Andrés Calamaro y su novia, Natali Franco, disfrutan de su amor en Río de Janeiro: “Tomando oxígeno”

Andrés Calamaro y su novia, Natali Franco, afianzan su amor en Río de Janeiro (Instagram)

Como buen artista, Andrés Calamaro no deja de reinventarse. A los 62 años, el intérprete de El Salmón logró atravesar un momento bisagra de su vida. Según él mismo contó en una entrevista con Jorge Lanata, para Radio Mitre hace dos años, “cuando cumplí 60 me encontré solo, sin amor y sin amigos”. Es que el músico debió suspender parte de una gira como consecuencia de la pandemia de coronavirus. “La pandemia la pasé en Argentina. Tenía pensado regresar al país para saludar a mi mamá por su cumpleaños número 99 y continuar con la música, pero hubo que volverse con todo”.

Por ese tiempo, al año siguiente, su madre falleció con 100 años cumplidos, y Andrés afrontó una larga secuencia de dolores que incluyeron una parálisis facial. “Fue más de un año, no fue espléndido, pero por un problema personal. Sufría molestias físicas; secuelas de la vacuna, probablemente. Mi madre dejó la existencia con 100 años y cinco meses; no soy una persona emocional, pero algunas procesiones es verdad que van por dentro. Me encontré solo, sin amigos que quieran ir a Benavidez a visitarme. Creo que la segunda dosis de la vacuna fue venenosa, aunque el médico me dijo que las secuelas no podían durar tantos meses. O sea que será un tema de la edad. Por los dolores me hice análisis el año pasado y los intestinos no estaban muy cristianos”, comentó con su particular manera de hablar.

Andrés Calamaro y Natali Franco viajaron a Brasil para descansar (Instagram)

Pero finalmente llegó el cambio que esperaba para volver a empezar. Al cumplir los 61, el 22 de agosto, tuvo un regalo inesperado. “El día de mi cumpleaños conocí a mi novia. Fue como un reseteo. Pasaron esas molestias, pero llegarán otras. El amor me hizo bien, en un momento en que la soledad es una virtud de almas exquisitas. Pero la realidad pudo conmigo”, confesó.

Andrés Calamaro retrató las playas de Ipanema junto a su novia Natalia Franco (Instagram)

Así las cosas, la relación con Natali Franco se afianzó con el correr del tiempo. La mujer tiene 36 años, es oriunda de Córdoba y tiene tres hijas. Ella fue modelo pero en la actualidad trabaja como martillera y corredora pública (es egresada de la Universidad Tecnológica Nacional en Buenos Aires). La relación, que fue oficializada por la pareja durante una visita al Teatro Colón, se consolidó enseguida. A los pocos meses de haberse conocido ya estaban paseando juntos por las calles de Madrid, donde Calamaro vivió gran parte de su vida.

Andrés Calamaro viajó a Brasil junto a su novia antes de emprender las giras que tiene previstas (Instagram)

El desayuno frugal de Andrés Calamaro y su novia Natali Franco en Río de Janeiro (Instagram)

En esta oportunidad, Andrés y Natali viajaron rumbo a Río de Janeiro, una de las ciudades favoritas del músico. El creador de “La Flaca” se encargó de compartir en su cuenta de Instagram parte de sus días en la playa carioca. Hace cuatro días, subió una foto de la vista del mar desde el lugar donde se encuentra hospedado junto a su novia. Luego, con una postal de un atardecer nublado, con el mismo enfoque, escribió: “Tomando oxígeno en Río antes de preparar giras y discos para más adelante en el año”.

Ya instalado en la ciudad, dejó plasmada una instantánea de su desayuno: una mesa repleta de platos con frutas frescas, que dan cuenta del origen tropical del lugar, como mangos, sandías, papayas, melón y arándanos. Junto a una jarra de café, el artista saludó a sus seguidores. “Buenos días”, expresó en su cuenta oficial de Instagram, que cuenta con más de medio millón de seguidores. Y luego llegó el tan ansiado retrato. Junto a su novia, Andrés se sacó una selfie en la que registró a su novia riéndose muy cerca de su mejilla. Para explicar el posteo, detalló en una sola palabra: “Ipanema”. De esta manera, el músico compartió su historia de amor y el buen momento que vive mientras recarga energías para comenzar los shows que tiene previstos emprender este año.