Los primeros días del verano de Graciela Alfano: baile en bikini y cuestionamientos a Pampita

Graciela Alfano bailó en bikini (IG iconoalfano)

Ampliamente reconocida en el ámbito del espectáculo tanto por su trayectoria como vedette como por su faceta actoral, Graciela Alfano volvió a captar la atención en las redes sociales. Esta vez, lo hizo al compás de Piscina, el nuevo tema de María Becerra, sobre el que se la puede ver mostrando su cuerpo en una impactante bikini verde con detalles en blanco.

Así, la estrella, que actualmente cuenta con 71 años, exhibió su figura bajo la luz del sol, hecho que logró una notable recepción por parte de sus seguidores en las redes sociales, acumulando hasta el momento más de 27.000 “me gusta”, aunque por alguna razón se limitó la posibilidad de dejar comentarios en el video, mientras que en el resto de sus publicaciones sí es posible hacerlo.

De hecho, una publicación anterior, en que baila al ritmo de Boombastic, recibió una avalancha de comentarios positivos y elogios. Frases como “La mujer más linda de la Argentina, sin dudas”, “Podrán imitarte, pero igualarte jamás” y “Una bomba. Además de inteligente, un fuego”, son solo algunos ejemplos de las reacciones de los usuarios.

Además, otros seguidores expresaron su admiración y aspiraciones de emular su estado físico, destacando el deseo de mantener una figura similar a la de Alfano en el futuro. Comentarios como: “Mi objetivo en la vida es llegar como Grace a su edad. Diosa es poco” reflejan la influencia e inspiración que Alfano ejerce en su audiencia.

Graciela Alfano cuestionó a Pampita (América)

Pero además de sus días de descanso, también se tomó un tiempo para hacer declaraciones a la prensa, y se sumó a la polémica luego de la intensa pelea al aire entre Pampita y Moria Casán, en el jurado del Bailando 2023, que dejó a todos sin palabras y finalmente terminó con ambas limando asperezas.

En charla con el ciclo Estamos Okey (América) conducido por Pampito y Guido Záffora, Alfano aseguró: “Se zarpó Pampita. Se zarpó mal. No le puede decir eso a Moria. O sea, las confrontaciones están buenas pero siempre entre iguales”. Para reforzar sus palabras, también destacó: “Me parece que Pampita no está a la altura de Moria Casán, pero es tan inteligente, y eso se lo tengo que dar, que al día siguiente inventó algo de la luna y me maté de risa”.

Respecto de la postura de cada uno, aclaró: “Lo interesante es que nunca le pidió perdón a Moria”, a la vez que siguió deslizando un cuestionamientos a Pampita: “No puedo analizar la pelea. Yo estoy viendo a dos personas que no están en el mismo lugar histórico en su carrera. Son dos figuras que no tienen nada que ver”.

Graciela Alfano

Para finalizar, expresó: “Pampita se dio cuenta de lo que dijo, porque no es tonta y por eso dice lo de la luna. Se dio cuenta que pisó donde no tenía que pisar y eso te pasa”. Estas declaraciones, además se dan en el marco de un posible desembarco de Alfano como jurado del Bailando 2023 en reemplazo justamente de Pampita, quien tenía compromisos ya asumidos.

Sin embargo, en las últimas algo cambió, y así lo retrató Ángel De Brito en LAM asegurando que las negociaciones no continuaron por los carriles en que se encontraban. “Parece que su llegada se trabó. Está complicado el ingreso de Graciela Alfano, lo están charlando pero ella parece que todos los días va pidiendo algo nuevo... no sólo plata, todas las semanas va agregando algo”, afirmó.

Fue en ese punto en que Damasia Ochoa agregó: “La producción se está cansando de todos. Demasiado finito está el hilo” y De Brito continuó: “Sí. Imaginte que limpiaron a Milett, mirá si no van a limpiar a la Alfano. Ella tiene ganas pero sus ganas y sus pedidos pueden jugarle en contra”.