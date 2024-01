La historia de Axel y Delfina Lauría: cuatro hijos, un estilo de vida sustentable, tiempos difíciles y 16 años de amor

Axel y Delfina Lauría se separaron después de 16 años (Instagram)

En 2011, Axel se sentó al piano y compuso “Te voy a amar”, inspirado en su mujer, y así le regaló al cancionero popular una hermosa canción de amor. Pero cualquier declaración romántica hoy toma otro tinte, luego de que el cantante anunciara la separación de Delfina Lauría, su compañera con la que compartió 16 años y tuvo cuatro hijos.

Aquella con la que alguna vez decidieron formar una familia, avanzar juntos y hasta mudarse a Traslasierra, en Córdoba, persiguiendo un estilo de vida más sustentable para ellos y para Águeda, Aurelia, Fermín y Gregorio, los cuatro chicos que tuvieron. La misma mujer que se mantuvo firme a su lado cuando en 2019 llegaron denuncias por acoso y abuso sexual, primero mediáticas pero luego judicializadas. La primera denuncia, radicada en Cipolletti, Río Negro, fue archivada por no contar con pruebas suficientes dos meses más tarde. Y la segunda, que se mantuvo en reserva, se supone que también habría sido desestimada por falta de mérito. Pero el cantante optó por guardar silencio hasta tanto todo se hubiera aclarado y puertas adentro, aseguran, el matrimonio se resquebrajó.

Axel, Delfina y sus cuatro hijos

Un año después, anunció la llegada de su cuarto hijo con un mensaje muy particular, evidenciando que no fueron tiempos sencillos. “Sos la muestra más hermosa y real que el amor siempre triunfa frente a cualquier obstáculo. Sos la verdad de la unión de nuestra familia, del amor tan inmenso que existe entre papá y mamá, tus hermanas y hermano”. Tiempo después, confesaría cómo vivieron aquellas denuncias. “La pasé muy mal en su momento. Pero siempre parado desde la verdad, y eso te da tranquilidad. Sabiendo que el tiempo es el único juez que termina diciendo la verdad, y hace que, como en este caso, la verdad salga a la luz”, dijo el cantante en un móvil de Intrusos.

Sin embargo, la familia se mantuvo unida en Córdoba, a donde habían decidido radicarse los últimos años para criar a sus hijos en un entorno más amigable con la naturaleza y el medioambiente. “Mi casa utiliza energías alternativas y es muy ecológica: la calefacción es solar, recuperamos el agua de la lluvia, hacemos tratamientos de aguas grises con biodigestores, tenemos nuestra propia huerta orgánica, cultivamos árboles frutales y hacemos nuestro propio aceite de oliva y dulces”, contó en una entrevista con Teleshow.

“Mis hijos nunca probaron la carne, el pollo, ni el pescado. No toman leche, salvo la que se hace con vegetales. Sí comen queso y huevos. En casa tenemos conciencia animal y de amor por la naturaleza. Una de las frases que les inculco es: `Mi placer no puede gobernarme y someter a otra vida para satisfacer mi paladar. Yo no soy quién para matar a un animal´. Además, todos los alimentos los compramos en dietéticas o almacenes naturales. Buscamos emplear alimentos en los que la huella de carbono sea la menor posible, y para eso hay que consumir productos locales. Es mejor tomar una cerveza artesanal que una que viene de México o Alemania”, amplió en el mismo sentido.

El amor parece haber llegado a su fin o bien, no ser suficiente para seguir adelante con el proyecto de pareja. Y aunque el cantante mismo reveló que intentaron por todos los medios permanecer juntos, ya sea con terapias individuales y de pareja, por el momento se trata de un capítulo cerrado. El tiempo dirá si a esta historia aún le quedan más canciones de amor por escribirse.

El comunicado con la separación

“Hoy, 23 de enero de 2024, con un nudo en la panza, porque siempre imaginé envejecer al lado de la persona que había elegido para formar una familia, quiero contarles que después de 16 años compartiendo camino de vida con una excelente persona y mujer como Delfi, habiendo tenido una relación sana, maravillosa, respetuosa; y el fruto más hermoso de esa relación que son Águeda, Aurelia, Fermín y Gregorio; hemos decidido comenzar una nueva etapa caminando por separado”, expresó el cantante en su cuenta de Instagram junto a dos postales familiares.

Con dos fotos familiares, Axel anunció su separación de la madre de sus hijos (Instagram)

En un texto largo y emotivo, que pronto recibió el apoyo de sus seguidores, el músico amplió un poco cómo fue ese proceso hasta tomar la determinación final. “Por supuesto que duele, y si bien es una decisión que tomamos hace varios meses, recién hoy, después de hacer terapia individual y de pareja, de revisarnos y de mucho aprendizaje, me encuentro en condiciones anímicas para contárselos”, aseguró.

“Nuestros corazones estarán unidos toda la vida por nuestros hermosos hijos, que siempre serán nuestra prioridad; y buscaremos tener siempre un vínculo amoroso, respetuoso y pacífico”, sostuvo sobre cómo quedó la relación con Delfina y el futuro familiar.