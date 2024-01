Fede Bal y Flor Díaz finalmente se besaron frente a todos

RS Fotos

Después de sorprender Federico Bal con sus recientes frases como: “Con Flor tengo libertad, pero con un acuerdo de fidelidad” y agregó “Estoy en uno de los mejores momentos de mi vida, profesional, laboral, estoy muy enamorado de Flor. Me siento muy feliz, en paz, en calma; es un amor muy sano, muy adulto, encuentro en ella algo que no lo tuve nunca”.

Te puede interesar: Federico Bal: “Con Flor tengo libertad pero con un acuerdo de fidelidad”

Teleshow se comunicó con Flor Díaz y contó cuál era el camino a seguir con respecto a la exposición de la pareja no solo en portales y revistas, sino la estricta postura frente a las redes. “Con Fede decidimos tener una relación tranquila, que por más que él esté muy expuesto, y yo en ese sentido opto por tener un perfil más bajo, obviamente sé perfectamente con quién salgo. Mi postura con respecto a nosotros quiero aclarar que es una elección personal, no exponer nada. La verdad es que preferimos como guardarnos para nosotros y no tanto estar exponiendo fotos en redes y demás

RS Fotos

Pero nada es para siempre, es inevitable que hagan planes juntos en la ciudad de Mar del Plata y pasar desapercibidos. El día martes la pareja decidió ir al teatro a ver la función de Argentina, la Revista, donde una de las integrantes es nada más y nada menos que una ex pareja del hijo de Carmen Barbieri, Flor Marcasoli. Cuando le preguntaron por Marcasoli, Federico respondió: “Flor Marcasoli es una gran vedette y nuestro vínculo es parte del pasado”.

Te puede interesar: Iliana Calabró a puro sol, bikini y ejercicio en Mar del Plata: “A remarla”

Obviamente los periodistas y fotógrafos sabían de la visita “sorpresa” de la pareja en el teatro. Y así se conocieron las primeras imágenes públicas de la pareja, pero eso no fue todo, posaron para todos y se besaron con fuerza a pedido de todos. Y así tuvieron que romper el pacto de mostrarse juntos, pero hasta el momento siguen respetando no hacerlo en las redes para que no haya comentarios ni que se especule con ningún comentario que surja de los seguidores de los dos en Instagram.

La idea de la pareja es preservarse, no exponerse y no repetir errores anteriores sobre todo por parte de Fede, el más mediático de los dos. Por su parte Carmen Barbieri sostuvo que conoció a la nueva novia de Federico en una comida familiar y expresó en su propio programa Mañanísimas que le pareció amorosa y ojalá que duren, cerró categórica la madre de Bal.

Carmen Barbieri conoció a la nueva novia de Fede Bal

Falta poco para que Flor se vuelva a México y seguir con sus compromisos laborales, mientras que Bal seguirá con las funciones de Kinky Boots. La relación continuará a la distancia porque así encontraron la receta para que la relación funcione, saben que no es una tarea fácil pero no imposible. ¿Hasta cuándo se respetarán el pacto que hicieron y no exponerse en las redes?