Las vacaciones de Valentina Zenere en Punta del Este: playa con amigos y rotundo cambio de look

Con su nuevo look rojo furioso y de lentes oscuros mirando a cámara, Valentina Zenere disfruta de Punta del Este con amigos ( RS Fotos)

Cada verano Uruguay recibe a cientos de celebridades y figuras del espectáculo que desembarcan en Punta del Este y zonas aledañas para disfrutar de sus playas, descansar y hacer presencias en los diferentes eventos y desfiles que se realizan en el país vecino. Arrancó el 2024 y no fue la excepción, algunos famosos ya partieron rumbo al mar y una de las que dijo presente esta temporada fue Valentina Zenere, la actriz argentina protagonista de la serie Elite que vive durante la mayor parte del año en España.

Te puede interesar: 45 fotos: la Fundación Cervieri Monsuárez presentó su nuevo espacio de arte en Punta del Este

En las redes sociales trascendieron las primeras imágenes de la joven actriz de que tiene más de once millones de seguidores solamente en Instagram y que logró posicionarse como una de las más reconocidas de su generación a nivel mundial. A su protagónico en la célebre ficción española, se le suma su próxima aparición en la serie inspirada en la vida de Nahir Galarza, la joven condenada por asesinar a su novio en Gualeguaychú, donde encarnará el papel principal.

Valentina Zenere estrenó look y soltería en sus vacaciones (RS Fotos)

Una de las fotos que causó más revuelo fue la de Valentina con su nuevo look, un rojo furioso en su cabellera. Así se la vio en las fotos que registró Teleshow en una relajada ronda de amigos en el célebre atardecer esteño. La actriz también hizo algunas presencias que se estilan en varios desfiles y asistió a la fiesta Bresh que se llevó a cabo en Punta del Este junto con otros famosos o influencers como Zaira Nara, Nico Furtado, Lizardo Ponce, Cami Mayan, entre otros.

El look de Valentina Zenere en la Bresh de Punta del Este (Instagram)

Hace unos días y en medio de sus vacaciones, la actriz le dio una entrevista al programa Rummis, ciclo que se emite desde Punta del Este por el streaming La Casa y que tiene como conductores a Zaira Nara, Lizardo Ponce, Cachete Sierra, Lola Latorre, Juariu y Leandro Saifir. En ese sentido, confesó que está soltera, recordó anécdotas personales y en cuanto a lo profesional habló de lo que fue la experiencia al interpretar el papel de Nahir Galarza en la película producida por Amazon Prime Video que pronto saldrá a la luz.

Te puede interesar: Denuncian a un argentino que organizó por WhatsApp cómo colarse en grupo a fiestas de Punta del Este

“Fue muy fuerte la verdad. Desde que me llamaron para hacer la audición, yo dije ‘che, esta película la tengo que hacer yo’”, comenzó diciendo la actriz y reveló por qué estaba tan interesada: “El caso me llamaba muchísimo la atención. Ella me parece una persona muy particular”.

Valentina Zenere habló de su personaje sobre Nahir Galarza (Video: Rummis)

En ese sentido, Zaira le preguntó si pudo conocer a Nahir Galarza personalmente, a lo que Zenere, contestó: “No pude conocerla, estaba en mis intenciones, finalmente no se dio”. Además, la actriz confesó que le costó interpretar un rol tan complejo: “Sí, a esta altura te puedo decir que sí, fue el papel más difícil de mi carrera”.

Te puede interesar: 22 fotos: Luis Lacalle Pou en la “Cena de las Emociones 2024” en Punta del Este

También le preguntaron cómo hace para no juzgar al personaje que, en este caso, le tocó interpretar. “Se empatiza. Nunca se juzga a su personaje”, confirmó Valentina y concluyó con una reflexión personal. “Si no hubiese sido por Nahir, hoy no estaría acá, personalmente Valentina, y eso es todo lo más rico de la experiencia que me llevo”, concluyó.