta (IG Lietateruel)

Además, Kike se ocupó en aclarar que para poder visitar la zona su hija debió aplicarse “siete vacunas, porque parece que es un lugar complicado”, aunque prefirió no extenderse en el tema expresando que “haría mal en hablar porque no conozco mucho esa zona, y después de que le pasó esto a mi hija, tampoco voy a conocer”.

Tras ello, se tomó un tiempo para aclarar: “Ellos están en el hospital y los están atendiendo de primerísima. Es más, cuento un detalle, los pusieron juntos por temas de idioma, pero están bien, les agradezco la preocupación. La pasaron muy mal, pero ya están bien, saliendo de este cuadro de gravedad”. Incluso, adelantó que la pareja tiene programado regresar a la Argentina el 11 de este mes, dependiendo de la evolución de su estado de salud.

Kike y su esposa Karina, unidos en matrimonio desde hace 35 años, tienen cuatro hijos: Julieta, de 34 años, Rodrigo de 32, Naomi de 30 y Felipe de 22. Karina se convirtió en madre a los 18 años y para cuando tenía 22, ya eran padres de tres hijos. La pareja considera retrospectivamente que sus decisiones juveniles fueron algo “irresponsables”, pero están contentos con el resultado.

De hecho, el exintegrante de Los Nocheros atribuye gran parte de su éxito personal y profesional a la estabilidad y el apoyo de su familia. Además, nunca deja de recordar cómo la experiencia de paternidad y ahora de ser abuelo de dos nietos enriqueció profundamente su vida, brindándole perspectivas y motivaciones nuevas.

Respecto de la salida de la agrupación de folklore, en charla con Teleshow reconocería: ”Un día me desperté dije: ‘Hasta acá llegué’. Mi misión de cantar estaba: llegué a lugares insólitos, hice cosas que no pensé jamás que las iba a hacer con la música. Así que busco otra misión que el universo me tirará”. Fueron 37 años, algunos con hasta 200 presentaciones, y si bien en el escenario seguía disfrutando, reconoce que el antes y el después ya no. “No tenés fin de semana. A mis hijos, los tres más grandes no los disfruté para nada. Su primera caminada, sus actos el primer día del colegio: no estaba”, cuenta, más liviano, feliz con la decisión tomada.