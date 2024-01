Romina Richi: “No vi la serie de Fito”

Romina Richi-Porteñas

Romina Richi disfruta su verano en Buenos Aires trabajando sobre el escenario y cerrando próximos proyectos, confiesa que le encanta estar en su casa, con sus cosas y rituales, aunque el día haya amanecido con un sol radiante, ella en varias oportunidades elige estar en su hogar, y de esa manera mientras se acomoda en la calidez de su espacio dialoga con Teleshow.

—¿”Porteñas” aborda la historia argentina de qué manera?

—Es un recorrido por el siglo XX pasando por diferentes décadas. Los momentos más importantes de la historia, y también hay cosas locas que suceden, es que nosotras no envejecemos. Esto es interesante en el sentido de que lo que importa es el relato, qué cuenta y genera cada personaje. Además de un montón de cuestiones de la apuesta. Estamos todo el tiempo en escena. Pero no puedo contar mucho, hay que verla. Tenés también esa parte poética, muy linda de la obra. Las historias de este grupo de amigas están entrelazadas, cada una tiene su personalidad, pero no tienen enormes diferencias políticas. En un momento se van cruzando las historias de amistad y hace que sean más importantes los vínculos que las unen. De repente, en ese entrelazamiento, a una de ellas le suceden cosas que nadie esperaba. Y roza con lo que le estaba sucediendo a las otras. Es un texto que quedó muy actual, hay temas que se repiten en los seres humanos a través del tiempo.

—¿Cuál es tu personaje?

—Se llama Elizabeth, en su momento ese papel lo hizo Susú Pecoraro hace más de 20 años, porque la obra tiene un hermoso recorrido. Ella es la más feminista y socialista y para la época era súper moderna. Tiene un novio durante un tiempo, después lo deja pero vuelve con él y termina casándose. El personaje descubre una infidelidad de su marido, más tarde lo perdona, pero pone en juego su vida política que tiene con esta pareja, se dirime entre lo que siente y lo que piensa, por eso no puede avanzar en la relación. Ella tiene un quiebre ahí, tiene su costado feminista, pero también quiere una familia. Es una mujer con sentimientos contradictorios. Quiere amor, quiere sentirse amada, como todas, ¿no?.

Romina Richi - Porteñas

—¿Cómo se llevan entre ustedes?

—La verdad que nos llevamos muy bien, además de orgánico fue amoroso, es como si nos conociéramos todas desde hace mucho. Yo no había trabajado con ninguna de ellas, sí con Andrea Politti, fue hace mucho, cuando empezamos a ensayar nos sentimos como si nos conociéramos desde siempre, compartiendo un mismo código a la hora de actuar. Somos todas muy compañeras y relajadas. Por ejemplo, Cecilia todos los días trae ropa para probarnos las diferentes épocas qué transitamos, le decimos mamá, nos cuida, nos mima, es muy puntillosa.

—Van atravesando distintos momentos históricos en general y en lo personal...

—Sí, es muy emocional la obra, cada una tiene su dolor, Cecilia Milone es una mujer golpeada y tiene un hijo desaparecido. En el caso de Andrea Politti también le secuestran a su esposo. Es todo un clímax, hay una emoción continua. Lo que me pasa en el escenario con las chicas es que estamos tan conectadas, no sé, no te podría decir. Elijo tal parte o no sé, como un trascender todo. Estoy atravesada por el texto, es como viajar por un túnel donde aparecen un abanico de emociones lindas, de tristeza también, y de risa porque nos divertimos un montón.

Romina Richi

—Además compartís el teatro con tus hijas...

—Sí, con Bhetania, las más pequeña de siete años que desde el principio venía a todos los ensayos, se conoce la obra de punta a punta. Me encanta porque es un amor, sabe todo al pie de la letra, es muy graciosa y en cualquier momento me reemplaza!!! (risas).

—¿Y las demás, Valentina y Margarita?

—Ellas tienen sus viajes, sus vacaciones. Me organizo muy bien con las tres. Mi hija más grande vive en Barcelona y pudimos visitarla hace muy poco, también vino Margarita con nosotras a visitar a Valentina y después se fue con su papá, Fito.

Romina Richi, de viaje con sus hijas y amigas

—Hablando de Fito Páez que no para de cosechar premios con su serie...¿la viste muchas veces?

—Ninguna. No la vi porque a mí me afecta muchísimo. Me afecta de verdad y preferí no verla. No lo hice porque me conmueve, me duelen mucho algunos momentos de su vida.

—¿Él te preguntó por qué no la viste?

—Sí claro, pero no fue un tema, no hubo un reclamo de ‘¿por qué no la viste o la vas a ver?’, obviamente que sé perfectamente que algunas partes de la historia son ciertas y otras están un poco ficcionadas, pintadas con colores y lo hacen para que justamente tenga ‘gancho’, eso es normal en todos los guiones de las biografías para las plataformas.

Iván Hochman, el actor que interpreta a Fito Páez en la serie

—¿Te convocaron para alguna ficción en televisión o en alguna plataforma?

—Me convocaron, sí, pero todavía no puedo decir porque hay muchas cosas que todavía no están definidas. Es una biopic. Pero no puedo decir nada de nada, perdón. Si puedo contar que tengo proyectos de dirección, cuando estuve en Barcelona vi muchas obras de teatro, estuve en París también viendo una obra que vamos a hacer acá, que voy a dirigir. Tengo todo, los nombre de los actores, quién la va a producir, pero no puedo revelar nada, muy pronto van a tener la primicia.