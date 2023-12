Tras sus problemas de salud, Ulises Bueno confirmó sus próximos shows

El eterno retono de Ulises Bueno. Crédito: Mario Sar

Una vida ligada a la música y al cuarteto. Una historia familiar de grandes alegrías y pasión de multitudes y una tragedia que enlutó a la música popular argentina. En ese torbellino creció Ulises Bueno, bajo la protección de su primo Rodrigo y la injusta comparación con el mito. Coqueteó con los excesos y la salud le jugó una mala pasada. Se bajó una, dos, tres veces del camino hasta que pensó que podía ser definitivo. Así, tras ensayar un nuevo regreso, el cantante estaba listo para presentarse este jueves en el Estadio Geba, sin embargo, una situación externa lo obligó a reprogramar su show.

“Por razones climáticas y para la seguridad del público y equipo técnico, decidimos que el show pactado para el jueves 07/12 “ULISES - Tour 20 años” sea reprogramado para el día viernes 26/01″, dice el comunicado oficial del artista. Respecto a las entradas, y para la tranquilidad de quienes ya las compraron, la empresa encargada proporcionará información detallada sobre los pasos a seguir para todos los espectadores.

La reacción de Ulises Bueno tras tener que reprogramar su show (Foto: Instagram)

En diálogo con Teleshow, el equipo de prensa del artista expresó que si bien Ulises se encontraba en condiciones de cantar, la situación meteorológica complicó todo: “Venían medio a contrarreloj por el clima y con pronóstico de lluvia no llegaban a armar todo, era complicado para la técnica”.

A casi ocho meses de anunciar su retiro de los escenarios “sin fecha de retorno”, el cordobés se prepara para volver a los escenarios y repasar sus 20 años de trayectoria. El comienzo formal de su carrera se sitúa a comienzos de 2002, cantando los clásicos de su hermano en pubs y pequeños reductos de su ciudad. Allá lejos y hace tiempo del animal del vivo que tuvo que decir basta porque su salud le había dado demasiadas advertencias.

Recapitulando un poco, a mediados de abril de este año el artista debió suspender varios shows que tenía pendientes por problemas de salud. Sufrió una bronconeumopatía aguda con síndrome febril, disnea con baja saturación de oxígeno, por lo que requirió de oxígeno domiciliario y tratamiento durante varios días.

Cabe destacar que la bronconeumopatía es una enfermedad que afecta de forma simultánea a los bronquios y al parénquima pulmonar. Además de las cuestiones físicas, el cantante venía desanimado y con problemas de salud mental que tampoco “lo dejaban disfrutar de la vida que llevaba”.

Ulises Bueno habló tras anunciar su retiro

Paralelamente, durante ese mismo mes Ulises dio la primera nota después de anunciar su retiro y en diálogo con “Intrusos” contó cómo se sentía y por qué estaba tomando esta decisión. “Me siento un agradecido de la respuesta del público. Es una carrera muy larga que hemos hecho, 23 años de laburar, de cagarnos de hambre, de pasarla feo, de sacrificarse, de tratar de hacer las cosas bien y que nadie te dé una mano”, comenzó diciendo el cantante en su momento.

Y siguió: “Muchos amigos del campeón en su momento me dieron vuelta la cara, me costó, después te convocan, te llaman, te necesitan porque sos un producto que genera mucho dinero, rating o lo que sea. Porque Ulises Bueno hoy en televisión es lo más publicitado... y no va por ese lado”.

También se explayó sobre sus sensaciones en aquel momento en el que el cuerpo lo obligó a parar para replantearse su vida. “Lo que yo quiero decir es que me tengo que bajar del escenario por una cuestión de que no estoy pudiendo disfrutar de lo que amo”, señaló.

También hizo un paralelismo con la estrepitosa carrera de su hermano. “Mi cuerpo dice un montón de cosas, pero calla un montón de cosas también. Entonces, a calzón quitado, mi cuerpo me está diciendo: ‘Callate porque te callan’. Parecido al Potro, digamos. Son cosas que las van a entender pocos, pero después las van a analizar muchos”, dijo. Y agregó: “Va a hablar un montón de gente y para los que no tienen conocimiento o los que lo tienen y se hacen los que no conocen del tema, es una presión muy difícil estar arriba de un escenario”.

Además en la nota, Ulises aseguró ser una “persona que le brinda la vida al público. Y remarcó: “De los grandes artistas que hay en Argentina ninguno de ellos vive en el país. Los que no están muertos, están enfermos enfermos o la pasan mal. Entonces tomar esta decisión es decir: ‘Loco, quiero vivir, tengo que dejar de ser artista porque no hay un respeto, somos una herramienta para convocar multitudes y venderle verdura podrida a la gente. Y después te descartan”. El paso del tiempo, el barajar y dar de nuevo, la adrenalina que no se puede evitar. Los factores pueden ser muy variados, lo concreto es que el 26 de enero de 2024 quedará marcado como un nuevo regreso de Ulises Bueno a los escenarios. Y a sus fans es lo único que les interesa.