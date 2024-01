La verdadera razón por la que explotó la guerra entre Flor Peña y Flavio Mendoza

Por qué explotó la guerra entre Flor Peña y Flavio Mendoza

Poco a poco, el conflicto entre Flavio Mendoza y Florencia Peña cobra más trascendencia en el mundo del espectáculo. Lo que comenzó como una crítica entre obras teatrales escaló al punto de tener acusaciones cruzadas, generando una guerra que parece no tener final.

Con la temporada recién iniciada, el productor disparó el primer dardo al criticar abiertamente el musical de Mamma Mía, en Villa Carlos Paz, protagonizado por la actriz. Sin hacer una mención directa, Mendoza se pronunció a través de X: “¿Por qué hacen obras teatrales versión argentina que no llegan a ser como las originales? ¿No les da la cabeza para inventar algo? Está buenísimo comprar derechos de alguna obra de afuera, pero si no te alcanza porque sale caro en nuestro país inventá algo. Bueh, no les da la creatividad”.

Flavio Mendoza en Circo del Anima (Crédito: Mario Sar)

Sin embargo, el enojo del artista también escondía otro conflicto detrás. Un problema sin resolver con Ricky Pashkus, quien dirige actualmente la obra de la exCasados con Hijos. El verano pasado ambos trabajaron juntos para hacer Kinky Boots. En ese entonces, Flavio quería realizar cambios en la obra porque argumentaba que el formato comprado en el exterior no iba a servir para el público de Carlos Paz. Dicho y hecho, la obra no consiguió el éxito esperado y como extra, según él, le quedaron debiendo dinero.

Ya comenzado el 2024, Mendoza buscó llevar su proyecto, El Circo del Anima, a Carlos Paz. Pero en un nuevo revés la municipalidad del lugar no aprobó los protocolos para que el productor instalara la carpa. Así, Flavio buscó otro lugar y logró asentarse en Córdoba –a solo kilómetros de su competencia–.

Como si esto fuera poco, a esta historia se suma el conflicto que vivió la bailarina Denisse Cerrone en Mamma Mia. La cordobesa audicionó para Ricky Pashkus, dejó su obra Cocodrilo y viajó a Buenos Aires. Al llegar se dio cuenta que había otra actriz con su papel y que ella debía ser el reemplazo. Ante la sorpresa empezó a consultar qué había cambiado y, según lo que expresó en diálogo con Intrusos, la respuesta fue que ‘había gente con más cartel que había exigido cosas’. Luego los rumores sostenían que quién la había sacado había sido Florencia Peña. Al enterarse, Flavio Mendoza contrató a la bailarina para su show.

Denise Cerrone acusó a Florencia Peña de bajarla de Mamma Mia

Al ser consultada sobre este conflicto, que cada vez crecía más y más, Peña se despegó de la polémica, aunque respondió con ironía y apuntó indirectamente contra el circo: “Soy muy respetuosa de los colegas, jamás dejé sin trabajo a alguien, nunca lo hice y nunca lo voy a hacer. Cuando la conocí a Denise era la primera lectura que hicimos, y a mi me dijeron que era alternante, que sale a hacer los roles en algún momento. Ella no quería quedarse como alternante porque ella quería protagonizar, me hubiera encantado que ella entendiera que ser alternante en un espectáculo de esta calidad de artistas le hubiera hecho muy bien a su carrera, no es lo mismo un cabaret que una comedia musical donde hay que actuar y cantar”.

Al ser consultada, la actriz buscó diferenciarse de Mendoza y sostuvo: “No tengo idea cuál es su problema con Ricky, yo jamás saldría a atacar a un compañero que está haciendo temporada, eso no es código. Tenemos que estar en otro nivel. Flavio te re banco, y no hacemos nada parecido, él hace circo y nosotros musical, yo soy actriz”.

Así, la discusión fue rompiendo límites. El último capítulo se dio cuando el productor de Mamma Mía, Miguel Pardo, no dejó a su elenco ir al estreno de la obra de Flavio Mendoza. Así, el director artístico respondió y criticó al equipo de Pashkus por lo sucedido con Cerrone: “Capaz yo soy más quilombero que él, pero yo nunca voy a hacer algo dañando o dejando sin trabajo a alguien. No se juega con el trabajo de la gente, con su ilusión”.