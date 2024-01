Tini Stoessel se cansó de las especulaciones y le respondió a la mamá de Cami Homs (Video: LAM)

Hace unos días Tini Stoessel rompió el silencio y se refirió por primera vez a las versiones que la ubicaron como la tercera en discordia en el fin del matrimonio de Camila Homs y Rodrigo De Paul. El futbolista y su ex estuvieron juntos diez años en los que fueron padres de Francesca y Bautista. Poco después de la ruptura, el volante de la Selección Argentina comenzó su vínculo con La Triple T, lo que derivó en un sinfín de especulaciones.

“Yo no rompí ninguna familia”, afirmó Stoessel sin rodeos. “Tengo pruebas, me tienen cansada, estoy harta de que me vengan con eso, no tengo nada que ver con el tema”, aseguró la cantante cuando daba su opinión de que muchas veces las personas se enamoran de otras aún estando en pareja. “Claro, lo quiero aclarar porque ahora no puedo hablar de nada porque se dice eso”, agregó mientras todos en el estudio la aplaudían al cántico futbolero de “Olé, olé, olé, olé, Tini, Tini”. Vale recordar que el año pasado, luego de conocerse la separación de Stoessel y De Paul, Homs había reconocido que le envió unos audios a Tini insultándola, aunque no quiso revelar el contenido.

Tini habló de su separación de Rodrigo de Paul y Cami Homs (Video: Rumis)

A raíz de esto, Liliana Fontán, madre de Camila, reaccionó con indignación a los comentarios de Tini y se mostró sorprendida por sus declaraciones. Las palabras de la artista generaron una gran repercusión, al punto que el cronista de LAM abordó a Fontán, quien se encontraba cerrando su local comercial.

En primera instancia, ella negó reconocer a Stoessel en el video presentado. “Esa no es Tini, perdoname”, afirmó la mujer, mientras continuaba en pleno proceso de cerrar la cortina de su establecimiento de vinos. “No me hagás calentar, que ya bastante mal... hoy tuve un día intenso, no me hagás calentar escuchando esa pelotudez”, continuó.

Finalmente volvió a escuchar un fragmento donde Stoessel defiende su versión de los hechos: “Si ella dice que no se cargó a la familia, que viva tranquila pensando eso, decile”, expresó ante el cronista, aunque continuaba dudando de que la persona que se encontraba en el streaming sea la cantante, ya que no la reconocía con su nuevo look.

La palabra de la madre de Cami Homs (Video: LAM)

“Qué lindo, qué bueno que tenga ese pensamiento, decile”, insistió Fontán en un claro tono irónico. “Una copada... no digo nada chicos, no digo nada. Si no hablé hasta ahora, no voy a hablar ahora, ya está”, cerró la conversación.

Lejos de ponerle fin al asunto, el ciclo que conduce Ángel de Brito por América fue a buscar a Tini y consiguieron nuevamente la palabra de la artista. “Se viralizó mucho esto de no cargar a una familia y no sé si estás al tanto de lo que pasó. Habló la mamá de Cami Homs y dijo que ‘si vos sentiste que no lo hiciste, que seas feliz con eso’, a raíz de lo que vos dijiste en el streaming, no sé si te genera alguna decisión”, le dijo el cronista a la artista quien respondió: “La verdad es que no vi nada, pero ya dije todo lo que tenía que decir”.

Por su parte, Martina justificó su reacción al aire de Rumis. “Estaba con amigos y me sentí cómoda como para decirlo. Me salió así. Se dijeron muchas cosas y pasaron muchas otras también que quedarán en la intimidad, pero bueno, eso”, argumentó. “¿Aprendiste algo de todo eso? ¿De lo mediático que por ahí vos no estás acostumbrada? Hacés música, ¿pero los rebotes que se dan? ¿Las cosas que se dicen?”, insistió el notero a lo que Stoessel reflexionó: “Sí, uno siempre aprende de todas las experiencias de la vida, no solamente de relaciones”. Por último, Tini contó cómo está su corazón hoy. “No, no estoy enamorada pero estoy muy bien, estoy soltera”, concluyó la cantante.