La sentida y misteriosa despedida de Raúl Rizzo a su hija Anahí, a una semana de su muerte

Anahí, hija de Raúl Rizzo, falleció hace siete días (Instagram)

Hace siete días Raúl Rizzo recibió la trágica e inesperada noticia de la muerte de su joven hija. Anahí tenía 34 años y falleció en el departamento en el que vivía, ubicado en el barrio porteño de Constitución.

Así las cosas y a una semana de este doloroso hecho, el actor decidió rendirle un sencillo pero sentido homenaje a su hija en su cuenta de Instagram. Fue a través de un posteo que incluía una foto de Anahí, en la que la joven miraba a cámara, sonriente, pero sin agregarle ningún mensaje en el epígrafe de la publicación. En pocos minutos, el actor recibió todo tipo de muestras de afecto, empatizando con su dolor. Sin embargo, instantes más tarde, Rizzo decidió borrar el posteo de su perfil.

La publicación había llamado la atención en las redes sociales dado que el intérprete de éxitos televisivos como Dar el alma, La extraña dama o Primicias no se había expresado públicamente hasta el momento.

El posteo de Raúl Rizzo para recordar a su hija Anahí, pero que el actor borró minutos después (Instagram)

Antes de fallecer, Anahí se encontraba con su pareja en su domicilio y empezó a tener dificultades para respirar. Luego tuvo vómitos y por último sufrió un paro cardíaco. Según confirmó Teleshow en diálogo con la Policía de la Ciudad, un equipo de emergencias médicas llegó al domicilio ubicado sobre la calle Luis Sáenz Peña para intentar socorrerla. Sin embargo no lograron salvarla. Allí, los profesionales constataron su deceso. El llamado había sido efectuado por el compañero de la joven, quien ante la desesperación buscó la forma de asistirla.

En paralelo, también se hizo presente personal de la Comisaría Vecinal 1D de la Policía de la Ciudad, quien llegó al lugar al ser contactado por un llamado al 911. Una vez reunidos, los oficiales hablaron con el médico presente, quien manifestó haber llegado al lugar para atender a una mujer que presentaba los mencionados síntomas. Luego, tomó intervención del caso la Fiscalía Criminal N°28 a cargo del Dr. Escarselia por “muerte dudosa”, según informó la agencia Noticias Argentinas.

La joven había nacido producto de la relación entre Raúl Rizzo y la actriz oriunda de El Salvador, Isabel Quinteros. La pareja, que se separó hace 20 años, también tuvo a Camila, quien actualmente tiene 24 años.

Isabel Quinteros habló de su vínculo con Raúl Rizzo y las hijas que tuvieron

Durante una invitación al programa radial Sola en los bares, Quinteros habló de la relación que tenía con Rizzo y con sus hijas, a pesar de haberse separado de su pareja hacía mucho tiempo. “Hace más de 20 años que me separé, pero estoy al lado de mis hijas todo el tiempo sosteniéndolas porque es muy dura la situación. Porque él (Raúl) estuvo unas cuantas veces al borde de la muerte. Está vivo porque es un guerrero, pero a mis hijas en los informes siempre les decían ‘bueno, lo sacamos de esta, esperemos que no le ocurra nada para que siga progresando’ y le pasaba lo que decían ‘esperemos que no’. ‘Si todo va bien, si no llega a pasarle tal cosa’ y le pasaba esa cosa. La pasó muy mal Raúl”, expresó la actriz.

Luego, Quinteros habló de la relación y de la familia que construyó junto al actor: “Entre una cosa y la otra estuvimos juntos 23 años. Una vida. El padre de dos de mis hijas, mucha elección de vida porque nadie está con alguien por obligación. Fuimos profundamente felices, nos enamoramos, nos conocimos haciendo teatro en el Cervantes y fuimos muy amados. Yo lo amé, él me amó, tuvimos dos hijas maravillosas, elegidas, deseadas y construimos mucho. También a veces uno toma posiciones distintas frente a la vida más que a la profesión. Hay momentos donde tu vida va para acá y la del otro va para allá y está todo bien”, concluyó.