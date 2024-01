Julieta Poggio disfruta de su nueva libertad y piensa con quién compartirla: “Estoy abierta a conocer gente”

Juli Poggio contó su experiencia viviendo sola y habló de sus 'novios'

Desde Thiago Almada o Fran Stoessel hasta Marcos Ginocchio, las versiones de romances rodean a Julieta Poggio. Pero entre tantos rumores, ella afronta una nueva y complicada etapa en su vida: vivir sola. Desde hacerse las compras hasta cocinar, la joven de 22 años se encarga de todo y disfruta de su nueva libertad, la cual piensa con quién compartir. “Estoy súper soltera, abierta a conocer gente”, sostiene en una charla con Teleshow.

Te puede interesar: Las fotos retro de los participantes de GH: los parecidos, los diferentes y los cambios de look

Futbolistas, actores, modelos, la actriz no se cierra a ningún rubro y revela cuál es la cualidad que más le atrae de un hombre: “Me gusta mucho la personalidad, le gana a todo, a cualquier rubro, a cualquier físico. La personalidad es lo que más me llama la atención”.

Juli Poggio habló de su protagónico en Coqueluche

Más allá de todo, la influencer resaltó que no está 100% concentrada en eso, sino que espera que se dé naturalmente: “Tampoco lo estoy buscando, en un momento quizás sí, como que estaba más enfocada en eso, pero ahora estoy muy enfocada en mí y estoy en un momento personal relindo. Ya estoy cansada de estar de novia. No sé ni cuántos novios tuve hasta ahora (risas)”.

Te puede interesar: Tras una gala de nominación atípica, la placa de GH quedó conformada con dos jugadores eliminados

En ese sentido, la exGran Hermano reveló una situación que la llevó a sacar al amor de una de sus prioridades: “Fue a raíz de superar ciertos sentimientos que tuve. El año pasado estuve medio bajoneada por algunas relaciones que tuve que no me hacían del todo bien. Superar eso te empodera mucho y te sube la autoestima”.

Juli Poggio reveló sus próximos proyectos

Mientras tanto, la joven contó los detalles de cómo es vivir sola por primera vez: “Es por un tiempo, pero me encantó la experiencia. Me estoy súper divirtiendo, aprendiendo un montón, veo difícil volver a mi casa (risas). Me encanta tener mi espacio propio, yo que soy redesordenada, dejo todo hecho un quilombo y cuando tengo ganas me pongo a ordenar. Manejás tus tiempos, comés lo que vos querés. Amo dormir la siesta, invito a mis amigas, hacemos pijamada, previa”.

Te puede interesar: Un participante de GH se convirtió en líder por primera vez y hubo cambio de mando en la casa

Después de convertirse en una de las figuras de la edición pasada de Gran Hermano, la actriz tuvo que afrontar todo tipo de prejuicios en sus diferentes trabajos. Sin embargo, a pesar de las críticas y el hate en redes sociales, Poggio supo sobreponerse y brillar ante la mirada de la gente.

Juli Poggio aseguró que está soltera y abierta a conocer gente (RS Fotos)

Uno de esos casos fue en Coqueluche. Bajo el apoyo y la dirección de José María Muscari, la modelo superó todos los obstáculos: “Obviamente estuvo el prejuicio. Eso es lo que conllevaba el peso del reality. Creo que toda la gente que vio la obra y a mí en el personaje se lo sacó de encima. Además quizás pudieron ver todo lo que estudié, lo que me preparé toda la vida, lo muy distinto que es este personaje a mí y la manera en la que lo hago. Creo que Coqueluche me abrió un montón de puertas y me puso en un lugar súper lindo que siempre busqué, estoy súper agradecida”.

La comedia, que se desarrolla los miércoles, jueves, viernes, sábados y domingos en el Multiteatro, cuenta con los talentos de Betiana Blum, Mario Guerci, Agustín Sullivan y Mónica Villa.

Pero el teatro no fue el único lugar en el que Poggio tuvo que vencer prejuicios y dejar atrás su imagen en Gran Hermano. “Creo que la rompí en todos los casos, pude demostrarlo en Fuerza Bruta, ahora en el debate de GH, a la gente le cuesta soltar a la Julieta de la casa o a la jugadora para ahora verme como panelista, actriz, bailarina, pero creo que lo voy dejando atrás. Ya la gente no me conoce por Julieta de Gran Hermano, sino por mi trabajo”, expresó la joven.

Julieta Poggio habló de las versiones de romance, sus proyectos y su participación en Coqueluche

Con el 2024 recién comenzado, la actriz sigue estudiando el panorama y analizando diferentes ofertas. Pero entre todas las opciones, una de las que más la sedujo fue trabajar en una comedia musical. Y si bien no reveló qué género cantará, la modelo dio detalles de cómo será la presentación: “Estoy planeando el proyecto, ensayando todo lo que es la parte musical, yendo a canto varias veces por semana, estoy aprendiendo un montón. Me siento muy entusiasmada, sé que al público al que apunto le va a encantar”.

No es la primera vez que la artista se relaciona con la música. En 2023, la actriz participó en los videoclips de Flor Vigna, para “Mal Ahí”, y Luck Ra junto a BM, para “La Morocha”. Esta última canción se volvió un éxito, transformándose en uno de los hits del verano. “Fue un éxito “La morocha”, no pensé que iba a ser tanto cuando lo grabamos, creo que ni ellos se lo imaginaban (Luck Ra y BM). Fue muy divertido hacer el videoclip. Luck Ra es muy copado, de buen humor, con una sonrisa, bien cordobés. En el rodaje tomamos fernet (risas)”.

Por último, entre los objetivos que la joven tiene para este año, Poggio reveló con qué cantante sueña trabajar: “Con Emilia la verdad, con que me ponga atrás en la esquina haciendo una coreo ya sería feliz. Así que bueno ‘Emilia, teneme en cuenta’. Mi cantante favorita es ella, mi ídola. Amo su música y el nuevo álbum que sacó. La verdad no puedo parar de escucharlo”.