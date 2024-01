Fernanda Iglesias compartió una foto en bikini y dejó una reflexión: “Solté la panza y me dediqué a ser feliz”

Fernanda Iglesias compartió con sus seguidores una serie de imágenes en bikini y una reflexión (IG ferigleok)

Fernanda Iglesias sorprendió a sus seguidores de las redes sociales al compartir una serie de imágenes en la que se la puede ver en bikini, acompañado de una reflexión que fue tomado de buena forma por quienes siguen cada una de sus publicaciones.

En el posteo compartido, la periodista destacó que su preparación para el verano no siguió los consejos convencionales de la televisión, prescindiendo de cremas y polvos mágicos. La declaración atrajo considerable atención y elogios de sus más de cien mil seguidores.

“Así llegué al verano, no hice lo que dicen en la tele: ni cremas, ni polvitos mágicos. Y no pasó nada”, comenzó explicando respecto de cómo se comportó en momentos en que ciertos sectores se encuentran aún en busca del cuerpo perfecto, en vez de priorizar otras cuestiones, como lo que Iglesias detallaría a continuación: “Cuidé lo más importante: mi salud mental”.

La panelista de LAM (América) hizo hincapié en su decisión de dejar atrás prejuicios y la presión social, optando por priorizar su bienestar y mostrarse auténtica. Iglesias enfatizó así que soltó la preocupación por su apariencia y dedicándose a la búsqueda de la felicidad. Agradeció además a Nazarena Vélez por servir como inspiración y enseñarle a aceptarse a sí misma.

”Solté la panza y me dediqué a ser feliz. ¿Saben qué? Es por ahí. Gracias Nazarena Vélez por ser inspiración, por enseñarme a quererme como soy. Posta, es la que va”. cerró la periodista el texto que compaña las imágenes, de las que luego expresaría su alegría por la positiva recepción de la publicación. Contrario a sus expectativas, los comentarios fueron mayormente elogiosos, incluso ante la posibilidad de críticas sobre su apariencia física.

“Por mas famosas que ayuden a muchas a amarse y no vender una imagen falsa que intoxica a muchas”, detalló una de las seguidoras de Fernanda, en tanto que otra destacó: “En un mundo de panzas chatas y mentes rotas, inspirador. Gracias”.

“Me encanta que por fin no nos quieran vender que todo está bien”, detalló otra seguidora. “Estas cosas pasan todo el tiempo y a veces hay que fingir cuando estamos hechos pelota. Al principio no te fumaba mucho, pero después de ver tu costado humano pude entender muchas cosas. Y hay una frase que siempre me digo a mi misma ‘la gente no te hace cosas, hace cosas y uno decide si nos afectan o no. No tomar todo personal’, es difícil, pero bueno, a veces funciona”.

Quien también recogió el guante su la propia Nazarena, que sin dudarlo expresó: “Diosa”, para luego en LAM participar en el debate respecto de los cuerpos, compartiendo cómo ayudó a Iglesias a liberarse de los estereotipos.

Fernanda Iglesias compartió las imágenes con sus más de 100.000 seguidores en las redes sociales (IG ferigleok)

La mediática destacó su enfoque en fomentar la autoaceptación, alentándola a mirarse al espejo y comprender su verdadera identidad. Vélez reveló un cambio significativo en su propia vida tras enfrentar problemas graves, reconociendo haber pasado a un modo más reflexivo y tranquilo después de enfrentar un riesgo de salud relacionado con el uso de anfetaminas, llegando incluso a experimentar un preinfarto. “Yo estoy en modo abuela. Hice el clic cuando me estuve por morir por las anfetaminas”, expresó Vélez.

El pasado 10 de octubre, en el marco del Día de la Salud Mental, Iglesias reflexionó: “Te digo, se puede. Estuve en el fondo del pozo, me di amor y salí. Saqué de mi vida a las personas tóxicas, me entregué al tratamiento y acá estoy, contenta con mis progresos. Me falta, pero ya encontré el camino. Pedí ayuda y buscá la salida vos también. Te juro que existe”.