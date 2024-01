Ulises Bueno reveló el mal momento que vive con su sobrino Ramiro, el hijo de Rodrigo: “Tenemos diferencias”

Ulises Bueno habló de las relaciones familiares (América)

En abril del año pasado, Ulises Bueno se alejó temporalmente de los escenarios para fortalecer lazos familiares y cuidar su salud mental y física. Tras ese parate, el artista se prepara para lo que será su próximo show en Buenos Aires en el marco de los festejos de sus 20 años con la música.

Yo me encuentro muy bien en lo personal, la verdad que muy saludable, muy feliz con mi familia y mi hija”, reveló el cuartetero en diálogo con LAM. “Con mi equipo laboral también estoy muy bien y con mis amigos, mi viejo, mi hermano y mi público, porque estoy haciendo cosas en las redes sociales, en vivo, tratando de comunicarme y mostrarles esta nueva faceta donde me encuentro feliz. Y me pone bien saber que mi público me puede ver de otra manera”, agregó.

También reflexionó sobre cómo encontrar la salida de esos momentos oscuros en tiempos de tanta exposición: “Teniendo fe, teniendo un equipo de laburo, porque realmente laburamos con la música, no hay que decir que la música nos lleva a eso, porque hay mucha gente que no es artista y lo hace igual”, afirmó. Y destacó la importancia de los afectos cercanos. “Hay que aferrarse a la familia, porque a veces la dejamos de lado porque nos dice cosas que no nos gustan”.

Ulises Bueno y Ramiro en una vieja postal familiar

En este sentido, abrió su corazón ante las cámaras y reveló su intención de superar las diferencias para reconectar con su familia. Para ello, admitió la necesidad de aprender de los errores para resolver los problemas que enfrenta, y habló del vínculo con su sobrino Ramiro: “Sé que está haciendo música, que le está yendo bien, que está en el buen camino. Le deseo lo mejor y me gustaría reencontrarme con él y poder darnos un abrazo”.

Sobre el presente de la relación con el hijo de Rodrigo, expresó: “Bueno, somos familia y tenemos diferencias, pero nos amamos igual. Las cosas se pueden solucionar porque somos familia y la sangre tira. Son cosas que no impiden un fuerte abrazo”, aseguró, con un claro optimismo ante un futuro encuentro, una renovación de lazos que se habían distanciado por diversos motivos en el pasado.

“Todos tenemos que aprender de los errores, que tenemos un montón de problemas para resolver y esta oportunidad también se va a dar. Hemos resuelto tantas cosas que han sido mucho más difíciles, cómo no nos vamos a reencontrar para poder darnos un abrazo”, afirmó sobre lo que augura para la relación.

Patricia Pacheco habló de la decisión de Ulises Bueno de dejar los escenarios

Cabe recordar que hace apenas unos meses, Patricia Pacheco, la madre de Ramiro, había hablado sobre Ulises: “Cuando lo conocí era una recontra buena persona. Era un niño sano, le gustaba jugar al básquet, tenía buen corazón, lo recontra quería al nene. No sé qué le pasó, lo desconozco. Es como ‘¿En qué te has transformado Ulises?’”.

De esta manera, Patricia dio a entender que el creador de “Dale, vieja, dale” se habría olvidado de sus orígenes y habría perdido contacto con su sobrino. “Todo lo que logró es gracias al trabajo y el sacrificio de su hermano”, agregó la mujer aludiendo al Potro, fallecido trágicamente en junio de 2000.

“Espero que no le pase lo mismo que a su hermano. Tendría que pensar en su hija y en la mamá de su hija. Si a él le llegara a pasar algo, el daño que podría hacer a la madre de la nena y a la nena sería terrible, porque le delegaría todos los problemas legales”, señaló. En este sentido, afirmó que “ellas no se merecen pasar por nada, porque ya han pasado por bastante”, y aseguró que no tiene contacto con la hija ni con la ex de Ulises.